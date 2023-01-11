СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева - 11.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230111/1042525079.html
СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева
СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева - 11.01.2023 Украина.ру
СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района столицы, сообщает 11 января пресс-служба ведомства
2023-01-11T11:13
2023-01-11T11:13
новости
киев
сбу
банковая
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102520/49/1025204937_0:104:1170:762_1920x0_80_0_0_102b41b045bfdc83791a7fd7429c1f95.jpg
Уточняется, что речь идет о правительственном квартале и прилегающих к нему территориях."Цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, касательно которых осуществляется государственная охрана", - пояснили в СБУ.В ведомстве добавили, что эти меры связаны с "дестабилизацией ситуации на Украине со стороны России".Президент Украины Владимир Зеленский напоминает ковбоя, которого никто не мог поймать, потому что его никто не ловит. Зеленский нужен России как фигура, которая подпишет акт о капитуляции. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.Понятно, что поездки западных лидеров в Киев, как и поездки Зеленского в Артемовск или Херсон, совершаются в провокационных целях. Мы пока их поездкам помешать не можем. Но когда это будет наша территория, мы туда никого не пустим, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20230110/1042478881.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102520/49/1025204937_9:0:1161:864_1920x0_80_0_0_9edd0c6ca0424486356573704268c3a8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, сбу, банковая, владимир зеленский
Новости, Киев, СБУ, Банковая, Владимир Зеленский

СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева

11:13 11.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Прокуратура КиеваБанковая улица Киев
Банковая улица Киев - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Прокуратура Киева
Читать в
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района столицы, сообщает 11 января пресс-служба ведомства
Уточняется, что речь идет о правительственном квартале и прилегающих к нему территориях.
"Цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, касательно которых осуществляется государственная охрана", - пояснили в СБУ.
В ведомстве добавили, что эти меры связаны с "дестабилизацией ситуации на Украине со стороны России".
Президент Украины Владимир Зеленский напоминает ковбоя, которого никто не мог поймать, потому что его никто не ловит. Зеленский нужен России как фигура, которая подпишет акт о капитуляции. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.
Понятно, что поездки западных лидеров в Киев, как и поездки Зеленского в Артемовск или Херсон, совершаются в провокационных целях. Мы пока их поездкам помешать не можем. Но когда это будет наша территория, мы туда никого не пустим, заключил собеседник издания.
Одесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 06:33
Как живет Одесса. Пока Зеленский дожимает местные элиты, простые граждане — под прессом СБУВ Одессе продолжается активное давление на местные элиты, в отношении которых все чаще возбуждаются уголовные дела за коррупцию.
 
НовостиКиевСБУБанковаяВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50Взятие Соледара, ликвидация проекта "анти-Россия". О чём говорили эксперты 11 января
17:43Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:37"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео
17:15В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара
17:15Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части
17:02Целые батальоны и десятки тысяч человек: украинские пленные рассказали о потерях ВСУ в Соледаре
17:00Полковник Владимир Трухан: НАТО – в панике от перспективы прямого столкновения с Россией
16:49Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg
16:42Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео
16:32Владимир Брутер: США пугают Швецию и Финляндию русскими медведями, попутно подбираясь к границам России
16:00Подготовка к сдаче Артёмовска, стратегическая победа, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 11 января
15:58Зеленский во Львове встретился с президентом Польши
15:57Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара
15:44Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия
15:29Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов
15:21Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферы
15:16"Выполняем поставленные задачи на 5": что сейчас творится в Соледаре. Видео
15:16The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара
15:14"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска
15:04Украина такой же противник США, как Россия и Китай - американский конгрессмен
Лента новостейМолния