https://ukraina.ru/20230111/1042525079.html

СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева

СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева - 11.01.2023 Украина.ру

СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района столицы, сообщает 11 января пресс-служба ведомства

2023-01-11T11:13

2023-01-11T11:13

2023-01-11T11:13

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Уточняется, что речь идет о правительственном квартале и прилегающих к нему территориях."Цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, касательно которых осуществляется государственная охрана", - пояснили в СБУ.В ведомстве добавили, что эти меры связаны с "дестабилизацией ситуации на Украине со стороны России".Президент Украины Владимир Зеленский напоминает ковбоя, которого никто не мог поймать, потому что его никто не ловит. Зеленский нужен России как фигура, которая подпишет акт о капитуляции. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.Понятно, что поездки западных лидеров в Киев, как и поездки Зеленского в Артемовск или Херсон, совершаются в провокационных целях. Мы пока их поездкам помешать не можем. Но когда это будет наша территория, мы туда никого не пустим, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20230110/1042478881.html

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новости, киев, сбу, банковая, владимир зеленский