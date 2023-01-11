Швейцарского чиновника обвинили в "расизме" за критику украинских беженцев на дорогих внедорожниках - 11.01.2023 Украина.ру
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Швейцарского чиновника обвинили в "расизме" за критику украинских беженцев на дорогих внедорожниках
Швейцарского чиновника обвинили в "расизме" за критику украинских беженцев на дорогих внедорожниках - 11.01.2023 Украина.ру
Швейцарского чиновника обвинили в "расизме" за критику украинских беженцев на дорогих внедорожниках
Глава департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Граф потребовал от местного правительства информацию о соцпомощи украинским беженцам и попал под обвинение в "расизме", сообщает Luzerner Zeitung 11 января
2023-01-11T11:00
2023-01-11T11:00
новости
беженцы
украинские беженцы
швейцария
расизм
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Граф отметил, что среди беженцев, которые обратились в Швейцарии за социальной помощью, есть те, кто очевидно не нуждаются остро в социальных выплатах, что вызывает недовольство у местных жителей."Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь. Другие группы беженцев также не понимают, почему им нельзя иметь машину, в то время как украинцам можно", - заявил он.Обвинение в "расизме" он получил потому, что сравнил беженцев с Украины с переселенцами из других стран. Он отметил, что в каждой волне беженцев прибывают сначала не те, кто действительно нуждаются в помощи, а те, кто "могут себе это позволить".Депутат парламента кантона Урбан Фрай от партии "Зеленые" обвинил его в распространении "заведомо негативных обобщений" в отношении украинцев.Ранее более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" в Великобритании объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.Также совсем недавно ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны. По данным местных СМИ, возможности туристической сферы Ирландии сократились примерно на 40%.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, беженцы, украинские беженцы, швейцария, расизм
Новости, беженцы, украинские беженцы, Швейцария, расизм

Швейцарского чиновника обвинили в "расизме" за критику украинских беженцев на дорогих внедорожниках

11:00 11.01.2023
 
© CC0, PixabayШвейцария флаг
Швейцария флаг
© CC0, Pixabay
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Глава департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Граф потребовал от местного правительства информацию о соцпомощи украинским беженцам и попал под обвинение в "расизме", сообщает Luzerner Zeitung 11 января
Граф отметил, что среди беженцев, которые обратились в Швейцарии за социальной помощью, есть те, кто очевидно не нуждаются остро в социальных выплатах, что вызывает недовольство у местных жителей.
"Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь. Другие группы беженцев также не понимают, почему им нельзя иметь машину, в то время как украинцам можно", - заявил он.
Обвинение в "расизме" он получил потому, что сравнил беженцев с Украины с переселенцами из других стран. Он отметил, что в каждой волне беженцев прибывают сначала не те, кто действительно нуждаются в помощи, а те, кто "могут себе это позволить".
Депутат парламента кантона Урбан Фрай от партии "Зеленые" обвинил его в распространении "заведомо негативных обобщений" в отношении украинцев.
Ранее более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" в Великобритании объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.
Также совсем недавно ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны. По данным местных СМИ, возможности туристической сферы Ирландии сократились примерно на 40%.
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