https://ukraina.ru/20230111/1042523882.html

Швейцарского чиновника обвинили в "расизме" за критику украинских беженцев на дорогих внедорожниках

Швейцарского чиновника обвинили в "расизме" за критику украинских беженцев на дорогих внедорожниках - 11.01.2023 Украина.ру

Швейцарского чиновника обвинили в "расизме" за критику украинских беженцев на дорогих внедорожниках

Глава департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Граф потребовал от местного правительства информацию о соцпомощи украинским беженцам и попал под обвинение в "расизме", сообщает Luzerner Zeitung 11 января

2023-01-11T11:00

2023-01-11T11:00

2023-01-11T11:00

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Граф отметил, что среди беженцев, которые обратились в Швейцарии за социальной помощью, есть те, кто очевидно не нуждаются остро в социальных выплатах, что вызывает недовольство у местных жителей."Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь. Другие группы беженцев также не понимают, почему им нельзя иметь машину, в то время как украинцам можно", - заявил он.Обвинение в "расизме" он получил потому, что сравнил беженцев с Украины с переселенцами из других стран. Он отметил, что в каждой волне беженцев прибывают сначала не те, кто действительно нуждаются в помощи, а те, кто "могут себе это позволить".Депутат парламента кантона Урбан Фрай от партии "Зеленые" обвинил его в распространении "заведомо негативных обобщений" в отношении украинцев.Ранее более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" в Великобритании объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.Также совсем недавно ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны. По данным местных СМИ, возможности туристической сферы Ирландии сократились примерно на 40%.

https://ukraina.ru/20230104/1042386761.html

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новости, беженцы, украинские беженцы, швейцария, расизм