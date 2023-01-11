Стало известно о начале обучения военных киевского режима работе с ЗРК Patriot в США
09:43 11.01.2023 (обновлено: 09:46 11.01.2023)
© Public domain
© Public domain
Украинские военные начнут на следующей неделе освоение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на базе в американском штате Оклахома. Об этом сообщил журналистам 10 января пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер, трансляцию пресс-конференции вёл американский телеканал C-SPAN
По словам американского военного представителя, Пентагон рассчитывает за несколько месяцев ускоренно подготовить 90-100 военных киевского режима применению и обслуживанию ЗРК Patriot, первая батарея которых вошла в объявленный на днях новый пакет военной помощи Киеву.
Я могу подтвердить, что подготовка украинских сил на системах ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе в Форт-Силл, штат Оклахома
По его словам, обучение украинских военных будет включать теоретическую подготовку, тренировку с самой системой ЗРК, а также занятия в лаборатории.
Райдер сказал, что обучение будут происходить в Форт-Силл, а не в Европе, поскольку на американской военной базе уже установлено необходимое для освоения ЗРК оборудование.
Правительство США объявило о выделении киевскому режиму одного ЗРК Patriot 21 декабря прошлого года, в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
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