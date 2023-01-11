https://ukraina.ru/20230111/1042520083.html

Стало известно о начале обучения военных киевского режима работе с ЗРК Patriot в США

Стало известно о начале обучения военных киевского режима работе с ЗРК Patriot в США - 11.01.2023 Украина.ру

Стало известно о начале обучения военных киевского режима работе с ЗРК Patriot в США

Украинские военные начнут на следующей неделе освоение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на базе в американском штате Оклахома. Об этом сообщил журналистам 10 января пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер, трансляцию пресс-конференции вёл американский телеканал C-SPAN

2023-01-11T09:43

2023-01-11T09:43

2023-01-11T09:46

новости

спецоперация

киевский режим

зрк patriot

пентагон

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оклахома

сша

военная база

военная помощь

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По словам американского военного представителя, Пентагон рассчитывает за несколько месяцев ускоренно подготовить 90-100 военных киевского режима применению и обслуживанию ЗРК Patriot, первая батарея которых вошла в объявленный на днях новый пакет военной помощи Киеву.По его словам, обучение украинских военных будет включать теоретическую подготовку, тренировку с самой системой ЗРК, а также занятия в лаборатории.Райдер сказал, что обучение будут происходить в Форт-Силл, а не в Европе, поскольку на американской военной базе уже установлено необходимое для освоения ЗРК оборудование.Правительство США объявило о выделении киевскому режиму одного ЗРК Patriot 21 декабря прошлого года, в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

https://ukraina.ru/20230111/1042503887.html

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новости, спецоперация, киевский режим, зрк patriot, пентагон, обучение, оклахома, сша, военная база, военная помощь, владимир зеленский