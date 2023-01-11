Стало известно о начале обучения военных киевского режима работе с ЗРК Patriot в США - 11.01.2023 Украина.ру
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Стало известно о начале обучения военных киевского режима работе с ЗРК Patriot в США
Стало известно о начале обучения военных киевского режима работе с ЗРК Patriot в США - 11.01.2023 Украина.ру
Стало известно о начале обучения военных киевского режима работе с ЗРК Patriot в США
Украинские военные начнут на следующей неделе освоение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на базе в американском штате Оклахома. Об этом сообщил журналистам 10 января пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер, трансляцию пресс-конференции вёл американский телеканал C-SPAN
2023-01-11T09:43
2023-01-11T09:46
новости
спецоперация
киевский режим
зрк patriot
пентагон
обучение
оклахома
сша
военная база
военная помощь
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По словам американского военного представителя, Пентагон рассчитывает за несколько месяцев ускоренно подготовить 90-100 военных киевского режима применению и обслуживанию ЗРК Patriot, первая батарея которых вошла в объявленный на днях новый пакет военной помощи Киеву.По его словам, обучение украинских военных будет включать теоретическую подготовку, тренировку с самой системой ЗРК, а также занятия в лаборатории.Райдер сказал, что обучение будут происходить в Форт-Силл, а не в Европе, поскольку на американской военной базе уже установлено необходимое для освоения ЗРК оборудование.Правительство США объявило о выделении киевскому режиму одного ЗРК Patriot 21 декабря прошлого года, в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
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новости, спецоперация, киевский режим, зрк patriot, пентагон, обучение, оклахома, сша, военная база, военная помощь, владимир зеленский
Новости, Спецоперация, киевский режим, ЗРК Patriot, Пентагон, обучение, Оклахома, США, военная база, военная помощь, Владимир Зеленский

Стало известно о начале обучения военных киевского режима работе с ЗРК Patriot в США

09:43 11.01.2023 (обновлено: 09:46 11.01.2023)
 
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Украинские военные начнут на следующей неделе освоение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на базе в американском штате Оклахома. Об этом сообщил журналистам 10 января пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер, трансляцию пресс-конференции вёл американский телеканал C-SPAN
По словам американского военного представителя, Пентагон рассчитывает за несколько месяцев ускоренно подготовить 90-100 военных киевского режима применению и обслуживанию ЗРК Patriot, первая батарея которых вошла в объявленный на днях новый пакет военной помощи Киеву.

Я могу подтвердить, что подготовка украинских сил на системах ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе в Форт-Силл, штат Оклахома

Патрик Райдер
Пресс-секретарь министерства обороны США
По его словам, обучение украинских военных будет включать теоретическую подготовку, тренировку с самой системой ЗРК, а также занятия в лаборатории.
Райдер сказал, что обучение будут происходить в Форт-Силл, а не в Европе, поскольку на американской военной базе уже установлено необходимое для освоения ЗРК оборудование.
Правительство США объявило о выделении киевскому режиму одного ЗРК Patriot 21 декабря прошлого года, в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
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НовостиСпецоперациякиевский режимЗРК PatriotПентагонобучениеОклахомаСШАвоенная базавоенная помощьВладимир Зеленский
 
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