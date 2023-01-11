https://ukraina.ru/20230111/1042516907.html

Байден отреагировал на обнаружение в его офисе секретных документов об Украине

Байден отреагировал на обнаружение в его офисе секретных документов об Украине - 11.01.2023 Украина.ру

Байден отреагировал на обнаружение в его офисе секретных документов об Украине

Президент США Джо Байден удивился, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне были обнаружены секретные документы и заявил, что не знает их содержания

2023-01-11T08:27

2023-01-11T08:27

2023-01-11T08:27

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"Я не знаю, что в документах", - добавил Байден.Ранее стало известно об обнаружении секретных документов в аналитическом центре в Вашингтоне. Их нашли в кабинете Байдена. Материалы относятся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом. На документы наткнулись доверенные лица Байдена в преддверии промежуточных выборов в ноябре 2022 года.Среди документов была информация разведки об Украине, Иране и Великобритании. Материалы сдали в национальный архив США, однако Минюст проверяет, как они оказались в частном офисе.В президентской администрации подтвердили, что Байден пользовался этим помещением с 2017 по 2020 годы, когда он не был работником администрации.

https://ukraina.ru/20230111/1042500843.html

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новости, украина, джо байден, сша