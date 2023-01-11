https://ukraina.ru/20230111/1042516907.html
Байден отреагировал на обнаружение в его офисе секретных документов об Украине
Байден отреагировал на обнаружение в его офисе секретных документов об Украине - 11.01.2023 Украина.ру
Байден отреагировал на обнаружение в его офисе секретных документов об Украине
Президент США Джо Байден удивился, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне были обнаружены секретные документы и заявил, что не знает их содержания
2023-01-11T08:27
2023-01-11T08:27
2023-01-11T08:27
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украина
джо байден
сша
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"Я не знаю, что в документах", - добавил Байден.Ранее стало известно об обнаружении секретных документов в аналитическом центре в Вашингтоне. Их нашли в кабинете Байдена. Материалы относятся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом. На документы наткнулись доверенные лица Байдена в преддверии промежуточных выборов в ноябре 2022 года.Среди документов была информация разведки об Украине, Иране и Великобритании. Материалы сдали в национальный архив США, однако Минюст проверяет, как они оказались в частном офисе.В президентской администрации подтвердили, что Байден пользовался этим помещением с 2017 по 2020 годы, когда он не был работником администрации.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, джо байден, сша
Байден отреагировал на обнаружение в его офисе секретных документов об Украине
Президент США Джо Байден удивился, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне были обнаружены секретные документы и заявил, что не знает их содержания
"Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи", - сообщил он на пресс-конференции.
"Я не знаю, что в документах", - добавил Байден.
Ранее стало известно об обнаружении секретных документов в аналитическом центре в Вашингтоне. Их нашли в кабинете Байдена. Материалы относятся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом. На документы наткнулись доверенные лица Байдена в преддверии промежуточных выборов в ноябре 2022 года.
Среди документов была информация разведки об Украине, Иране и Великобритании. Материалы сдали в национальный архив США, однако Минюст проверяет, как они оказались в частном офисе.
В президентской администрации подтвердили, что Байден пользовался этим помещением с 2017 по 2020 годы, когда он не был работником администрации.