Не "Герани": Эксперт рассказал о самых востребованных в ходе СВО беспилотниках - 11.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230111/1042512074.html
Не "Герани": Эксперт рассказал о самых востребованных в ходе СВО беспилотниках
Не "Герани": Эксперт рассказал о самых востребованных в ходе СВО беспилотниках - 11.01.2023 Украина.ру
Не "Герани": Эксперт рассказал о самых востребованных в ходе СВО беспилотниках
Спецоперация привела к ситуации, в которой, помимо применения военных беспилотников, воюющие стороны массово используют небольшие и дешёвые БПЛА, ранее разработанные и выпускаемые для гражданских нужд. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог и эксперт в области беспилотников Алексей Чадаев
2023-01-11T07:00
2023-01-11T07:00
новости
спецоперация
технологии и инновации
беспилотники
эксперт
оружие спецоперации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/02/1033970272_0:171:1920:1251_1920x0_80_0_0_d2e00535bca3cb04c27b72e1f1ebf534.jpg
Он отметил, что "традиционные" военные беспилотники, как правило, являются довольно большими, дорогими и тяжёлыми аппаратами. Однако практика показала, что также оказались очень востребованы маленькие, лёгкие и простые "летающие бинокли", созданные когда-то для свадебных фотографов, для тревел-блогеров, для кого угодно, только не для военных, но, тем не менее, позволяющие тебе, оставаясь в безопасности, увидеть поле боя сверху".В частности, очень популярным дроном, широко применяемым обеими сторонами, стал Mavic китайской компании DJI, отметил Чадаев.Он добавил, что во второй половине 2022 года бурное развитие получили технологии противодронной борьбы, такие, как ружья-дронобойки и аэроскопы, которые позволяют вычислять точку нахождения пульта управления вражескими дронами для последующего удара по ней.Поэтому обычные коммерческие беспилотники, не имеющие никакой защиты, вскоре перестанут применяться, уверен эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221226/1042146192.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/02/1033970272_55:0:1818:1322_1920x0_80_0_0_c3bf859919b542970a9495fd22cdcfed.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, технологии и инновации, беспилотники, эксперт, оружие спецоперации
Новости, Спецоперация, Технологии и инновации, беспилотники, эксперт, Оружие спецоперации

Не "Герани": Эксперт рассказал о самых востребованных в ходе СВО беспилотниках

07:00 11.01.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Спецоперация привела к ситуации, в которой, помимо применения военных беспилотников, воюющие стороны массово используют небольшие и дешёвые БПЛА, ранее разработанные и выпускаемые для гражданских нужд. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог и эксперт в области беспилотников Алексей Чадаев
Он отметил, что "традиционные" военные беспилотники, как правило, являются довольно большими, дорогими и тяжёлыми аппаратами. Однако практика показала, что также оказались очень востребованы маленькие, лёгкие и простые "летающие бинокли", созданные когда-то для свадебных фотографов, для тревел-блогеров, для кого угодно, только не для военных, но, тем не менее, позволяющие тебе, оставаясь в безопасности, увидеть поле боя сверху".

И таких беспилотников может быть много, они намного дешевле, чем эти тяжелые военные беспилотники, которые делались разными армиями. И они заняли именно тактическую нишу, то есть, буквально на уровне отделения, взвода, роты, батальона. … Те подразделения, у кого нет хотя бы одного коптерщика, это, что называется, уже второй сорт. То есть - они слепые

Российский журналист и общественный деятель Алексей Викторович Чадаев
Алексей Чадаев
Политолог и эксперт в области беспилотников
В частности, очень популярным дроном, широко применяемым обеими сторонами, стал Mavic китайской компании DJI, отметил Чадаев.
Он добавил, что во второй половине 2022 года бурное развитие получили технологии противодронной борьбы, такие, как ружья-дронобойки и аэроскопы, которые позволяют вычислять точку нахождения пульта управления вражескими дронами для последующего удара по ней.
Поэтому обычные коммерческие беспилотники, не имеющие никакой защиты, вскоре перестанут применяться, уверен эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 12:47
Дроны КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи - раскрыты подробностиПо меньшей мере пять беспилотников КНДР нарушили воздушное пространство Южной Кореи. Об этом в понедельник сообщило агентство Ньюс-1 со ссылкой на военных Республики Корея
 
НовостиСпецоперацияТехнологии и инновациибеспилотникиэкспертОружие спецоперации
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Швейцарского чиновника обвинили в "расизме" за критику украинских беженцев на дорогих внедорожниках
10:57Бахмут или Артёмовск? Непраздный вопрос
10:55Несколько украинских депутатов лишены гражданства
10:49Запад перешёл красную черту, а помогут ли ВСУ такие долгожданные AMX-10 RC, Bradley, Marder, Challenger 2
10:45Меняем царицу на енота? У меня был друг, просто животное
10:29У нас много: мировая цена на нефть упала после американского заявления
10:09Звезда "Ликвидации" умер на Украине
10:04"Может ли она остаться там?": граждане Германии отреагировали на визит Бербок в Харьков
10:01Захарова высказалась о "нечеловеческой глупости" и парадоксах отношения к украинцам в Эстонии
10:01Пушилин заявил о переломе в боях за ДНР
09:48Чебурашка – оккупант: на Украине снова объявили войну сказочным персонажам
09:43Стало известно о начале обучения военных киевского режима работе с ЗРК Patriot в США
09:33Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с боеприпасами
09:27Омбудсмены России и Украины обсудили гуманитарную помощь
09:10"Типичный жулик и попрошайка": в США откровенно раскритиковали Зеленского
09:04Зеленский рассказал участникам голливудской церемонии о том, будет ли третья мировая война
09:00Роль США в конфликте, модернизированное оружие, бегство ВСУ. Главное на Украине на утро 11 января
08:41В Казахстане высказались о "газовом союзе" с Россией и Узбекистаном
08:27Байден отреагировал на обнаружение в его офисе секретных документов об Украине
08:07Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука, Деркача и Козака
Лента новостейМолния