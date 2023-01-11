https://ukraina.ru/20230111/1042512074.html

Не "Герани": Эксперт рассказал о самых востребованных в ходе СВО беспилотниках

Не "Герани": Эксперт рассказал о самых востребованных в ходе СВО беспилотниках - 11.01.2023 Украина.ру

Не "Герани": Эксперт рассказал о самых востребованных в ходе СВО беспилотниках

Спецоперация привела к ситуации, в которой, помимо применения военных беспилотников, воюющие стороны массово используют небольшие и дешёвые БПЛА, ранее разработанные и выпускаемые для гражданских нужд. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог и эксперт в области беспилотников Алексей Чадаев

2023-01-11T07:00

2023-01-11T07:00

2023-01-11T07:00

новости

спецоперация

технологии и инновации

беспилотники

эксперт

оружие спецоперации

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Он отметил, что "традиционные" военные беспилотники, как правило, являются довольно большими, дорогими и тяжёлыми аппаратами. Однако практика показала, что также оказались очень востребованы маленькие, лёгкие и простые "летающие бинокли", созданные когда-то для свадебных фотографов, для тревел-блогеров, для кого угодно, только не для военных, но, тем не менее, позволяющие тебе, оставаясь в безопасности, увидеть поле боя сверху".В частности, очень популярным дроном, широко применяемым обеими сторонами, стал Mavic китайской компании DJI, отметил Чадаев.Он добавил, что во второй половине 2022 года бурное развитие получили технологии противодронной борьбы, такие, как ружья-дронобойки и аэроскопы, которые позволяют вычислять точку нахождения пульта управления вражескими дронами для последующего удара по ней.Поэтому обычные коммерческие беспилотники, не имеющие никакой защиты, вскоре перестанут применяться, уверен эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221226/1042146192.html

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новости, спецоперация, технологии и инновации, беспилотники, эксперт, оружие спецоперации