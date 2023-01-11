"Ведут себя, как сумасшедшие": Бекман объяснил позицию США по отношению к Украине - 11.01.2023 Украина.ру
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"Ведут себя, как сумасшедшие": Бекман объяснил позицию США по отношению к Украине
"Ведут себя, как сумасшедшие": Бекман объяснил позицию США по отношению к Украине - 11.01.2023 Украина.ру
"Ведут себя, как сумасшедшие": Бекман объяснил позицию США по отношению к Украине
Позиция Соединенных Штатов состоит в том, что Украина может только победить, а Россия должна проиграть и перестать существовать, как государство, сказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью Украина.ру
2023-01-11T06:00
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По его мнению, США хотят распада России, поэтому "требуют ликвидации государственности РФ".По его словам, Штаты "ведут себя, как сумасшедшие" и с помощью ситуации на Украине готовят себя к большой войне против России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230110/1042477448.html
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Новости, Россия, США, Украина

"Ведут себя, как сумасшедшие": Бекман объяснил позицию США по отношению к Украине

06:00 11.01.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP / Libkos
Читать в
Позиция Соединенных Штатов состоит в том, что Украина может только победить, а Россия должна проиграть и перестать существовать, как государство, сказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью Украина.ру
По его мнению, США хотят распада России, поэтому "требуют ликвидации государственности РФ".
Их позиция в том, что Украина может только победить, а Россия должна умереть. Это же призыв к тотальной войне, которую хотят реализовать Америка и Европа. Это, к сожалению, так. Подготовкой к этой войне, они, конечно, занимаются более-менее осторожно. Но главная проблема Запада, в том, что сейчас, в отличие от 90-х годов, у них очень плохая база разведданных: нет доступа к информации о России, о Кремле.
Йохан Бекман интервью
Йохан Бекман
финский политолог и правозащитник
По его словам, Штаты "ведут себя, как сумасшедшие" и с помощью ситуации на Украине готовят себя к большой войне против России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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