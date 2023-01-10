Йохан Бекман: Запад скрытно готовится к большой войне против России, которую планирует разрушить - 10.01.2023 Украина.ру
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Йохан Бекман: Запад скрытно готовится к большой войне против России, которую планирует разрушить
Йохан Бекман: Запад скрытно готовится к большой войне против России, которую планирует разрушить - 10.01.2023 Украина.ру
Йохан Бекман: Запад скрытно готовится к большой войне против России, которую планирует разрушить
Бойцы ВСУ записывают видеообращения к властям о плачевной ситуации на линии огня, о проблемах с вооружением и выучкой. При этом Киев никак не реагирует на них. Об этом пишет в своем блоге украинский политолог Олег Соскин.
2023-01-10T06:00
2023-01-10T06:00
всу
украина
россия
сша
фронт
сво
геополитика
запад
йохан бекман
интервью
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Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат, объясняет финский политолог и правозащитник Йохан Бекман. Эксперт прокомментировал ситуацию на фронте и в геополитике изданию Украина.ру.— Йохан, украинский политолог Вадим Карасев считает, что в 2023 году конфликт на Украине свернется: "военная фаза войны" перейдёт в некое холодное, гибридное состояние. Как считаете, возможно ли такое развитие событий?— Абсолютно всё возможно, разные варианты развития событий, в том числе сценарий с применением ядерного оружия или "грязной бомбы". Сейчас, конечно, многое зависит от поведения тех стран, которые поддерживают Украину, отправляют туда вооружения, поставляют инструкторов и обучают бойцов ВСУ.Что касается перехода военных действий на Украине в замороженный конфликт, то подобную ситуацию мы наблюдали в 2014 году. Я думаю, что вряд ли такое будет. Потому что западные страны фактически провоцируют Украину дальше воевать.Европа и США хотят быстрых результатов. Скорее всего, эскалация будет продолжена, Киеву будет поставлено новое более сильное оружие и оказана всяческая поддержка.Есть еще проблема в том, что Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат. Их будет все больше и больше в больницах Евросоюза, а лечение продолжат оплачивать местные налогоплательщики.Каких-то других более конкретных, настоящих результатов на фронте у Киева нет. Украина уже потеряла приблизительно 20% своих территорий и продолжает нести потери.— Военно-промышленные комплексы России и западных стран, предполагают украинские эксперты, не вытянут длительного продолжения активных боевых действий. Кроме того, в ряде стран скоро будут выборы, и политикам надо представить избирателям либо победы на поле боя, либо дипломатические победы. Что думаете о возможной смене политического курса в ряде европейских стран после предстоящих в этом и будущем году выборов?— Смены политического курса не может быть и не будет, на мой взгляд. Потому что на Западе усиливается позиция, что Украина должна победить, нужно отправить Киеву больше оружия и убить больше русских солдат.Никаких изменений здесь, конечно, нет. Это новые виды европейского и западного тоталитаризма поддерживают Украину. Как я уже сказал, Киеву помогают оружием более 40 стран, которые являются участниками этого процесса.Что касается выборов, то напомню, что у нас они фальсифицированы.Например, в Финляндии должны состояться парламентские выборы в апреле 2023 года. Конечно, все говорят о том, что будут новые партии. Всем надоело уже это [участие в украинском конфликте].Украина – не Финляндия, и у нас есть свои социальные проблемы.Непонятно, зачем наше правительство придумывает для финнов какие-то наказания из-за того, что есть вооружённый конфликт где-то далеко, где Финляндии вообще не фигурирует.Есть информация о том, что наше правительство планирует отменить выборы, опасаясь плохих прогнозов для себя. Им это легко сделать, например, ссылаясь на новые штаммы коронавируса.Напомню, что уже были фальсифицированы результаты референдума по вступлению Финляндии в НАТО. То есть, нам вообще не дали возможности проголосовать на референдуме, были организованы какие-то фейковые опросы.Демократия "пошла" в мусор, она никому не нужна. Поэтому ситуация, конечно, очень опасная, очень опасная.— Нужна ли США тотальная победа над Россией, и как в глазах Вашингтона это может выглядеть?— США хотят распада России, требуют ликвидации государственности России. Обратного пути уже нет.Давайте вспомним статью антироссийской американо-британской журналистки и писательницы Anne Elizabeth Applebaumие. Материал вышел под заголовком "Россия должна умереть". Они же откровенно об этом говорят и пишут.Их позиция в том, что Украина может только победить, а Россия должна умереть. Это же призыв к тотальной войне, которую хотят реализовать Америка и Европа. Это, к сожалению, так.Подготовкой к этой войне, они, конечно, занимаются более-менее осторожно.Но главная проблема Запада, в том, что сейчас, в отличие от 90-х годов, у них очень плохая база разведданных: нет доступа к информации о России, о Кремле.Поэтому они [Запад] ведут себя, как сумасшедшие. Все делают тихо-тихо, с помощью ситуации на Украине готовят себя к большой войне против России.
https://ukraina.ru/20210318/1030873647.html
https://ukraina.ru/20230109/1042474140.html
https://ukraina.ru/20230109/1042467118.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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всу, украина, россия, сша, фронт, сво, геополитика, запад, йохан бекман, интервью, нато
ВСУ, Украина, Россия, США, фронт, СВО, геополитика, Запад, Йохан Бекман, Интервью, НАТО

Йохан Бекман: Запад скрытно готовится к большой войне против России, которую планирует разрушить

06:00 10.01.2023
 
© Petri KrohnЙохан Бекман интервью
Йохан Бекман интервью
© Petri Krohn
Читать в
Анна Черкасова
Корреспондент
Все материалы
Бойцы ВСУ записывают видеообращения к властям о плачевной ситуации на линии огня, о проблемах с вооружением и выучкой. При этом Киев никак не реагирует на них. Об этом пишет в своем блоге украинский политолог Олег Соскин.
Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат, объясняет финский политолог и правозащитник Йохан Бекман. Эксперт прокомментировал ситуацию на фронте и в геополитике изданию Украина.ру.
— Йохан, украинский политолог Вадим Карасев считает, что в 2023 году конфликт на Украине свернется: "военная фаза войны" перейдёт в некое холодное, гибридное состояние. Как считаете, возможно ли такое развитие событий?
— Абсолютно всё возможно, разные варианты развития событий, в том числе сценарий с применением ядерного оружия или "грязной бомбы". Сейчас, конечно, многое зависит от поведения тех стран, которые поддерживают Украину, отправляют туда вооружения, поставляют инструкторов и обучают бойцов ВСУ.
Что касается перехода военных действий на Украине в замороженный конфликт, то подобную ситуацию мы наблюдали в 2014 году. Я думаю, что вряд ли такое будет. Потому что западные страны фактически провоцируют Украину дальше воевать.
Европа и США хотят быстрых результатов. Скорее всего, эскалация будет продолжена, Киеву будет поставлено новое более сильное оружие и оказана всяческая поддержка.
Есть еще проблема в том, что Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат. Их будет все больше и больше в больницах Евросоюза, а лечение продолжат оплачивать местные налогоплательщики.
Каких-то других более конкретных, настоящих результатов на фронте у Киева нет. Украина уже потеряла приблизительно 20% своих территорий и продолжает нести потери.
Йохан Бекман - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта 2021, 14:15
Йохан Бекман. Кто онПолитолог, правозащитник
— Военно-промышленные комплексы России и западных стран, предполагают украинские эксперты, не вытянут длительного продолжения активных боевых действий. Кроме того, в ряде стран скоро будут выборы, и политикам надо представить избирателям либо победы на поле боя, либо дипломатические победы. Что думаете о возможной смене политического курса в ряде европейских стран после предстоящих в этом и будущем году выборов?
— Смены политического курса не может быть и не будет, на мой взгляд. Потому что на Западе усиливается позиция, что Украина должна победить, нужно отправить Киеву больше оружия и убить больше русских солдат.
Никаких изменений здесь, конечно, нет. Это новые виды европейского и западного тоталитаризма поддерживают Украину. Как я уже сказал, Киеву помогают оружием более 40 стран, которые являются участниками этого процесса.
Что касается выборов, то напомню, что у нас они фальсифицированы.
Например, в Финляндии должны состояться парламентские выборы в апреле 2023 года. Конечно, все говорят о том, что будут новые партии. Всем надоело уже это [участие в украинском конфликте].
Украина – не Финляндия, и у нас есть свои социальные проблемы.
Непонятно, зачем наше правительство придумывает для финнов какие-то наказания из-за того, что есть вооружённый конфликт где-то далеко, где Финляндии вообще не фигурирует.
Есть информация о том, что наше правительство планирует отменить выборы, опасаясь плохих прогнозов для себя. Им это легко сделать, например, ссылаясь на новые штаммы коронавируса.
Напомню, что уже были фальсифицированы результаты референдума по вступлению Финляндии в НАТО. То есть, нам вообще не дали возможности проголосовать на референдуме, были организованы какие-то фейковые опросы.
Демократия "пошла" в мусор, она никому не нужна. Поэтому ситуация, конечно, очень опасная, очень опасная.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 17:47
В США рассказали про главный признак приближающего поражения ВСУУкраина проигрывает в СВО России, поэтому просит у Запада все больше боевой техники и артиллерии, написал в Twitter американский экономист Ричард Вольф
— Нужна ли США тотальная победа над Россией, и как в глазах Вашингтона это может выглядеть?
— США хотят распада России, требуют ликвидации государственности России. Обратного пути уже нет.
Давайте вспомним статью антироссийской американо-британской журналистки и писательницы Anne Elizabeth Applebaumие. Материал вышел под заголовком "Россия должна умереть". Они же откровенно об этом говорят и пишут.
Их позиция в том, что Украина может только победить, а Россия должна умереть. Это же призыв к тотальной войне, которую хотят реализовать Америка и Европа. Это, к сожалению, так.
Подготовкой к этой войне, они, конечно, занимаются более-менее осторожно.
Но главная проблема Запада, в том, что сейчас, в отличие от 90-х годов, у них очень плохая база разведданных: нет доступа к информации о России, о Кремле.
Поэтому они [Запад] ведут себя, как сумасшедшие. Все делают тихо-тихо, с помощью ситуации на Украине готовят себя к большой войне против России.
Владимир Козин интервью
Вчера, 16:06
Владимир Козин о планах США в отношении России и "корейском сценарии" для УкраиныО будущем СВО в 2023 году и событиях на линии боевого соприкосновения изданию Украина.ру рассказывает политолог Владимир Козин
 
ВСУУкраинаРоссияСШАфронтСВОгеополитикаЗападЙохан БекманИнтервьюНАТО
 
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