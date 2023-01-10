https://ukraina.ru/20230110/1042474878.html

Йохан Бекман: Запад скрытно готовится к большой войне против России, которую планирует разрушить

Йохан Бекман: Запад скрытно готовится к большой войне против России, которую планирует разрушить - 10.01.2023 Украина.ру

Йохан Бекман: Запад скрытно готовится к большой войне против России, которую планирует разрушить

Бойцы ВСУ записывают видеообращения к властям о плачевной ситуации на линии огня, о проблемах с вооружением и выучкой. При этом Киев никак не реагирует на них. Об этом пишет в своем блоге украинский политолог Олег Соскин.

2023-01-10T06:00

2023-01-10T06:00

2023-01-10T06:00

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йохан бекман

интервью

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Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат, объясняет финский политолог и правозащитник Йохан Бекман. Эксперт прокомментировал ситуацию на фронте и в геополитике изданию Украина.ру.— Йохан, украинский политолог Вадим Карасев считает, что в 2023 году конфликт на Украине свернется: "военная фаза войны" перейдёт в некое холодное, гибридное состояние. Как считаете, возможно ли такое развитие событий?— Абсолютно всё возможно, разные варианты развития событий, в том числе сценарий с применением ядерного оружия или "грязной бомбы". Сейчас, конечно, многое зависит от поведения тех стран, которые поддерживают Украину, отправляют туда вооружения, поставляют инструкторов и обучают бойцов ВСУ.Что касается перехода военных действий на Украине в замороженный конфликт, то подобную ситуацию мы наблюдали в 2014 году. Я думаю, что вряд ли такое будет. Потому что западные страны фактически провоцируют Украину дальше воевать.Европа и США хотят быстрых результатов. Скорее всего, эскалация будет продолжена, Киеву будет поставлено новое более сильное оружие и оказана всяческая поддержка.Есть еще проблема в том, что Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат. Их будет все больше и больше в больницах Евросоюза, а лечение продолжат оплачивать местные налогоплательщики.Каких-то других более конкретных, настоящих результатов на фронте у Киева нет. Украина уже потеряла приблизительно 20% своих территорий и продолжает нести потери.— Военно-промышленные комплексы России и западных стран, предполагают украинские эксперты, не вытянут длительного продолжения активных боевых действий. Кроме того, в ряде стран скоро будут выборы, и политикам надо представить избирателям либо победы на поле боя, либо дипломатические победы. Что думаете о возможной смене политического курса в ряде европейских стран после предстоящих в этом и будущем году выборов?— Смены политического курса не может быть и не будет, на мой взгляд. Потому что на Западе усиливается позиция, что Украина должна победить, нужно отправить Киеву больше оружия и убить больше русских солдат.Никаких изменений здесь, конечно, нет. Это новые виды европейского и западного тоталитаризма поддерживают Украину. Как я уже сказал, Киеву помогают оружием более 40 стран, которые являются участниками этого процесса.Что касается выборов, то напомню, что у нас они фальсифицированы.Например, в Финляндии должны состояться парламентские выборы в апреле 2023 года. Конечно, все говорят о том, что будут новые партии. Всем надоело уже это [участие в украинском конфликте].Украина – не Финляндия, и у нас есть свои социальные проблемы.Непонятно, зачем наше правительство придумывает для финнов какие-то наказания из-за того, что есть вооружённый конфликт где-то далеко, где Финляндии вообще не фигурирует.Есть информация о том, что наше правительство планирует отменить выборы, опасаясь плохих прогнозов для себя. Им это легко сделать, например, ссылаясь на новые штаммы коронавируса.Напомню, что уже были фальсифицированы результаты референдума по вступлению Финляндии в НАТО. То есть, нам вообще не дали возможности проголосовать на референдуме, были организованы какие-то фейковые опросы.Демократия "пошла" в мусор, она никому не нужна. Поэтому ситуация, конечно, очень опасная, очень опасная.— Нужна ли США тотальная победа над Россией, и как в глазах Вашингтона это может выглядеть?— США хотят распада России, требуют ликвидации государственности России. Обратного пути уже нет.Давайте вспомним статью антироссийской американо-британской журналистки и писательницы Anne Elizabeth Applebaumие. Материал вышел под заголовком "Россия должна умереть". Они же откровенно об этом говорят и пишут.Их позиция в том, что Украина может только победить, а Россия должна умереть. Это же призыв к тотальной войне, которую хотят реализовать Америка и Европа. Это, к сожалению, так.Подготовкой к этой войне, они, конечно, занимаются более-менее осторожно.Но главная проблема Запада, в том, что сейчас, в отличие от 90-х годов, у них очень плохая база разведданных: нет доступа к информации о России, о Кремле.Поэтому они [Запад] ведут себя, как сумасшедшие. Все делают тихо-тихо, с помощью ситуации на Украине готовят себя к большой войне против России.

https://ukraina.ru/20210318/1030873647.html

https://ukraina.ru/20230109/1042474140.html

https://ukraina.ru/20230109/1042467118.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

всу, украина, россия, сша, фронт, сво, геополитика, запад, йохан бекман, интервью, нато