https://ukraina.ru/20230111/1042504847.html

Запад перешёл красную черту, а помогут ли ВСУ такие долгожданные AMX-10 RC, Bradley, Marder, Challenger 2

Запад перешёл красную черту, а помогут ли ВСУ такие долгожданные AMX-10 RC, Bradley, Marder, Challenger 2 - 11.01.2023 Украина.ру

Запад перешёл красную черту, а помогут ли ВСУ такие долгожданные AMX-10 RC, Bradley, Marder, Challenger 2

2023 год начался с пересечения Западом красных линий, до сих пор существовавших в рамках проведения Россией специальной военной операции на Украине, - США и страны Европы готовы поставить ВСУ те типы вооружений, в которых до сих пор Киеву отказывали, дабы не провоцировать эскалацию конфликта.

2023-01-11T10:49

2023-01-11T10:49

2023-01-11T10:49

эксклюзив

украина

военная помощь

сша

эммануэль макрон

франция

олаф шольц

германия

танки

бмп

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Первопроходцем стал ни кто-нибудь, а президент Франции Эммануэль Макрон, безуспешно пытавшийся стать посредником между РФ и Украиной для скорейшего наступления мира. 4 января он пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать колёсные танки AMX-10 RC. Это первый случай поставки разработанных на Западе танков украинской армии, подчеркнул представитель Елисейского дворца.Цель объявления Макрона, объяснил неназванный французский чиновник в комментарии изданию Politico, заключалась в том, чтобы нарушить табу на передачу западных танков Украине, чтобы "немцы двинулись". Власти Германии подвергаются критике на протяжении многих месяцев за промедление с вооружением ВСУ.И на следующий день, 5-го числа, канцлер ФРГ Олафа Шольц и президент США Джо Байден объявили о расширении военной помощи: в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров глав государств Вашингтон взял на себя обязательство передать Киеву БПМ Bradley, а Берлин – БМП Marder.К тому же 10 января источники Politico в Пентагоне сообщили, что американская сторона также может включить в новый пакет боевые бронированные машины Stryker, которые, как она полагает, способна помочь ВСУ отразить российское наступление, ожидающееся весной. Однако окончательное решение ещё не принято."На суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных, и российская военная техника регулярно обстреливает украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Это та самая динамика, которую мы стремимся изменить за счёт предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности, поскольку будет передана дополнительная техника, новая техника, которая включает в себя боевые машины пехоты, а также системы противовоздушной обороны", - заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.Кроме того, 9 января телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала специальной военной операции РФ на Украине рассматривает возможность поставки ВСУ танков Challenger 2. Переговоры о передаче украинским войскам 10 машин, чего достаточно для оснащения эскадрильи, продолжаются уже нескольких недель.Challenger 2, стоящий на вооружении с 1994 года и применявшийся в частности во время войны в Ираке 2003 года, весит 62,5 тонны, вооружён 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой."Источник сказал, что само по себе это не изменит правила игры, но всё же будет иметь огромное значение, поскольку этот шаг нарушит барьер, который до сих пор не позволял союзникам предлагать Украине западные танки из-за боязни, что это будет воспринято как чрезмерная эскалация со стороны Россия", - отмечает Sky News.Автор немецкого издания Business Insider Майкл Пек, специализирующийся на вопросах обороны и национальной безопасности, обращает внимание, что AMX-10RC, который французская и украинская стороны называют лёгким танком, — это вовсе не танк (имеющий обычно крупнокалиберные пушки, усиленную броню и гусеницы), а бронированная машина разведки: он представляет собой 16-тонный 6-колёсный бронеавтомобиль, разработанный в начале 1970-х годов, способный развивать скорость до 80 км/ч, благодаря колёсной конструкции шасси может быстро передвигаться по дорогам и ровной местности, требует меньше обслуживания, чем тяжёлые гусеничные машины типа 70-тонного Abrams."Лёгким танком" или "убийцей танков" AMX-10RC могут называть из-за такой особенности, как оснащение 105-мм пушкой вместо крупнокалиберного пулемёта, причём она достаточно мощная, чтобы поразить танк с близкого расстояния и поразить более лёгкую бронетехнику и пехоту, объясняет автор статьи.Эта французская бронированная машина разведки похожа на американскую мобильную артиллерийскую систему M1128, вариант колёсного Stryker для огневой поддержки, вооружённый 105-мм пушкой, от которого армия США решила отказаться, отмечает Пек. А эксперт по бронетехнике Стивен Залога, сравнив AMX-10RC с американскими боевыми машинами на гусеничном ходу M551 Sheridan и M3 Bradley, снятыми с производства, заявил: "Армия США никогда не была в восторге от колесных бронемашин".Сама французская армия постепенно отказывается от AMX-10RC в пользу 25-тонной бронированной разведывательной машины Jaguar, вооружённой 40-мм скорострельной пушкой и двумя противотанковыми ракетами. В связи с этим, по оценке французского генерала в отставке, директора журнала National Defense Review Жерома Пеллистранди, сейчас у Парижа есть около 30 AMX-10 RC, доступных для немедленной отправки Украине. Этот тип вооружений, по его словам, может применяться в разведывательных целях в ходе операций."Это машина, которая была разработана ещё в 70-х и 80-х годах для отслеживания продвижения советских сухопутных войск. Парадокс заключается в том, что и сегодня может использоваться для той же цели, для которой и была построена, потому что русские показали, что их доктрина не сильно изменилась с советских времен", — считает Пеллистранди."При всём символизме поставок, ещё неизвестно, насколько полезной окажется на поле боя слабозащищённая бронемашина образца 1970-х годов. <...> Тонкая броня AMX-10RC защищает от стрелкового оружия и осколков, но не от крупнокалиберных танковых снарядов или противотанковых ракет. Его производитель, Giat Industries, предлагает комплект дополнительной брони и противоракетных средств, однако AMX-10RC больше подходит для обнаружения противника и, если необходимо, победы над поспешным отступлением, а не для полноценных танковых дуэлей. <...> AMX-10RC разрабатывался как часть лёгких механизированных сил на помощь НАТО в отчаянной борьбе с советским блицкригом. Ситуация на Украине сейчас иная: боевые действия превратились в окопный конфликт с постепенными успехами вместо масштабных бронетанковых наступлений, где превосходно себя показали бы быстрые бронированные разведывательные машины", - подчёркивает Пек.Сомнения относительно влияния AMX-10 RC на ход боёв на Украине возникают не только у него."Эта машина может оказать украинцам какую-то помощь, но если оценивать эти поставки с количественной точки зрения, то, конечно, это очень немного. Ведь в ВСУ имеются сотни танков и тысячи БМП. Наверное, украинцы попытаются их использовать по максимуму, но у AMX-10 RC дальность стрельбы значительно уступает дальности стрельбы российских танков", — заявил полковник французской пехоты в отставке и консультант по вопросам обороны Мишель Гойя."Но парадокс заключается в том, что ни одна из этих современных западных боевых машин не нужна Украине. На самом деле Киев желает заполучить от Запада ультрасовременный французский танк Leclerc, немецкий Leopard или американский M1Abrams, которые более мобильны, точны в огне и имеют большую дальность стрельбы по сравнению со старыми советскими танками", - отмечает Politico.В получении тяжёлых 56-тонных танков Leclerc, оснащённых 120-мм пушкой, Киеву, обращавшемуся с просьбой о поставках, было в жёсткой форме отказано в последние дни 2022 года."Париж априори не будет поставлять танки Leclerc, потому что их обслуживание слишком сложно для украинской армии, а оно им понадобится немедленно", - заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню вскоре после визита на Украину и встречи с Зеленским.При этом, как рассказал в беседе с Politico французский чиновник на условиях анонимности, Париж был бы готов предоставить Leclerc тем союзникам по НАТО, которые отправят Украине из своих запасов танки Leopard, чтобы заполнить пробелы.Танки Abrams американские власти решили не поставлять Киеву, как сообщили источники газеты The Washington Post в Белом доме, по техническим причинам: они весят 55 тонн, а газотурбинный двигатель потребляет топливо с огромной скоростью, к тому же машины подвержены поломкам и требуют большого опыта в их обслуживании.Abrams настолько тяжелы, как отмечает издание, что 45-й президент США Дональд Трамп в 2019 году отказался использовать их на праздновании Дня независимости, опасаясь, что они повредят дорожное покрытие, в итоге по улицам проехали БМП Bradley."Bradley, хотя технически это и не танк, мог бы стать значительным подкреплением для украинских сухопутных войск. При весе около 28 тонн он передвигается на гусеницах, подобных танку. У Соединённых Штатов есть тысячи автомобилей, и поставка Украине не подорвёт запасы США", - добавляет The Washington Post.Неизменность позиции Берлина не поставлять Украине танки Leopard 2 накануне подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, напомнив о решении передать ВСУ БМП Marder. Не сломило немецкие власти даже давление Франции и Польши, о котором стало известно от источников Politico.Так что подвижки в расширении военной помощи со стороны Запада всё-таки есть, но всё же Украина по-прежнему не увидит желанное тяжёлое вооружение, о котором просит американцев и европейцев чуть ли ни с самого начала специальной военной операции РФ.

https://ukraina.ru/20221219/1041940949.html

https://ukraina.ru/20230109/1042439415.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, военная помощь, сша, эммануэль макрон, франция, олаф шольц, германия, танки, бмп, владимир зеленский, всу, спецоперация