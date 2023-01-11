Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат – Бекман - 11.01.2023 Украина.ру
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Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат – Бекман
Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат – Бекман - 11.01.2023 Украина.ру
Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат – Бекман
Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат, которые лечатся в больницах Евросоюза за счет местных налогоплательщиков, сказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью Украина.ру
2023-01-11T05:00
2023-01-11T05:00
новости
украина
запад
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По его мнению, Запад провоцирует Украину дальше вести боевые действия и в 2023 году Киеву будет поставлено новое более сильное оружие и оказана всяческая поддержка, чтобы конфликт был продолжен.Также, добавил политолог, Украина уже потеряла приблизительно 20% своих территорий и продолжает нести потери.Народная милиция ДНР 10 января сообщила, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 170 человек, два танка (Т-64БВ), три самоходные артиллерийские установки (2С3 "Акация"), четыре 155-мм буксируемые гаубицы (М777) и 19 единиц бронированной и автомобильной техники.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230110/1042479427.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, запад
Новости, Украина, Запад

Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат – Бекман

05:00 11.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь
ВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат, которые лечатся в больницах Евросоюза за счет местных налогоплательщиков, сказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью Украина.ру
По его мнению, Запад провоцирует Украину дальше вести боевые действия и в 2023 году Киеву будет поставлено новое более сильное оружие и оказана всяческая поддержка, чтобы конфликт был продолжен.
Есть еще проблема в том, что Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат. Их будет все больше и больше в больницах Евросоюза, а лечение продолжат оплачивать местные налогоплательщики.
Йохан Бекман интервью
Йохан Бекман
финский политолог и правозащитник
Также, добавил политолог, Украина уже потеряла приблизительно 20% своих территорий и продолжает нести потери.
Народная милиция ДНР 10 января сообщила, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 170 человек, два танка (Т-64БВ), три самоходные артиллерийские установки (2С3 "Акация"), четыре 155-мм буксируемые гаубицы (М777) и 19 единиц бронированной и автомобильной техники.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 13:00
Зверские условия. Как домашние питомцы выживают в зоне боевых действийКогда люди бегут от боевых действий, времени на тщательные сборы не остаётся. Обычно хватают самое необходимое, а для домашних животных просто не оказывается места. Люди уезжают — а их питомцы остаются
 
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