https://ukraina.ru/20230111/1042502989.html

Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат – Бекман

Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат – Бекман - 11.01.2023 Украина.ру

Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат – Бекман

Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат, которые лечатся в больницах Евросоюза за счет местных налогоплательщиков, сказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью Украина.ру

2023-01-11T05:00

2023-01-11T05:00

2023-01-11T05:00

новости

украина

запад

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По его мнению, Запад провоцирует Украину дальше вести боевые действия и в 2023 году Киеву будет поставлено новое более сильное оружие и оказана всяческая поддержка, чтобы конфликт был продолжен.Также, добавил политолог, Украина уже потеряла приблизительно 20% своих территорий и продолжает нести потери.Народная милиция ДНР 10 января сообщила, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 170 человек, два танка (Т-64БВ), три самоходные артиллерийские установки (2С3 "Акация"), четыре 155-мм буксируемые гаубицы (М777) и 19 единиц бронированной и автомобильной техники.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230110/1042479427.html

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2023

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новости, украина, запад