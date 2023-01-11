https://ukraina.ru/20230111/1042494963.html

"Заморозка конфликта или ядерный удар": политолог Бекман рассказал, что может ожидать Украину в этом году

"Заморозка конфликта или ядерный удар": политолог Бекман рассказал, что может ожидать Украину в этом году - 11.01.2023 Украина.ру

"Заморозка конфликта или ядерный удар": политолог Бекман рассказал, что может ожидать Украину в этом году

В конфликте на Украине возможно все, даже применение ядерного оружия или "грязной бомбы", потому что западные страны продолжают поддерживать киевский режим и отправлять туда оружие, заявил финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью Украина.ру

2023-01-11T04:00

2023-01-11T04:00

2023-01-11T04:00

новости

украина

ядерное оружие

йохан бекман

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Украинский политолог Вадим Карасев ранее заявил, что в 2023 году конфликт на Украине свернется: "военная фаза войны" перейдёт в некое холодное, гибридное состояние.По его мнению, переход военных действий на Украине в замороженный конфликт невозможен, потому что западные страны провоцируют киевский режим дальше воевать.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Телеканал Sky News 9 января сообщил, что Великобритания впервые с начала СВО рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Предполагается, что Лондон может отправить Киеву около десяти танков, но окончательное решение еще до сих пор не принято.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает возможность поставок Киеву западных танков Leopard и Abrams. При этом он отметил, что в этом вопросе все будет зависеть от совместного решения стран-союзников.В Германии, в свою очередь, уверяют, что на данный момент не намерены передавать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Такие планы опроверг представитель кабмина страны Штеффен Хебештрайт.

https://ukraina.ru/20230109/1042439945.html

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новости, украина, ядерное оружие, йохан бекман