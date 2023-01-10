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В Житомирской области призывники выезжали за границу с помощью матерей-одиночек

В Житомирской области призывники выезжали за границу с помощью матерей-одиночек - 10.01.2023 Украина.ру

В Житомирской области призывники выезжали за границу с помощью матерей-одиночек

Миграционный отдел Главного управления Национальной Полиции Украины (ГУНП) по Житомирской области задержала фигурантов дела о переправлении мужчин призывного возраста за границу, сообщил в ходе брифинга 10 января начальник регионального ведомства Максим Заярный

2023-01-10T11:54

2023-01-10T11:54

2023-01-10T11:54

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житомирская область

призывники

многодетные семьи

украина

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Мужчинам оформляли фиктивный брак с малообеспеченными многодетными матерями-одиночками и отцовство на их детей, уточнили в полиции. Таким образом, попадающие под призыв граждане Украины, получали разрешение на выезд за границу.За оформление всех документов мужчины платили 3 тысячи долларов, многодетные матери получали 500 долларов.Один из фигурантов дела, с уже оформленным отцовством, был задержан полицейскими в Переяславе Киевской области.В декабре Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу под видом моряков иностранных судов.Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет, если вывоз был организован за деньги.Ранее Верховная Рада Украины по представлению президента Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.

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новости, житомирская область, призывники, многодетные семьи, украина