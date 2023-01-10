Пригожин прокомментировал информацию о бегстве ВСУ из Соледара и Бахмута - 10.01.2023 Украина.ру
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Пригожин прокомментировал информацию о бегстве ВСУ из Соледара и Бахмута
Пригожин прокомментировал информацию о бегстве ВСУ из Соледара и Бахмута - 10.01.2023 Украина.ру
Пригожин прокомментировал информацию о бегстве ВСУ из Соледара и Бахмута
Владелец компании "Конкорд", основатель частной военной компании "Конкорд" Евгений Пригожин ответил на запрос издания Украина.ру о происходящем в настоящее время в городе Соледар
2023-01-10T11:41
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новости
пригожин
чвк "вагнер"
артёмовск (бахмут)
всу
соледар
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Журналисты издания Украина.ру обратились в пресс-службу "Конкорд" с просьбой прокомментировать ситуацию в Соледаре, в том числе поступающие сообщения о массовом бегстве ВСУ из этого населенного пункта.
https://ukraina.ru/20230110/1042476315.html
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новости, пригожин, чвк "вагнер", артёмовск (бахмут), всу, соледар
Новости, Пригожин, ЧВК "Вагнер", Артёмовск (Бахмут), ВСУ, Соледар

Пригожин прокомментировал информацию о бегстве ВСУ из Соледара и Бахмута

11:41 10.01.2023 (обновлено: 14:10 10.01.2023)
 
© www.dp.ruЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин
© www.dp.ru
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Владелец компании "Конкорд", основатель частной военной компании "Конкорд" Евгений Пригожин ответил на запрос издания Украина.ру о происходящем в настоящее время в городе Соледар
Журналисты издания Украина.ру обратились в пресс-службу "Конкорд" с просьбой прокомментировать ситуацию в Соледаре, в том числе поступающие сообщения о массовом бегстве ВСУ из этого населенного пункта.
"Официальным Телеграм-каналом является только "Пресс-служба Пригожина". Сегодня в других телеграм-каналах появилась информация, что в группировку под Бахмут переброшены сотрудники СБУ, задачей которых является пресечь дезертирство в рядах ВСУ. Давайте будем честными друг с другом. Это не так. Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности".
© Пресс-служба "Конкорд"
© Пресс-служба "Конкорд"
ВСУ обстреляли центр Горловки 9 января 2022
06:12
Бои за Соледар: город, возможно, будет сдан украинцами уже 10 январяКритическая ситуация сложилась для ВСУ в контролируемом пока Украиной городе Соледаре, который находится к северу от Бахмута (Артемовска). Вчера ЧВК "Вагнер", как сообщил ее основатель и руководитель Евгений Пригожин, вела уже штурм административных зданий в центре этого города
 
НовостиПригожинЧВК "Вагнер"Артёмовск (Бахмут)ВСУСоледар
 
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