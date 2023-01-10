Пригожин прокомментировал информацию о бегстве ВСУ из Соледара и Бахмута

Бои за Соледар: город, возможно, будет сдан украинцами уже 10 января Критическая ситуация сложилась для ВСУ в контролируемом пока Украиной городе Соледаре, который находится к северу от Бахмута (Артемовска). Вчера ЧВК "Вагнер", как сообщил ее основатель и руководитель Евгений Пригожин, вела уже штурм административных зданий в центре этого города