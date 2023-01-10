https://ukraina.ru/20230110/1042484847.html
"Не видим никаких признаков": в Пентагоне сделали заявление о намерениях Белоруссии
"Не видим никаких признаков": в Пентагоне сделали заявление о намерениях Белоруссии - 10.01.2023 Украина.ру
"Не видим никаких признаков": в Пентагоне сделали заявление о намерениях Белоруссии
Минск не собирается присоединяться к специальной военной операции, несмотря на слухи вокруг военных учений на территории Белоруссии, заявили 10 января на брифинге Минобороны США
2023-01-10T10:08
2023-01-10T10:08
2023-01-10T10:08
новости
белоруссия
пентагон
сша
спецоперация
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов и другие киевские военные многократно заявляли о наступлении совместной российско-белорусской группировки, которое якобы готовится с территории Белоруссии."Мы точно знаем, что россияне и белорусы будут тренироваться вместе. Мы не видим никаких признаков того, что у Беларуси есть намерение вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжаются учения между белорусами и русскими", - заявили в Пентагоне.Польша не пойдет на войну с Россией - это подтвердил недавний разговор президента Анжея Дуды с российскими пранкерами, считает главный редактор аналитического портала "РуБалтик.ру" Александр Носович. Об этом он рассказал изданию Украина.ру.Варшава не будет атаковать Калининградскую область, она лишь хочет "проверить на прочность" Союзное государство России и Белоруссии, считает эксперт. Белоруссия в глаза польских политиков – историческая часть Речи Посполитой, бывшее Велико княжество Литовское, сфера приоритетных интересов Польши. И это не Россия, а отдельное государство, заключил он.
https://ukraina.ru/20230105/1042406960.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, пентагон, сша, спецоперация
"Не видим никаких признаков": в Пентагоне сделали заявление о намерениях Белоруссии
Минск не собирается присоединяться к специальной военной операции, несмотря на слухи вокруг военных учений на территории Белоруссии, заявили 10 января на брифинге Минобороны США
Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов и другие киевские военные многократно заявляли о наступлении совместной российско-белорусской группировки, которое якобы готовится с территории Белоруссии.
"Мы точно знаем, что россияне и белорусы будут тренироваться вместе. Мы не видим никаких признаков того, что у Беларуси есть намерение вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжаются учения между белорусами и русскими", - заявили в Пентагоне.
Польша не пойдет на войну с Россией - это подтвердил недавний разговор президента Анжея Дуды с российскими пранкерами, считает главный редактор аналитического портала "РуБалтик.ру" Александр Носович. Об этом он рассказал изданию Украина.ру.
Варшава не будет атаковать Калининградскую область, она лишь хочет "проверить на прочность" Союзное государство России и Белоруссии, считает эксперт. Белоруссия в глаза польских политиков – историческая часть Речи Посполитой, бывшее Велико княжество Литовское, сфера приоритетных интересов Польши. И это не Россия, а отдельное государство, заключил он.