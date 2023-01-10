https://ukraina.ru/20230110/1042484847.html

"Не видим никаких признаков": в Пентагоне сделали заявление о намерениях Белоруссии

"Не видим никаких признаков": в Пентагоне сделали заявление о намерениях Белоруссии - 10.01.2023 Украина.ру

"Не видим никаких признаков": в Пентагоне сделали заявление о намерениях Белоруссии

Минск не собирается присоединяться к специальной военной операции, несмотря на слухи вокруг военных учений на территории Белоруссии, заявили 10 января на брифинге Минобороны США

2023-01-10T10:08

2023-01-10T10:08

2023-01-10T10:08

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белоруссия

пентагон

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спецоперация

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Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов и другие киевские военные многократно заявляли о наступлении совместной российско-белорусской группировки, которое якобы готовится с территории Белоруссии."Мы точно знаем, что россияне и белорусы будут тренироваться вместе. Мы не видим никаких признаков того, что у Беларуси есть намерение вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжаются учения между белорусами и русскими", - заявили в Пентагоне.Польша не пойдет на войну с Россией - это подтвердил недавний разговор президента Анжея Дуды с российскими пранкерами, считает главный редактор аналитического портала "РуБалтик.ру" Александр Носович. Об этом он рассказал изданию Украина.ру.Варшава не будет атаковать Калининградскую область, она лишь хочет "проверить на прочность" Союзное государство России и Белоруссии, считает эксперт. Белоруссия в глаза польских политиков – историческая часть Речи Посполитой, бывшее Велико княжество Литовское, сфера приоритетных интересов Польши. И это не Россия, а отдельное государство, заключил он.

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2023

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новости, белоруссия, пентагон, сша, спецоперация