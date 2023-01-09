Песков прокомментировал антироссийские высказывания Смольянинова
13:14 09.01.2023 (обновлено: 15:39 09.01.2023)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания актера Артура Смольянинова. Аудиокомментарий опубликовали 9 января в телеграм-канале "Вы слушали Маяк"
"Ничего хорошего в Кремле про слова этого [актера] не думают. В данном случае важнее, что про эти слова думают наши соотвествующие ведомства", - сказал Песков.
Актер Артур Смольянинов заявил накануне в интервью о готовности воевать на стороне Украины, если бы у него была такая возможность. Смольянинов заявил, что ему "плевать" на будущее России и российского общества после окончания специальной военной операции.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.
Вчера, 11:35Следственный комитет возбудит дело против актера Смольянинова, которому "плевать на Россию"Председатель Следственного Комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера театра и кино Артура Смольянинова за его антироссийские высказывания. Об этом пресс-служба СК сообщает 9 января в Telegram-канале