https://ukraina.ru/20230109/1042461430.html

Песков прокомментировал антироссийские высказывания Смольянинова

Песков прокомментировал антироссийские высказывания Смольянинова - 09.01.2023 Украина.ру

Песков прокомментировал антироссийские высказывания Смольянинова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания актера Артура Смольянинова. Аудиокомментарий опубликовали 9 января в телеграм-канале "Вы слушали Маяк"

2023-01-09T13:14

2023-01-09T13:14

2023-01-09T15:39

новости

смольянинов

актер

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"Ничего хорошего в Кремле про слова этого [актера] не думают. В данном случае важнее, что про эти слова думают наши соотвествующие ведомства", - сказал Песков. Актер Артур Смольянинов заявил накануне в интервью о готовности воевать на стороне Украины, если бы у него была такая возможность. Смольянинов заявил, что ему "плевать" на будущее России и российского общества после окончания специальной военной операции. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

https://ukraina.ru/20230109/1042452549.html

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2023

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новости, смольянинов, актер