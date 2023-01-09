Песков прокомментировал антироссийские высказывания Смольянинова - 09.01.2023 Украина.ру
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Песков прокомментировал антироссийские высказывания Смольянинова
Песков прокомментировал антироссийские высказывания Смольянинова - 09.01.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал антироссийские высказывания Смольянинова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания актера Артура Смольянинова. Аудиокомментарий опубликовали 9 января в телеграм-канале "Вы слушали Маяк"
2023-01-09T13:14
2023-01-09T15:39
новости
смольянинов
актер
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"Ничего хорошего в Кремле про слова этого [актера] не думают. В данном случае важнее, что про эти слова думают наши соотвествующие ведомства", - сказал Песков. Актер Артур Смольянинов заявил накануне в интервью о готовности воевать на стороне Украины, если бы у него была такая возможность. Смольянинов заявил, что ему "плевать" на будущее России и российского общества после окончания специальной военной операции. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.
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новости, смольянинов, актер
Новости, Смольянинов, актер

Песков прокомментировал антироссийские высказывания Смольянинова

13:14 09.01.2023 (обновлено: 15:39 09.01.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёр Артур Смольянинов
Актёр Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания актера Артура Смольянинова. Аудиокомментарий опубликовали 9 января в телеграм-канале "Вы слушали Маяк"
"Ничего хорошего в Кремле про слова этого [актера] не думают. В данном случае важнее, что про эти слова думают наши соотвествующие ведомства", - сказал Песков.
Актер Артур Смольянинов заявил накануне в интервью о готовности воевать на стороне Украины, если бы у него была такая возможность. Смольянинов заявил, что ему "плевать" на будущее России и российского общества после окончания специальной военной операции.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.
Безумное чаепитие на катке в Парке Горького в рамках Дня Рождения фонда Подари жизнь - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 11:35
Следственный комитет возбудит дело против актера Смольянинова, которому "плевать на Россию"Председатель Следственного Комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера театра и кино Артура Смольянинова за его антироссийские высказывания. Об этом пресс-служба СК сообщает 9 января в Telegram-канале
 
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