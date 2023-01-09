https://ukraina.ru/20230109/1042452549.html

Следственный комитет возбудит дело против актера Смольянинова, которому "плевать на Россию"

Следственный комитет возбудит дело против актера Смольянинова, которому "плевать на Россию" - 09.01.2023 Украина.ру

Следственный комитет возбудит дело против актера Смольянинова, которому "плевать на Россию"

Председатель Следственного Комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера театра и кино Артура Смольянинова за его антироссийские высказывания. Об этом пресс-служба СК сообщает 9 января в Telegram-канале

2023-01-09T11:35

2023-01-09T11:35

2023-01-09T11:35

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актер

русофобия

следственный комитет рф

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Если бы у Смольянинова "была такая возможность", он пошел бы воевать за Украину, так как "другого варианта не может быть", заявил актер в беседе с журналистом "Новой газеты Европы"*.Смольянинов заявил, что ему "плевать", что будет с российским обществом и Россией после окончания спецоперации, даже если "Россия развалится" на разные республики, или останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призывал СК признать Смоляьнинова иностранным агентом после его интервью Екатерине Гордеевой**, в котором он поддерживал украинские фейки о Буче и других городах Киевской области.*СМИ запрещено в РФ**Лицо выполняет функцию иноагента в РФ

https://ukraina.ru/20230109/1042445099.html

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2023

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новости, актер, русофобия, следственный комитет рф