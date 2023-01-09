Следственный комитет возбудит дело против актера Смольянинова, которому "плевать на Россию"
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Председатель Следственного Комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера театра и кино Артура Смольянинова за его антироссийские высказывания. Об этом пресс-служба СК сообщает 9 января в Telegram-канале
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России.
Если бы у Смольянинова "была такая возможность", он пошел бы воевать за Украину, так как "другого варианта не может быть", заявил актер в беседе с журналистом "Новой газеты Европы"*.
Смольянинов заявил, что ему "плевать", что будет с российским обществом и Россией после окончания спецоперации, даже если "Россия развалится" на разные республики, или останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призывал СК признать Смоляьнинова иностранным агентом после его интервью Екатерине Гордеевой**, в котором он поддерживал украинские фейки о Буче и других городах Киевской области.
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