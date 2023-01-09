Следственный комитет возбудит дело против актера Смольянинова, которому "плевать на Россию" - 09.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230109/1042452549.html
Следственный комитет возбудит дело против актера Смольянинова, которому "плевать на Россию"
Следственный комитет возбудит дело против актера Смольянинова, которому "плевать на Россию" - 09.01.2023 Украина.ру
Следственный комитет возбудит дело против актера Смольянинова, которому "плевать на Россию"
Председатель Следственного Комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера театра и кино Артура Смольянинова за его антироссийские высказывания. Об этом пресс-служба СК сообщает 9 января в Telegram-канале
2023-01-09T11:35
2023-01-09T11:35
новости
актер
русофобия
следственный комитет рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042452424_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_ddf54ad3741c8a686baf9031a67c1253.jpg
Если бы у Смольянинова "была такая возможность", он пошел бы воевать за Украину, так как "другого варианта не может быть", заявил актер в беседе с журналистом "Новой газеты Европы"*.Смольянинов заявил, что ему "плевать", что будет с российским обществом и Россией после окончания спецоперации, даже если "Россия развалится" на разные республики, или останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призывал СК признать Смоляьнинова иностранным агентом после его интервью Екатерине Гордеевой**, в котором он поддерживал украинские фейки о Буче и других городах Киевской области.*СМИ запрещено в РФ**Лицо выполняет функцию иноагента в РФ
https://ukraina.ru/20230109/1042445099.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042452424_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_7e3e0bd2af473473ee8fe1e8c12c3111.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, актер, русофобия, следственный комитет рф
Новости, актер, Русофобия, Следственный Комитет РФ

Следственный комитет возбудит дело против актера Смольянинова, которому "плевать на Россию"

11:35 09.01.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк"Безумное чаепитие" на катке в Парке Горького в рамках Дня Рождения фонда "Подари жизнь"
Безумное чаепитие на катке в Парке Горького в рамках Дня Рождения фонда Подари жизнь - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Председатель Следственного Комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера театра и кино Артура Смольянинова за его антироссийские высказывания. Об этом пресс-служба СК сообщает 9 января в Telegram-канале
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России.
Если бы у Смольянинова "была такая возможность", он пошел бы воевать за Украину, так как "другого варианта не может быть", заявил актер в беседе с журналистом "Новой газеты Европы"*.
Смольянинов заявил, что ему "плевать", что будет с российским обществом и Россией после окончания спецоперации, даже если "Россия развалится" на разные республики, или останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призывал СК признать Смоляьнинова иностранным агентом после его интервью Екатерине Гордеевой**, в котором он поддерживал украинские фейки о Буче и других городах Киевской области.
*СМИ запрещено в РФ
**Лицо выполняет функцию иноагента в РФ
- РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 09:11
Сенатор Клишас ответил на предложение Медведева действовать по "правилам военного времени"Пока Госдума не приняла законы военного времени и президент их не подписал, в стране действовать можно только по конституции. Об этом 8 января заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в телеграм-канале
 
НовостиактерРусофобияСледственный Комитет РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:00"Крашеный лис" между капель дождя. Почему "батько незалежности" так быстро потерял власть
19:44По 500 кг и по тонне. Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ ворвутся на территорию России
19:31В Раде анонсировали переговоры о вступлении Украины в ЕС весной
19:13Военный эксперт рассказал, как Россия сохранила мощный кулак и бьет ВСУ на расстоянии
19:02Танки и бронетранспортёры из Европы. Итоги 9 января на Украине
18:47Это не единственный способ. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет энергетику Украины
18:41Правительство Германии заявило, что не планирует поставлять Украине боевые танки Leopard 2
18:20На западе Украины раскрыли схему незаконной переправки уклонистов в Венгрию
18:16Военный эксперт подробно объяснил, почему Россия позволяет Зеленскому ездить в Херсон и Артемовск
18:14Миф об Украине разрушен, введение польской армии: что говорили об Украине в мире 9 января
17:47В США рассказали про главный признак приближающего поражения ВСУ
17:21СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2
17:15Крах оборонного комплекса Украины и тупиковое положение ВСУ: Евсеев о том, чего ждать к весне. Видео
17:12Пользователей Twitter возмутило заявление Кулебы про недостаточную помощь Запада
16:43Евгений Федоров: Главный итог 2022 года — Россия начала восстанавливать Отечество
16:35Китайцы набросились на вице-канцлера Германии из-за планов отправить Украине танки Leopard 2
16:25Владимир Корнилов о событиях в Бразилии и на Украине: Запад продемонстрировал двойные стандарты
16:19"Леопарды" для Украины, пытки в плену, атака на партию Шария. Главное на Украине на 16:00 9 января
16:18Владимир Евсеев: Россия разрезает ВСУ пополам
16:06Владимир Козин о планах США в отношении России и "корейском сценарии" для Украины
Лента новостейМолния