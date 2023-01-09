США сделали Украине предупреждение по России - Bloomberg - 09.01.2023 Украина.ру
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США сделали Украине предупреждение по России - Bloomberg
США сделали Украине предупреждение по России - Bloomberg - 09.01.2023 Украина.ру
США сделали Украине предупреждение по России - Bloomberg
Несмотря на поставки новой натовской техники, которую можно охарактеризовать как наступательную, Украина не должна применять ее для ударов по территориям, которые Запад признает российскими. Об этом на днях заявил обозреватель Андреас Клут в статье для Bloomberg
2023-01-09T07:10
2023-01-09T07:15
сша
техника
новости
оружие
украина
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"Украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране в целом", — отметил он.По словам журналиста, западные страны осторожно выбирают модели вооружений, которые они направляют для ВСУ. Это связано с тем, что главным приоритетом для США и союзников остается избежание прямой конфронтации с Москвой.При этом, объявление об отправке Киеву новых видов БМП, включая Bradley и Marder стало серьезным сдвигом в риторике США, Германии и Франции, так как ранее члены НАТО отказывались предоставлять подобные машины, подытожил Клут.В декабре газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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сша, техника, новости, оружие, украина
США, техника, Новости, оружие, Украина

США сделали Украине предупреждение по России - Bloomberg

07:10 09.01.2023 (обновлено: 07:15 09.01.2023)
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Несмотря на поставки новой натовской техники, которую можно охарактеризовать как наступательную, Украина не должна применять ее для ударов по территориям, которые Запад признает российскими. Об этом на днях заявил обозреватель Андреас Клут в статье для Bloomberg
"Украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране в целом", — отметил он.
По словам журналиста, западные страны осторожно выбирают модели вооружений, которые они направляют для ВСУ. Это связано с тем, что главным приоритетом для США и союзников остается избежание прямой конфронтации с Москвой.
При этом, объявление об отправке Киеву новых видов БМП, включая Bradley и Marder стало серьезным сдвигом в риторике США, Германии и Франции, так как ранее члены НАТО отказывались предоставлять подобные машины, подытожил Клут.
В декабре газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его.
При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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