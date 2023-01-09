https://ukraina.ru/20230109/1042441993.html

США сделали Украине предупреждение по России - Bloomberg

США сделали Украине предупреждение по России - Bloomberg - 09.01.2023 Украина.ру

США сделали Украине предупреждение по России - Bloomberg

Несмотря на поставки новой натовской техники, которую можно охарактеризовать как наступательную, Украина не должна применять ее для ударов по территориям, которые Запад признает российскими. Об этом на днях заявил обозреватель Андреас Клут в статье для Bloomberg

2023-01-09T07:10

2023-01-09T07:10

2023-01-09T07:15

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"Украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране в целом", — отметил он.По словам журналиста, западные страны осторожно выбирают модели вооружений, которые они направляют для ВСУ. Это связано с тем, что главным приоритетом для США и союзников остается избежание прямой конфронтации с Москвой.При этом, объявление об отправке Киеву новых видов БМП, включая Bradley и Marder стало серьезным сдвигом в риторике США, Германии и Франции, так как ранее члены НАТО отказывались предоставлять подобные машины, подытожил Клут.В декабре газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ukraina.ru/20221107/1040572303.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, техника, новости, оружие, украина