https://ukraina.ru/20230107/1042422377.html
БМП и ракеты: В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи для киевского режима
БМП и ракеты: В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи для киевского режима - 07.01.2023 Украина.ру
БМП и ракеты: В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи для киевского режима
В рамках крупнейшего пакета военной помощи Украине США передают ей вооружений на сумму более 3 миллиардов долларов. Об этом говорится в собщении, опубликованном 6 января на сайте американского военного ведомства
2023-01-07T08:41
2023-01-07T08:41
2023-01-07T08:41
новости
сша
пентагон
военная помощь
киевский режим
ракеты
бмп
гаубицы
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/41/1033424101_16:0:1561:869_1920x0_80_0_0_92ffd99119ecc195c6b44e18661a0620.jpg
Там отмечается, что в пакет входят зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, причём число ракет, а также платформа, с которой планируется запускать их, не уточняются. Данный тип ракет может запускаться как с моря, так и с суши для перехвата самолётов или крылатых ракет противника.Кроме того, планируется передача 4000 неуправляемых авиационных ракет Zuni, принятых на вооружение американской армией в 1950-х годах.Помимо этого, в пакет вошли 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров М113, 50 автомобилей "с противоминной защитой", название которых не уточняется, 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) Paladin и 36 буксируемых гаубиц. Вместе с Bradley будут поставлены 500 противотанковых управляемых ракет.Пакет включает также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и десятки тысяч артиллерийских и миномётных снарядов, противотанковые мины, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию, оптику, приборы ночного видения, запчасти и прочие вооружения.
https://ukraina.ru/20220523/1034014056.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/41/1033424101_209:0:1368:869_1920x0_80_0_0_3712dc1c8412105486ddffa5410ab156.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, пентагон, военная помощь, киевский режим, ракеты, бмп, гаубицы, спецоперация
Новости, США, Пентагон, военная помощь, киевский режим, ракеты, БМП, гаубицы, Спецоперация
БМП и ракеты: В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи для киевского режима
В рамках крупнейшего пакета военной помощи Украине США передают ей вооружений на сумму более 3 миллиардов долларов. Об этом говорится в собщении, опубликованном 6 января на сайте американского военного ведомства
"Война на Украине сейчас находится в критической точке, и мы должны сделать всё возможное, чтобы помочь украинцам продолжать сопротивляться российской агрессии", - приводятся в сообщении слова Лоры Купер, заместителя помощника министра обороны США
Там отмечается, что в пакет входят зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, причём число ракет, а также платформа, с которой планируется запускать их, не уточняются. Данный тип ракет может запускаться как с моря, так и с суши для перехвата самолётов или крылатых ракет противника.
Кроме того, планируется передача 4000 неуправляемых авиационных ракет Zuni, принятых на вооружение американской армией в 1950-х годах.
Помимо этого, в пакет вошли 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров М113, 50 автомобилей "с противоминной защитой", название которых не уточняется, 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) Paladin и 36 буксируемых гаубиц. Вместе с Bradley будут поставлены 500 противотанковых управляемых ракет.
Пакет включает также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и десятки тысяч артиллерийских и миномётных снарядов, противотанковые мины, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию, оптику, приборы ночного видения, запчасти и прочие вооружения.