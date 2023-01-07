БМП и ракеты: В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи для киевского режима - 07.01.2023 Украина.ру
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БМП и ракеты: В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи для киевского режима
БМП и ракеты: В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи для киевского режима - 07.01.2023 Украина.ру
БМП и ракеты: В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи для киевского режима
В рамках крупнейшего пакета военной помощи Украине США передают ей вооружений на сумму более 3 миллиардов долларов. Об этом говорится в собщении, опубликованном 6 января на сайте американского военного ведомства
2023-01-07T08:41
2023-01-07T08:41
новости
сша
пентагон
военная помощь
киевский режим
ракеты
бмп
гаубицы
спецоперация
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Там отмечается, что в пакет входят зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, причём число ракет, а также платформа, с которой планируется запускать их, не уточняются. Данный тип ракет может запускаться как с моря, так и с суши для перехвата самолётов или крылатых ракет противника.Кроме того, планируется передача 4000 неуправляемых авиационных ракет Zuni, принятых на вооружение американской армией в 1950-х годах.Помимо этого, в пакет вошли 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров М113, 50 автомобилей "с противоминной защитой", название которых не уточняется, 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) Paladin и 36 буксируемых гаубиц. Вместе с Bradley будут поставлены 500 противотанковых управляемых ракет.Пакет включает также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и десятки тысяч артиллерийских и миномётных снарядов, противотанковые мины, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию, оптику, приборы ночного видения, запчасти и прочие вооружения.
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новости, сша, пентагон, военная помощь, киевский режим, ракеты, бмп, гаубицы, спецоперация
Новости, США, Пентагон, военная помощь, киевский режим, ракеты, БМП, гаубицы, Спецоперация

БМП и ракеты: В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи для киевского режима

08:41 07.01.2023
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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В рамках крупнейшего пакета военной помощи Украине США передают ей вооружений на сумму более 3 миллиардов долларов. Об этом говорится в собщении, опубликованном 6 января на сайте американского военного ведомства

"Война на Украине сейчас находится в критической точке, и мы должны сделать всё возможное, чтобы помочь украинцам продолжать сопротивляться российской агрессии", - приводятся в сообщении слова Лоры Купер, заместителя помощника министра обороны США

Там отмечается, что в пакет входят зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, причём число ракет, а также платформа, с которой планируется запускать их, не уточняются. Данный тип ракет может запускаться как с моря, так и с суши для перехвата самолётов или крылатых ракет противника.
Кроме того, планируется передача 4000 неуправляемых авиационных ракет Zuni, принятых на вооружение американской армией в 1950-х годах.
Помимо этого, в пакет вошли 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров М113, 50 автомобилей "с противоминной защитой", название которых не уточняется, 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) Paladin и 36 буксируемых гаубиц. Вместе с Bradley будут поставлены 500 противотанковых управляемых ракет.
Пакет включает также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и десятки тысяч артиллерийских и миномётных снарядов, противотанковые мины, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию, оптику, приборы ночного видения, запчасти и прочие вооружения.
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