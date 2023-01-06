https://ukraina.ru/20230106/1042418030.html
Новое оружие, обыски в храмах УПЦ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 6 января
Новое оружие, обыски в храмах УПЦ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 6 января - 06.01.2023 Украина.ру
Новое оружие, обыски в храмах УПЦ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 6 января
В Рождественский сочельник Служба безопасности Украины заявила о новых обысках в храмах Украинской православной церкви. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о снятии табу на поставки вооружений Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2023-01-06T12:18
2023-01-06T12:18
2023-01-06T12:18
хроники
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/06/1042417745_0:477:853:957_1920x0_80_0_0_50f9326ce5b4ff48910a4b9f1a105799.jpg
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины 36 раз обстреливали этот регион России."На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 122 мм, на горловском 16 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм, выпустив 196 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 4 домостроения в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Александровке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.Утром обстрел продолжился."В 10:35 с позиций ВФУ в Курахово по территории Кировского и Петровского районов выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. Очевидцы сообщают о прилетах в районе пос. Лидиевка. Будьте осторожны. Не выходите на улицу без острой необходимости!", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Позже он сообщил об обстреле Петровского района."В 10:50 из населённого пункта Максимильяновка выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отметил он.Как сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Рубежное применением артиллерийского орудия 155 мм, выпустив четыре снаряда."В результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом", - сообщило представительство.Кроме того, вечером 5 января пресс-служба Минздрава Херсонской области сообщила об обстреле города Таврийска."Сегодня вечером был обстрелян Таврийск. К несчастью, один человек погиб. Двое местных жителей получили осколочные ранения. Бригада "скорой" оказала пострадавшим экстренную медицинскую помощь", - указывалось в сообщении пресс-службы.Пациенты были доставлены в больницу.Город Таврийск находится на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС.Без табуКулеба анонсировал предоставление Украине новых вооружений, в т.ч. и тех, которые Запад ранее не решался поставлять."Уже первая неделя 2023 года доказывает это. Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея Patriot, боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета", – сообщил Кулеба в соцсетях.Он также рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский на этой неделе проводит "реальный дипломатический марафон", каждый день – переговоры с тремя, четырьмя лидерами, и некоторые решения о поставках оружия принимаются прямо во время разговоров."Благодаря этой упорной работе и героизму ВСУ и всех Сил обороны Украины дипломатической команде президента удалось убедить союзников: время табу на оружие прошло. Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе. Отсюда – каскад хороших новостей по оружию, а дальше их будет еще больше. И после каждой такой новости все сильнее будет становиться скрежет зубов в Кремле и плач на росТВ", – написал Кулеба.Ранее, 5 января, после разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца стало известно, что Соединённые Штаты намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашины Marder.Кроме того, Германия вслед за Соединёнными Штатами поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французские колесные танк AMX-10 RC будут поставлены на Украину.При этом ряд источников уже летом 2022 года сообщал о начале подготовки в США украинских военных лётчиков.При этом, как сообщал Александр Святов – сержант американской армии, сражающийся в рядах ВСУ, Украине могут предоставить одноместный двухдвигательный штурмовик A-10 Thunderbolt.В то же время, глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут заявил, что скорее всего Украине предоставят американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16."На 80% это будет F-16. Мы уже начали к этому готовиться. Будут готовить наших лётчиков в США", - заявил Чмут в июле.Он указал на то, что подготовка украинских лётчиков займёт полгода.В то же время начальник штаба ВВС США Чарльз Браун ранее заявлял, что Украина может получить не только американские, но и европейские истребители.Кроме того, Украина добивается поставок тяжёлой бронетехники, а также дальнобойных вооружений, в частности – ракет MGM-140 ATACMS с максимальной дальностью поражения до 310 км, а также ударных дронов, позволяющих наносить удары вглубь территории России.Обыски в храмах УПЦСлужба безопасности Украины заявила, что завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церкви в четырёх областях страны, в ходе которых, по её утверждению, обнаружила "библиотеки с прокремлёвской литературой", российскую символику и листовки запрещенных на Украине партий."Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасности) мероприятия на объектах УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российская символика", - сообщила пресс-служба СБУ.Так, в Днепропетровской области при выезде из местной епархии правоохранители остановили автомобиль с брошюрами запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и другими материалами, которые эсбэушники назвали "антиукраинскими".Среди опубликованных в телеграм-канале спецслужбы фотографий есть и фото периодического издания "Русский вестник".Кроме того, в помещениях Свято-Троицкого Межиричского монастыря в Ровненской области, по данным СБУ, найдены материалы "общественного объединения, которое возглавляет <…> Виктор Медведчук".Название объединения не приводится, однако, вероятно, речь идёт об "Украинском выборе"."В результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений)", - также сообщили в СБУ.Кроме того, там заявили о том, что якобы обнаружили склад с вооружениями в одном из храмов в Херсонской области.
https://ukraina.ru/20230106/1042415042.html
https://ukraina.ru/20230103/1042375405.html
https://ukraina.ru/20230103/1042369830.html
https://ukraina.ru/20221231/1042333435.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники, эксклюзив
Новое оружие, обыски в храмах УПЦ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 6 января
В Рождественский сочельник Служба безопасности Украины заявила о новых обысках в храмах Украинской православной церкви. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о снятии табу на поставки вооружений Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины 36 раз обстреливали этот регион России.
"На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 122 мм, на горловском 16 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм, выпустив 196 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка.
"За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка", - сообщило представительство.
Огнём украинской артиллерии были повреждены 4 домостроения в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Александровке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.
Утром обстрел продолжился.
"В 10:35 с позиций ВФУ в Курахово по территории Кировского и Петровского районов выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. Очевидцы сообщают о прилетах в районе пос. Лидиевка. Будьте осторожны. Не выходите на улицу без острой необходимости!", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Позже он сообщил об обстреле Петровского района.
"В 10:50 из населённого пункта Максимильяновка выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отметил он.
Как сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Рубежное применением артиллерийского орудия 155 мм, выпустив четыре снаряда.
"В результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом", - сообщило представительство.
Кроме того, вечером 5 января пресс-служба Минздрава Херсонской области сообщила об обстреле города Таврийска.
"Сегодня вечером был обстрелян Таврийск. К несчастью, один человек погиб. Двое местных жителей получили осколочные ранения. Бригада "скорой" оказала пострадавшим экстренную медицинскую помощь", - указывалось в сообщении пресс-службы.
Пациенты были доставлены в больницу.
Город Таврийск находится на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС.
Кулеба анонсировал предоставление Украине новых вооружений, в т.ч. и тех, которые Запад ранее не решался поставлять.
"Уже первая неделя 2023 года доказывает это. Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея Patriot, боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета", – сообщил Кулеба в соцсетях.
Он также рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский на этой неделе проводит "реальный дипломатический марафон", каждый день – переговоры с тремя, четырьмя лидерами, и некоторые решения о поставках оружия принимаются прямо во время разговоров.
"Благодаря этой упорной работе и героизму ВСУ и всех Сил обороны Украины дипломатической команде президента удалось убедить союзников: время табу на оружие прошло. Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе. Отсюда – каскад хороших новостей по оружию, а дальше их будет еще больше. И после каждой такой новости все сильнее будет становиться скрежет зубов в Кремле и плач на росТВ", – написал Кулеба.
Ранее, 5 января, после разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца стало известно, что Соединённые Штаты намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашины Marder.
Кроме того, Германия вслед за Соединёнными Штатами поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французские колесные танк AMX-10 RC будут поставлены на Украину.
При этом ряд источников уже летом 2022 года сообщал о начале подготовки в США украинских военных лётчиков.
При этом, как сообщал Александр Святов – сержант американской армии, сражающийся в рядах ВСУ, Украине могут предоставить одноместный двухдвигательный штурмовик A-10 Thunderbolt.
В то же время, глава фонда "Повернись живим
" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут заявил
, что скорее всего Украине предоставят американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16.
"На 80% это будет F-16. Мы уже начали к этому готовиться. Будут готовить наших лётчиков в США", - заявил Чмут в июле.
Он указал на то, что подготовка украинских лётчиков займёт полгода.
В то же время начальник штаба ВВС США Чарльз Браун ранее заявлял, что Украина может получить не только американские, но и европейские истребители.
Кроме того, Украина добивается поставок тяжёлой бронетехники, а также дальнобойных вооружений, в частности – ракет MGM-140 ATACMS с максимальной дальностью поражения до 310 км, а также ударных дронов, позволяющих наносить удары вглубь территории России.
Служба безопасности Украины заявила, что завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церкви в четырёх областях страны, в ходе которых, по её утверждению, обнаружила "библиотеки с прокремлёвской литературой", российскую символику и листовки запрещенных на Украине партий.
"Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасности) мероприятия на объектах УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российская символика", - сообщила пресс-служба СБУ.
Так, в Днепропетровской области при выезде из местной епархии правоохранители остановили автомобиль с брошюрами запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и другими материалами, которые эсбэушники назвали "антиукраинскими".
Среди опубликованных в телеграм-канале спецслужбы фотографий есть и фото периодического издания "Русский вестник".
Кроме того, в помещениях Свято-Троицкого Межиричского монастыря в Ровненской области, по данным СБУ, найдены материалы "общественного объединения, которое возглавляет <…> Виктор Медведчук".
Название объединения не приводится, однако, вероятно, речь идёт об "Украинском выборе".
"В результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений)", - также сообщили в СБУ.
Кроме того, там заявили о том, что якобы обнаружили склад с вооружениями в одном из храмов в Херсонской области.