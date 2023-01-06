Новое оружие, обыски в храмах УПЦ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 6 января - 06.01.2023 Украина.ру
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Новое оружие, обыски в храмах УПЦ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 6 января
Новое оружие, обыски в храмах УПЦ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 6 января - 06.01.2023 Украина.ру
Новое оружие, обыски в храмах УПЦ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 6 января
В Рождественский сочельник Служба безопасности Украины заявила о новых обысках в храмах Украинской православной церкви. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о снятии табу на поставки вооружений Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2023-01-06T12:18
2023-01-06T12:18
хроники
эксклюзив
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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины 36 раз обстреливали этот регион России."На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 122 мм, на горловском 16 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм, выпустив 196 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 4 домостроения в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Александровке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.Утром обстрел продолжился."В 10:35 с позиций ВФУ в Курахово по территории Кировского и Петровского районов выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. Очевидцы сообщают о прилетах в районе пос. Лидиевка. Будьте осторожны. Не выходите на улицу без острой необходимости!", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Позже он сообщил об обстреле Петровского района."В 10:50 из населённого пункта Максимильяновка выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отметил он.Как сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Рубежное применением артиллерийского орудия 155 мм, выпустив четыре снаряда."В результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом", - сообщило представительство.Кроме того, вечером 5 января пресс-служба Минздрава Херсонской области сообщила об обстреле города Таврийска."Сегодня вечером был обстрелян Таврийск. К несчастью, один человек погиб. Двое местных жителей получили осколочные ранения. Бригада "скорой" оказала пострадавшим экстренную медицинскую помощь", - указывалось в сообщении пресс-службы.Пациенты были доставлены в больницу.Город Таврийск находится на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС.Без табуКулеба анонсировал предоставление Украине новых вооружений, в т.ч. и тех, которые Запад ранее не решался поставлять."Уже первая неделя 2023 года доказывает это. Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея Patriot, боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета", – сообщил Кулеба в соцсетях.Он также рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский на этой неделе проводит "реальный дипломатический марафон", каждый день – переговоры с тремя, четырьмя лидерами, и некоторые решения о поставках оружия принимаются прямо во время разговоров."Благодаря этой упорной работе и героизму ВСУ и всех Сил обороны Украины дипломатической команде президента удалось убедить союзников: время табу на оружие прошло. Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе. Отсюда – каскад хороших новостей по оружию, а дальше их будет еще больше. И после каждой такой новости все сильнее будет становиться скрежет зубов в Кремле и плач на росТВ", – написал Кулеба.Ранее, 5 января, после разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца стало известно, что Соединённые Штаты намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашины Marder.Кроме того, Германия вслед за Соединёнными Штатами поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французские колесные танк AMX-10 RC будут поставлены на Украину.При этом ряд источников уже летом 2022 года сообщал о начале подготовки в США украинских военных лётчиков.При этом, как сообщал Александр Святов – сержант американской армии, сражающийся в рядах ВСУ, Украине могут предоставить одноместный двухдвигательный штурмовик A-10 Thunderbolt.В то же время, глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут заявил, что скорее всего Украине предоставят американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16."На 80% это будет F-16. Мы уже начали к этому готовиться. Будут готовить наших лётчиков в США", - заявил Чмут в июле.Он указал на то, что подготовка украинских лётчиков займёт полгода.В то же время начальник штаба ВВС США Чарльз Браун ранее заявлял, что Украина может получить не только американские, но и европейские истребители.Кроме того, Украина добивается поставок тяжёлой бронетехники, а также дальнобойных вооружений, в частности – ракет MGM-140 ATACMS с максимальной дальностью поражения до 310 км, а также ударных дронов, позволяющих наносить удары вглубь территории России.Обыски в храмах УПЦСлужба безопасности Украины заявила, что завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церкви в четырёх областях страны, в ходе которых, по её утверждению, обнаружила "библиотеки с прокремлёвской литературой", российскую символику и листовки запрещенных на Украине партий."Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасности) мероприятия на объектах УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российская символика", - сообщила пресс-служба СБУ.Так, в Днепропетровской области при выезде из местной епархии правоохранители остановили автомобиль с брошюрами запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и другими материалами, которые эсбэушники назвали "антиукраинскими".Среди опубликованных в телеграм-канале спецслужбы фотографий есть и фото периодического издания "Русский вестник".Кроме того, в помещениях Свято-Троицкого Межиричского монастыря в Ровненской области, по данным СБУ, найдены материалы "общественного объединения, которое возглавляет &lt;…&gt; Виктор Медведчук".Название объединения не приводится, однако, вероятно, речь идёт об "Украинском выборе"."В результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений)", - также сообщили в СБУ.Кроме того, там заявили о том, что якобы обнаружили склад с вооружениями в одном из храмов в Херсонской области.
https://ukraina.ru/20230106/1042415042.html
https://ukraina.ru/20230103/1042375405.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Новое оружие, обыски в храмах УПЦ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 6 января

12:18 06.01.2023
 
© ФотоСБУ обыски в храмах УПЦ
СБУ обыски в храмах УПЦ - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Фото
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
В Рождественский сочельник Служба безопасности Украины заявила о новых обысках в храмах Украинской православной церкви. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о снятии табу на поставки вооружений Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины 36 раз обстреливали этот регион России.
"На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 122 мм, на горловском 16 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм, выпустив 196 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка.
"За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка", - сообщило представительство.
Огнём украинской артиллерии были повреждены 4 домостроения в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Александровке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 10:26
Отвергнутое перемирие, раскольники в Лавре. Главное на Украине на утро 6 январяПрезидент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу установить режим прекращения огня по линии боевого соприкосновения с 12.00 6 января до 24.00 7 января, однако и Украина, и Запад отвергли Рождественское перемирие. "Православная церковь Украины" проведёт службу на Рождество в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры
Утром обстрел продолжился.
"В 10:35 с позиций ВФУ в Курахово по территории Кировского и Петровского районов выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. Очевидцы сообщают о прилетах в районе пос. Лидиевка. Будьте осторожны. Не выходите на улицу без острой необходимости!", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Позже он сообщил об обстреле Петровского района.
"В 10:50 из населённого пункта Максимильяновка выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отметил он.
Как сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Рубежное применением артиллерийского орудия 155 мм, выпустив четыре снаряда.
"В результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом", - сообщило представительство.
Кроме того, вечером 5 января пресс-служба Минздрава Херсонской области сообщила об обстреле города Таврийска.
"Сегодня вечером был обстрелян Таврийск. К несчастью, один человек погиб. Двое местных жителей получили осколочные ранения. Бригада "скорой" оказала пострадавшим экстренную медицинскую помощь", - указывалось в сообщении пресс-службы.
Пациенты были доставлены в больницу.
Город Таврийск находится на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС.
Разбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 18:00
Трагедия в Макеевке. Итоги 3 января на УкраинеГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководством Минобороны РФ после гибели военнослужащих в Макеевке
Без табу
Кулеба анонсировал предоставление Украине новых вооружений, в т.ч. и тех, которые Запад ранее не решался поставлять.
"Уже первая неделя 2023 года доказывает это. Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея Patriot, боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета", – сообщил Кулеба в соцсетях.
Он также рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский на этой неделе проводит "реальный дипломатический марафон", каждый день – переговоры с тремя, четырьмя лидерами, и некоторые решения о поставках оружия принимаются прямо во время разговоров.
"Благодаря этой упорной работе и героизму ВСУ и всех Сил обороны Украины дипломатической команде президента удалось убедить союзников: время табу на оружие прошло. Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе. Отсюда – каскад хороших новостей по оружию, а дальше их будет еще больше. И после каждой такой новости все сильнее будет становиться скрежет зубов в Кремле и плач на росТВ", – написал Кулеба.
Ранее, 5 января, после разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца стало известно, что Соединённые Штаты намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашины Marder.
Кроме того, Германия вслед за Соединёнными Штатами поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.
Разбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 10:10
Трагедия в Макеевке, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 3 январяВ Совфеде призвали провести требовательный анализ произошедшего в Макеевке. Атаку украинских беспилотников на Севастополь отразила ПВО
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французские колесные танк AMX-10 RC будут поставлены на Украину.
При этом ряд источников уже летом 2022 года сообщал о начале подготовки в США украинских военных лётчиков.
При этом, как сообщал Александр Святов – сержант американской армии, сражающийся в рядах ВСУ, Украине могут предоставить одноместный двухдвигательный штурмовик A-10 Thunderbolt.
В то же время, глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут заявил, что скорее всего Украине предоставят американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16.
"На 80% это будет F-16. Мы уже начали к этому готовиться. Будут готовить наших лётчиков в США", - заявил Чмут в июле.
Он указал на то, что подготовка украинских лётчиков займёт полгода.
В то же время начальник штаба ВВС США Чарльз Браун ранее заявлял, что Украина может получить не только американские, но и европейские истребители.
Кроме того, Украина добивается поставок тяжёлой бронетехники, а также дальнобойных вооружений, в частности – ракет MGM-140 ATACMS с максимальной дальностью поражения до 310 км, а также ударных дронов, позволяющих наносить удары вглубь территории России.
Президент РФ В. Путин посетил Южный военный округ - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 18:40
Обращение Путина, обмен пленными, удар по инфраструктуре. Итоги 31 декабря на УкраинеПрезидент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением из штаба Южного военного округа. Украина и Россия провели обмен пленными. По украинской инфраструктуре был нанесён удар
Обыски в храмах УПЦ
Служба безопасности Украины заявила, что завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церкви в четырёх областях страны, в ходе которых, по её утверждению, обнаружила "библиотеки с прокремлёвской литературой", российскую символику и листовки запрещенных на Украине партий.
"Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасности) мероприятия на объектах УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российская символика", - сообщила пресс-служба СБУ.
Так, в Днепропетровской области при выезде из местной епархии правоохранители остановили автомобиль с брошюрами запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и другими материалами, которые эсбэушники назвали "антиукраинскими".
Среди опубликованных в телеграм-канале спецслужбы фотографий есть и фото периодического издания "Русский вестник".
Кроме того, в помещениях Свято-Троицкого Межиричского монастыря в Ровненской области, по данным СБУ, найдены материалы "общественного объединения, которое возглавляет <…> Виктор Медведчук".
Название объединения не приводится, однако, вероятно, речь идёт об "Украинском выборе".
"В результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений)", - также сообщили в СБУ.
Кроме того, там заявили о том, что якобы обнаружили склад с вооружениями в одном из храмов в Херсонской области.
 
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