https://ukraina.ru/20230106/1042418030.html

Новое оружие, обыски в храмах УПЦ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 6 января

Новое оружие, обыски в храмах УПЦ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 6 января - 06.01.2023 Украина.ру

Новое оружие, обыски в храмах УПЦ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 6 января

В Рождественский сочельник Служба безопасности Украины заявила о новых обысках в храмах Украинской православной церкви. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о снятии табу на поставки вооружений Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-01-06T12:18

2023-01-06T12:18

2023-01-06T12:18

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины 36 раз обстреливали этот регион России."На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 122 мм, на горловском 16 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм, выпустив 196 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 4 домостроения в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Александровке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.Утром обстрел продолжился."В 10:35 с позиций ВФУ в Курахово по территории Кировского и Петровского районов выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. Очевидцы сообщают о прилетах в районе пос. Лидиевка. Будьте осторожны. Не выходите на улицу без острой необходимости!", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Позже он сообщил об обстреле Петровского района."В 10:50 из населённого пункта Максимильяновка выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отметил он.Как сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Рубежное применением артиллерийского орудия 155 мм, выпустив четыре снаряда."В результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом", - сообщило представительство.Кроме того, вечером 5 января пресс-служба Минздрава Херсонской области сообщила об обстреле города Таврийска."Сегодня вечером был обстрелян Таврийск. К несчастью, один человек погиб. Двое местных жителей получили осколочные ранения. Бригада "скорой" оказала пострадавшим экстренную медицинскую помощь", - указывалось в сообщении пресс-службы.Пациенты были доставлены в больницу.Город Таврийск находится на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС.Без табуКулеба анонсировал предоставление Украине новых вооружений, в т.ч. и тех, которые Запад ранее не решался поставлять."Уже первая неделя 2023 года доказывает это. Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея Patriot, боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета", – сообщил Кулеба в соцсетях.Он также рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский на этой неделе проводит "реальный дипломатический марафон", каждый день – переговоры с тремя, четырьмя лидерами, и некоторые решения о поставках оружия принимаются прямо во время разговоров."Благодаря этой упорной работе и героизму ВСУ и всех Сил обороны Украины дипломатической команде президента удалось убедить союзников: время табу на оружие прошло. Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе. Отсюда – каскад хороших новостей по оружию, а дальше их будет еще больше. И после каждой такой новости все сильнее будет становиться скрежет зубов в Кремле и плач на росТВ", – написал Кулеба.Ранее, 5 января, после разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца стало известно, что Соединённые Штаты намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашины Marder.Кроме того, Германия вслед за Соединёнными Штатами поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французские колесные танк AMX-10 RC будут поставлены на Украину.При этом ряд источников уже летом 2022 года сообщал о начале подготовки в США украинских военных лётчиков.При этом, как сообщал Александр Святов – сержант американской армии, сражающийся в рядах ВСУ, Украине могут предоставить одноместный двухдвигательный штурмовик A-10 Thunderbolt.В то же время, глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут заявил, что скорее всего Украине предоставят американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16."На 80% это будет F-16. Мы уже начали к этому готовиться. Будут готовить наших лётчиков в США", - заявил Чмут в июле.Он указал на то, что подготовка украинских лётчиков займёт полгода.В то же время начальник штаба ВВС США Чарльз Браун ранее заявлял, что Украина может получить не только американские, но и европейские истребители.Кроме того, Украина добивается поставок тяжёлой бронетехники, а также дальнобойных вооружений, в частности – ракет MGM-140 ATACMS с максимальной дальностью поражения до 310 км, а также ударных дронов, позволяющих наносить удары вглубь территории России.Обыски в храмах УПЦСлужба безопасности Украины заявила, что завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церкви в четырёх областях страны, в ходе которых, по её утверждению, обнаружила "библиотеки с прокремлёвской литературой", российскую символику и листовки запрещенных на Украине партий."Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасности) мероприятия на объектах УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российская символика", - сообщила пресс-служба СБУ.Так, в Днепропетровской области при выезде из местной епархии правоохранители остановили автомобиль с брошюрами запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и другими материалами, которые эсбэушники назвали "антиукраинскими".Среди опубликованных в телеграм-канале спецслужбы фотографий есть и фото периодического издания "Русский вестник".Кроме того, в помещениях Свято-Троицкого Межиричского монастыря в Ровненской области, по данным СБУ, найдены материалы "общественного объединения, которое возглавляет <…> Виктор Медведчук".Название объединения не приводится, однако, вероятно, речь идёт об "Украинском выборе"."В результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений)", - также сообщили в СБУ.Кроме того, там заявили о том, что якобы обнаружили склад с вооружениями в одном из храмов в Херсонской области.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив