В ДНР уничтожено полсотни боевиков так называемого "батальона имени Шейха Мансура"
В результате сосредоточенного удара ВС РФ уничтожено более 55-ти экстремистов так называемого "батальона имени Шейха Мансура", сообщает 5 января пресс-служба Минобороны России
Боевики располагались около Константиновки Донецкой Народной Республики. Кроме того, было уничтожено шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Водяное и Очеретино Донецкой Народной Республики уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две пусковые установки РСЗО "Ольха"", - также сообщили в военном ведомстве.
В апреле 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в Telegram награду в миллион долларов за информацию о расположении "батальонов шейха Мансура и Дудаева".
26 декабря 2022, 17:33Ликвидированный в Брянской области командир диверсантов оказался боевиком со стажемКомандир диверсионно-разведывательной группы, ликвидированной в Брянской области, ранее служил в украинских добровольческих батальонах, следует из публикации Telegram-канала "НемеZида", собирающего информацию об украинских военных преступниках