В ДНР уничтожено полсотни боевиков так называемого "батальона имени Шейха Мансура" - 05.01.2023 Украина.ру
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В ДНР уничтожено полсотни боевиков так называемого "батальона имени Шейха Мансура"
В ДНР уничтожено полсотни боевиков так называемого "батальона имени Шейха Мансура" - 05.01.2023 Украина.ру
В ДНР уничтожено полсотни боевиков так называемого "батальона имени Шейха Мансура"
В результате сосредоточенного удара ВС РФ уничтожено более 55-ти экстремистов так называемого "батальона имени Шейха Мансура", сообщает 5 января пресс-служба Минобороны России
2023-01-05T15:27
2023-01-05T15:27
новости
боевики
днр
батальон
минобороны рф
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Боевики располагались около Константиновки Донецкой Народной Республики. Кроме того, было уничтожено шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники."В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Водяное и Очеретино Донецкой Народной Республики уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две пусковые установки РСЗО "Ольха"", - также сообщили в военном ведомстве.В апреле 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в Telegram награду в миллион долларов за информацию о расположении "батальонов шейха Мансура и Дудаева".
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новости, боевики, днр, батальон, минобороны рф
Новости, Боевики, ДНР, батальон, Минобороны РФ

В ДНР уничтожено полсотни боевиков так называемого "батальона имени Шейха Мансура"

15:27 05.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В результате сосредоточенного удара ВС РФ уничтожено более 55-ти экстремистов так называемого "батальона имени Шейха Мансура", сообщает 5 января пресс-служба Минобороны России
Боевики располагались около Константиновки Донецкой Народной Республики. Кроме того, было уничтожено шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Водяное и Очеретино Донецкой Народной Республики уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две пусковые установки РСЗО "Ольха"", - также сообщили в военном ведомстве.
В апреле 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в Telegram награду в миллион долларов за информацию о расположении "батальонов шейха Мансура и Дудаева".
Юрий Горовец
26 декабря 2022, 17:33
Ликвидированный в Брянской области командир диверсантов оказался боевиком со стажемКомандир диверсионно-разведывательной группы, ликвидированной в Брянской области, ранее служил в украинских добровольческих батальонах, следует из публикации Telegram-канала "НемеZида", собирающего информацию об украинских военных преступниках
 
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