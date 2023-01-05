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В ДНР уничтожено полсотни боевиков так называемого "батальона имени Шейха Мансура"

В ДНР уничтожено полсотни боевиков так называемого "батальона имени Шейха Мансура" - 05.01.2023 Украина.ру

В ДНР уничтожено полсотни боевиков так называемого "батальона имени Шейха Мансура"

В результате сосредоточенного удара ВС РФ уничтожено более 55-ти экстремистов так называемого "батальона имени Шейха Мансура", сообщает 5 января пресс-служба Минобороны России

2023-01-05T15:27

2023-01-05T15:27

2023-01-05T15:27

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Боевики располагались около Константиновки Донецкой Народной Республики. Кроме того, было уничтожено шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники."В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Водяное и Очеретино Донецкой Народной Республики уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две пусковые установки РСЗО "Ольха"", - также сообщили в военном ведомстве.В апреле 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в Telegram награду в миллион долларов за информацию о расположении "батальонов шейха Мансура и Дудаева".

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новости, боевики, днр, батальон, минобороны рф