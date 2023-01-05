https://ukraina.ru/20230105/1042411931.html

Число жертв атаки ВСУ по Васильевке Запорожской области возросло – власти

Число жертв атаки ВСУ по Васильевке Запорожской области возросло – власти - 05.01.2023 Украина.ру

Число жертв атаки ВСУ по Васильевке Запорожской области возросло – власти

В результате артиллерийского удара ВСУ по Васильевке Запорожской области 4 января погибли 6 человек. Об этом в четверг сообщает врио губернатора региона Евгений Балицкий

2023-01-05T15:20

2023-01-05T15:20

2023-01-05T15:20

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запорожская область

обстрелы

всу

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Кроме того, 37 человек, один из которых подросток, получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также сообщил, что среди раненных – один сотрудник МЧС, он в тяжелом состоянии.Обстрелы российской территории со стороны ВСУ закончатся только с уничтожением политического проекта "Украина", сказал ранее в интервью изданию Украина.ру Рогов.

https://ukraina.ru/20230101/1042334567.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, обстрелы, всу, жертвы