Число жертв атаки ВСУ по Васильевке Запорожской области возросло – власти
В результате артиллерийского удара ВСУ по Васильевке Запорожской области 4 января погибли 6 человек. Об этом в четверг сообщает врио губернатора региона Евгений Балицкий
Кроме того, 37 человек, один из которых подросток, получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.
Цинизм киевского режима в очередной раз подтверждает их звериную натуру, фашизм и стремление к геноциду. Все их преступные приказы и действия будут рассматриваться военным трибуналом и наказание за них будет таким же суровым, как и степень преступления!
Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также сообщил, что среди раненных – один сотрудник МЧС, он в тяжелом состоянии.
Обстрелы российской территории со стороны ВСУ закончатся только с уничтожением политического проекта "Украина", сказал ранее в интервью изданию Украина.ру Рогов.
1 января, 09:55В новогоднюю ночь ВСУ подвергли Донецк интенсивному обстрелуДонецк, Макеевка и Горловка в ДНР подверглись в новогоднюю ночь интенсивному артиллерийскому обстрелу. Об этом сообщило 1 января представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)