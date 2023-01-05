Число жертв атаки ВСУ по Васильевке Запорожской области возросло – власти - 05.01.2023 Украина.ру
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Число жертв атаки ВСУ по Васильевке Запорожской области возросло – власти
Число жертв атаки ВСУ по Васильевке Запорожской области возросло – власти - 05.01.2023 Украина.ру
Число жертв атаки ВСУ по Васильевке Запорожской области возросло – власти
В результате артиллерийского удара ВСУ по Васильевке Запорожской области 4 января погибли 6 человек. Об этом в четверг сообщает врио губернатора региона Евгений Балицкий
2023-01-05T15:20
2023-01-05T15:20
новости
запорожская область
обстрелы
всу
жертвы
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Кроме того, 37 человек, один из которых подросток, получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также сообщил, что среди раненных – один сотрудник МЧС, он в тяжелом состоянии.Обстрелы российской территории со стороны ВСУ закончатся только с уничтожением политического проекта "Украина", сказал ранее в интервью изданию Украина.ру Рогов.
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новости, запорожская область, обстрелы, всу, жертвы
Новости, Запорожская область, обстрелы, ВСУ, жертвы

Число жертв атаки ВСУ по Васильевке Запорожской области возросло – власти

15:20 05.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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В результате артиллерийского удара ВСУ по Васильевке Запорожской области 4 января погибли 6 человек. Об этом в четверг сообщает врио губернатора региона Евгений Балицкий
Кроме того, 37 человек, один из которых подросток, получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.
Цинизм киевского режима в очередной раз подтверждает их звериную натуру, фашизм и стремление к геноциду. Все их преступные приказы и действия будут рассматриваться военным трибуналом и наказание за них будет таким же суровым, как и степень преступления!
Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также сообщил, что среди раненных – один сотрудник МЧС, он в тяжелом состоянии.
Обстрелы российской территории со стороны ВСУ закончатся только с уничтожением политического проекта "Украина", сказал ранее в интервью изданию Украина.ру Рогов.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 09:55
В новогоднюю ночь ВСУ подвергли Донецк интенсивному обстрелуДонецк, Макеевка и Горловка в ДНР подверглись в новогоднюю ночь интенсивному артиллерийскому обстрелу. Об этом сообщило 1 января представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
НовостиЗапорожская областьобстрелыВСУжертвы
 
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