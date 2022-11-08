https://ukraina.ru/20221108/1040600702.html
Чернобыль или мир на условиях США? Кнутов о том, как избежать трагедии. Видео
Чернобыль или мир на условиях США? Кнутов о том, как избежать трагедии. Видео - 08.11.2022 Украина.ру
Чернобыль или мир на условиях США? Кнутов о том, как избежать трагедии. Видео
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о реальных потерях ВС РФ в боях под Павловкой, как российская экономика... Украина.ру, 08.11.2022
2022-11-08T12:32
2022-11-08T12:32
2022-11-08T12:32
юрий кнутов
сво
видео
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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о реальных потерях ВС РФ в боях под Павловкой, как российская экономика переходит на военные рельсы и каковы планы Белого Дома:00:50 – Бои под Угледаром: что произошло и каковы наши потери?06:00 – Что необходимо продолжать выводить из строя?15:50 – С какими сложностями столкнемся в краткосрочной перспективе?18:00 – Что изменят выборы в Конгресс США?29:30 – Прогнозы по Херсону.
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/08/1040600409_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a70d907b1e9181d9568ab25d9032c150.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
юрий кнутов, сво, видео, видео
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о реальных потерях ВС РФ в боях под Павловкой, как российская экономика переходит на военные рельсы и каковы планы Белого Дома:
00:50 – Бои под Угледаром: что произошло и каковы наши потери?
06:00 – Что необходимо продолжать выводить из строя?
15:50 – С какими сложностями столкнемся в краткосрочной перспективе?
18:00 – Что изменят выборы в Конгресс США?
29:30 – Прогнозы по Херсону.