Чернобыль или мир на условиях США? Кнутов о том, как избежать трагедии. Видео - 08.11.2022 Украина.ру
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Чернобыль или мир на условиях США? Кнутов о том, как избежать трагедии. Видео
Чернобыль или мир на условиях США? Кнутов о том, как избежать трагедии. Видео - 08.11.2022 Украина.ру
Чернобыль или мир на условиях США? Кнутов о том, как избежать трагедии. Видео
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о реальных потерях ВС РФ в боях под Павловкой, как российская экономика... Украина.ру, 08.11.2022
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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о реальных потерях ВС РФ в боях под Павловкой, как российская экономика переходит на военные рельсы и каковы планы Белого Дома:00:50 – Бои под Угледаром: что произошло и каковы наши потери?06:00 – Что необходимо продолжать выводить из строя?15:50 – С какими сложностями столкнемся в краткосрочной перспективе?18:00 – Что изменят выборы в Конгресс США?29:30 – Прогнозы по Херсону.
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Юрий Кнутов, СВО, Видео

Чернобыль или мир на условиях США? Кнутов о том, как избежать трагедии. Видео

12:32 08.11.2022
 
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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о реальных потерях ВС РФ в боях под Павловкой, как российская экономика переходит на военные рельсы и каковы планы Белого Дома:
00:50 – Бои под Угледаром: что произошло и каковы наши потери?
06:00 – Что необходимо продолжать выводить из строя?
15:50 – С какими сложностями столкнемся в краткосрочной перспективе?
18:00 – Что изменят выборы в Конгресс США?
29:30 – Прогнозы по Херсону.
 
Юрий КнутовСВОВидео
 
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