https://ukraina.ru/20221108/1040600702.html

Чернобыль или мир на условиях США? Кнутов о том, как избежать трагедии. Видео

Чернобыль или мир на условиях США? Кнутов о том, как избежать трагедии. Видео - 08.11.2022 Украина.ру

Чернобыль или мир на условиях США? Кнутов о том, как избежать трагедии. Видео

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о реальных потерях ВС РФ в боях под Павловкой, как российская экономика... Украина.ру, 08.11.2022

2022-11-08T12:32

2022-11-08T12:32

2022-11-08T12:32

юрий кнутов

сво

видео

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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о реальных потерях ВС РФ в боях под Павловкой, как российская экономика переходит на военные рельсы и каковы планы Белого Дома:00:50 – Бои под Угледаром: что произошло и каковы наши потери?06:00 – Что необходимо продолжать выводить из строя?15:50 – С какими сложностями столкнемся в краткосрочной перспективе?18:00 – Что изменят выборы в Конгресс США?29:30 – Прогнозы по Херсону.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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