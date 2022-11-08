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Раскрыта роль Папы Римского в обмене пленными между Украиной и РФ

Раскрыта роль Папы Римского в обмене пленными между Украиной и РФ - 08.11.2022 Украина.ру

Раскрыта роль Папы Римского в обмене пленными между Украиной и РФ

Освобождение или обмен Россией украинских пленных происходит с учетом списков, которые передает Папа Римский Франциск, заявил в комментарии для Askanews посол РФ в Ватикане Александр Авдеев 8 ноября

2022-11-08T12:38

2022-11-08T12:38

2022-11-08T12:38

новости

папа римский

обмен пленными

посол

россия

украина

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Ранее и.о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 50 на 50. По его словам, на Украину вернулись, в основном, военнослужащие ВСУ.На днях Папа Римский Франциск в ходе беседы с журналистами на борту самолета на пути в Рим по завершении поездки в Бахрейн, говоря о конфликте на Украине, заявил, что "находится между двумя народами, которые любит". По его словам, величайшее бедствие современности – производство оружия. Также он сказал о русском гуманизме в произведениях Федора Достоевского.Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш предложил римскому понтифику посмотреть, как украинцы в настоящее время "остались без электричества и воды".Посол Украины в США Оксана Маркарова попыталась опровергнуть слова Франциска о русском гуманизме "несколькими другими произведениями" русских писателей и поэтов, таких как Александр Пушкин, Михаил Булгаков и Александр Куприн, не уточняя, что именно "вражеского" нашла в их произведениях.Глава украинского диппредставительства в Японии Сергей Корсунский так же резко высказался, заявив, что "Понтифики начинают все одинаково, а заканчивают по-разному. Кто-то становится Иоанном Павлом II, кто-то начинает увлекаться "русским гуманизмом" и Достоевским".

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новости, папа римский, обмен пленными, посол, россия, украина