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Раскрыта роль Папы Римского в обмене пленными между Украиной и РФ
Раскрыта роль Папы Римского в обмене пленными между Украиной и РФ - 08.11.2022 Украина.ру
Раскрыта роль Папы Римского в обмене пленными между Украиной и РФ
Освобождение или обмен Россией украинских пленных происходит с учетом списков, которые передает Папа Римский Франциск, заявил в комментарии для Askanews посол РФ в Ватикане Александр Авдеев 8 ноября
2022-11-08T12:38
2022-11-08T12:38
2022-11-08T12:38
новости
папа римский
обмен пленными
посол
россия
украина
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Ранее и.о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 50 на 50. По его словам, на Украину вернулись, в основном, военнослужащие ВСУ.На днях Папа Римский Франциск в ходе беседы с журналистами на борту самолета на пути в Рим по завершении поездки в Бахрейн, говоря о конфликте на Украине, заявил, что "находится между двумя народами, которые любит". По его словам, величайшее бедствие современности – производство оружия. Также он сказал о русском гуманизме в произведениях Федора Достоевского.Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш предложил римскому понтифику посмотреть, как украинцы в настоящее время "остались без электричества и воды".Посол Украины в США Оксана Маркарова попыталась опровергнуть слова Франциска о русском гуманизме "несколькими другими произведениями" русских писателей и поэтов, таких как Александр Пушкин, Михаил Булгаков и Александр Куприн, не уточняя, что именно "вражеского" нашла в их произведениях.Глава украинского диппредставительства в Японии Сергей Корсунский так же резко высказался, заявив, что "Понтифики начинают все одинаково, а заканчивают по-разному. Кто-то становится Иоанном Павлом II, кто-то начинает увлекаться "русским гуманизмом" и Достоевским".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, папа римский, обмен пленными, посол, россия, украина
Раскрыта роль Папы Римского в обмене пленными между Украиной и РФ
Освобождение или обмен Россией украинских пленных происходит с учетом списков, которые передает Папа Римский Франциск, заявил в комментарии для Askanews посол РФ в Ватикане Александр Авдеев 8 ноября
Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учетом списков, регулярно передаваемых нам Папой Франциском. В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика, который выполняет весьма важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям.
Ранее и.о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
сообщил об обмене пленными по формуле 50 на 50. По его словам, на Украину вернулись, в основном, военнослужащие ВСУ.
На днях Папа Римский Франциск в ходе беседы с журналистами на борту самолета на пути в Рим по завершении поездки в Бахрейн, говоря о конфликте на Украине, заявил, что "находится между двумя народами, которые любит". По его словам, величайшее бедствие современности – производство оружия. Также он сказал о русском гуманизме в произведениях Федора Достоевского.
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш предложил римскому понтифику посмотреть, как украинцы в настоящее время "остались без электричества и воды".
Посол Украины в США Оксана Маркарова попыталась опровергнуть слова Франциска о русском гуманизме "несколькими другими произведениями" русских писателей и поэтов, таких как Александр Пушкин, Михаил Булгаков и Александр Куприн, не уточняя, что именно "вражеского" нашла в их произведениях.
Глава украинского диппредставительства в Японии Сергей Корсунский так же резко высказался, заявив, что "Понтифики начинают все одинаково, а заканчивают по-разному. Кто-то становится Иоанном Павлом II, кто-то начинает увлекаться "русским гуманизмом" и Достоевским".