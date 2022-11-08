https://ukraina.ru/20221108/1040593606.html

Американцы выбирают конфликт

Американцы выбирают конфликт - 08.11.2022 Украина.ру

Американцы выбирают конфликт

Украина.ру, 08.11.2022

2022-11-08T12:34

2022-11-08T12:34

2022-11-08T12:34

ростислав ищенко

мнения

сша

конфликт

выборы

конгресс сша

ссср

республиканская партия

демократическая партия

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/08/1040595015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d76f1fb245073c48c162f961c34afd7.jpg.webp

Сегодня в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Избираются все 435 членов палаты представителей и треть сенаторов США. Заинтересованное наблюдение за американскими выборами является русской национальной забавой со времён послевоенного СССР. Население самой большой страны мира ждёт "хорошего" американского президента, как шииты ждут прихода аль-Махди (скрытого имама – мессии). Впрочем, в последнее время, "участие" россиян в американских выборах расширилось. Теперь "болеют" не только за кандидата в президенты, но и за партии.Благодаря консервативному традиционалисту Трампу, ставшему лицом Республиканской партии, большинство граждан России, включая массу экспертов, журналистов, политиков и других медийных личностей, оказывающих существенное влияние на формирование общественного мнения, "болеют" именно за эту партию. Демократы имеют устойчивую репутацию лево-либеральных извращенцев, поддерживающих любые отклонения от нормы и возглавляемых безумным стариком, служащим марионеткой серийных убийц.Выборы обещают республиканцам получение контроля как минимум над палатой представителей. Им для этого необходимо увеличить своё представительство всего на пять мандатов и нынешнее соотношение 220/212 в пользу демократов превратится в 215/217 в пользу республиканцев. Впрочем ожидается их победа с настолько разгромным счётом, что даже значительная часть американских СМИ (ранее на корню скупленных демократами) перешла на сторону будущего победителя. Даже в социальных сетях прецедента Маска, захватившего "Твиттер" в пользу республиканцев, демонстрируются серьёзные тектонические изменения в расстановке сил в американских медиа.С сенатом всё не так просто. Там расстановка сил 50/50. Блокирующий пакет у демократов, объединённых с независимыми кандидатами. Естественно, большинство наблюдателей ожидает, что республиканцы получат контроль и над сенатом. Есть только одно "но" - сенаторами от штатов часто избирают одних и тех же лиц, невзирая на популярность той или иной партии. Кроме того в ходе данных промежуточных выборов избирается 14 демократов и 20 республиканцев (если учесть внеочередные выборы в Калифорнии и Оклахоме, то 15 демократов и 21 республиканец), так что демократам есть за что побороться.Впрочем карта партийных предпочтений населения оставляет им мало шансов. Слишком много традиционно демократических штатов намерены в этом году голосовать за республиканцев. Кроме того, Байден со своей командой настолько надоел американцам, что республиканская пропаганда, упирающая на то, что блокировать безумную политику, проводимую нынешней администрацией, можно только избрав альтернативные демократическому президенту (республиканские) палату представителей и сенат, эффективно работает.Так что шанс появления полностью оппозиционного президенту конгресса крайне велик. Реалисты-оптимисты считают, что сенат демократы тоже проиграли, но им удастся не допустить получения республиканцами большинства в две трети (67 сенаторов), которое сделает импичмент Байдена практически неизбежным.Действительно увеличить представительство сразу на семнадцать сенаторов крайне сложно. Кроме того, осторожные реалисты указывают на возможность повторения массовых фальсификаций, при помощи которых демократы в своё время протащили Байдена в президенты. Их оппоненты указывают, что у республиканцев, которых два года назад явно застали врасплох, было время подготовиться, а также на то, что демократическая администрация Байдена слишком непопулярна в массах, чтобы рискнуть повторить фальсификационный фокус.Как видим мнения расходятся, все они аргументированы, но среднее арифметическое даёт нам надежду на захват республиканцами контроля как над палатой представителей, так и над сенатом конгресса США, но без возможности гарантированного импичмента Байдена, если к ним не присоединится часть демократов.Мы, в России, заинтересованы, чтобы Байден досидел до конца срока. Что бы ни происходило с импичментами, даже если за ним в принудительную отставку отправят вице-президента Камалу Харрис, контроль демократов над Белым домом всё равно сохранится ещё два года. Более того, не избранный президент, не имеющий никаких обязательств перед группами влияния, случайно прорвавшийся к власти на полтора года, может оказаться "тёмной лошадкой", которая начнёт принимать нестандартные решения и резко изменит электоральную ситуацию к ноябрю 2024 года, когда вместе с президентом вновь будет переизбираться палата представителей полностью и треть сената.Нам выгоднее, чтобы ещё два года Америку представлял невменяемый президент с вполне прогнозируемой непопулярной в США политикой, который однозначно приведёт лево-либеральных демократов к краху на выборах 2024 года. В таком случае демократы будут вынуждены выбирать между открытой гражданской войной и расколом США и согласием на то, что лево-либеральная повестка надолго убирается из американской политики, возвращающейся к двухпартийному консенсусу на консервативной основе. Что они выберут мы не знаем, но у нас будет в запасе два очень важных года, между ноябрём 2022 и январём 2025, когда избранный в ноябре 2024 года президент США приступит к исполнению обязанностей.Дело в том, что республиканцы не отменят конфронтации с Россией из-за Украины, если получат всю полноту власти. Они могут изменить формат военной помощи, причём скорее в сторону увеличения. Они, скорее всего, согласятся на открытые контакты на высшем уровне, в ходе которых постараются выжать из Кремля невынужденные уступки, но воевать руками Украины они не прекратят, поскольку эта война в интересах США. Прекратить войну можно, только разгромив Украину до прихода республиканской администрации (который сейчас представляется совершенно неизбежным по итогам выборов 2024 года, но ситуация может измениться). Республиканцы уже сейчас открыто говорят, что используют большинство в обеих палатах для блокирования любых инициатив Белого дома и для инициирования процедуры импичмента Байдена (возможно, что не одной). То есть, сторонники Трампа горят желанием мести за третирование своего президента в ходе срока его полномочий и украденную победу на выборах 2020 года и планируют эту жажду мести утолить, отыгравшись на Байдене в последние два года его президентства.К чему это приведёт?К полной дестабилизации внутриполитической жизни и к неспособности США проводить последовательный и взвешенный внешнеполитический курс. Внутренняя борьба и взаимная блокировка должны достичь куда большего накала, чем было при Трампе, которому не дали возможность реализовать ни один из его внешнеполитических или внутриполитических планов.В этих условиях США будет просто не до Украины. Они не пойдут на мир и оружие поставлять будут, но не смогут жёстко (как сейчас) контролировать ситуацию в Киеве и на фронте – слишком будут заняты внутренней борьбой.Это даёт нам двухлетнее окно возможностей, чтобы переформатировать ситуацию на Украине и в Европе в свою пользу.Есть ли у демократов ответный ход, который сломает эту игру республиканцев и сохранит единство американской политики?Есть, но они вряд ли на него пойдут, ибо требуется "жертва ферзя". Надо неожиданно для республиканцев поддержать голосование за импичмент Байдена в сенате и отказаться от сопротивления республиканскому большинству. В таком случае республиканцы, которым не удастся ничего изменить и при которых ситуация только ухудшится, потеряют к 2024 году популярность, а у демократов будет время на выдвижение из второго эшелона какой-нибудь харизматичной фигуры, которая сможет побороться за президентство в 2024 на равных. Здесь не так важен сам президентский пост, как возможность сохранить баланс сил в сенате и палате представителей.Такой ход, мы конечно должны иметь в виду, но всё же ориентироваться следует на то, что с наибольшей вероятностью ближайшие два года американские политики будут вплотную заняты друг другом и в гораздо меньшей мере внешнеполитическими проблемами.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20221108/1040591800.html

https://ukraina.ru/20221108/1040589304.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

ростислав ищенко, мнения, сша, конфликт, выборы, конгресс сша, ссср, республиканская партия, демократическая партия, сми, илон маск, украина, россия