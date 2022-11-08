Морпехи 155-й бригады: в Павловке положение тяжелое, но успехи есть - 08.11.2022 Украина.ру
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Морпехи 155-й бригады: в Павловке положение тяжелое, но успехи есть
Морпехи 155-й бригады: в Павловке положение тяжелое, но успехи есть - 08.11.2022 Украина.ру
Морпехи 155-й бригады: в Павловке положение тяжелое, но успехи есть
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 8 ноября опубликовал видео военнослужащих 155-й бригады, которые находятся на Угледарском направлении в зоне СВО
2022-11-08T10:00
2022-11-08T10:01
новости
военные
морпехи
потери
минобороны рф
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Военнослужащие рассказали, что положение под Павловкой тяжелое, но есть и успехи, и "врага они давят".Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков у себя в Telegram-канале опубликовал сообщение, согласно которому морпехи 155-й бригады написали письмо главе Приморья Олегу Кожемяко, в котором просят его донести до высшего руководства информацию о больших потерях в живой силе и технике при боях за Павловку.На следующий день Кожемяко сообщил, что отправил эти сведения в военную прокуратуру и допустил, что данная информация может быть вбросом украинских спецслужб. Позднее он заявил, что связался с командирами морских пехотинцев, они признали, что потери в личном составе действительно есть, но их число сильно преувеличено.Согласно данным, озвученным в Министерстве обороны, реальные потери морпехов Тихоокеанского флота на Угледарском направлении не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй. Такого соотношения удалось добиться, говорится в сообщении, благодаря грамотным действиям командиров подразделений.В интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что одной из причин появления такой информации может быть то, что на некоторые участки попадают военнослужащие, которые прибыли сейчас по частичной мобилизации. По мнению Кнутова, они "плохо представляют, что творится на поле боя, поэтому гибель одного-двух человек они воспринимают как гибель всего подразделения".
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новости, военные, морпехи, потери, минобороны рф
Новости, военные, морпехи, потери, Минобороны РФ

Морпехи 155-й бригады: в Павловке положение тяжелое, но успехи есть

10:00 08.11.2022 (обновлено: 10:01 08.11.2022)
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 8 ноября опубликовал видео военнослужащих 155-й бригады, которые находятся на Угледарском направлении в зоне СВО
Военнослужащие рассказали, что положение под Павловкой тяжелое, но есть и успехи, и "врага они давят".
Информация идет о тяжелых потерях в боях за Павловку. Да, в Павловке положение тяжелое, есть потери, идут бои тяжелые, но мы продолжаем давить противника, выполнять поставленную задачу.
Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков у себя в Telegram-канале опубликовал сообщение, согласно которому морпехи 155-й бригады написали письмо главе Приморья Олегу Кожемяко, в котором просят его донести до высшего руководства информацию о больших потерях в живой силе и технике при боях за Павловку.
На следующий день Кожемяко сообщил, что отправил эти сведения в военную прокуратуру и допустил, что данная информация может быть вбросом украинских спецслужб. Позднее он заявил, что связался с командирами морских пехотинцев, они признали, что потери в личном составе действительно есть, но их число сильно преувеличено.
Согласно данным, озвученным в Министерстве обороны, реальные потери морпехов Тихоокеанского флота на Угледарском направлении не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй. Такого соотношения удалось добиться, говорится в сообщении, благодаря грамотным действиям командиров подразделений.
В интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что одной из причин появления такой информации может быть то, что на некоторые участки попадают военнослужащие, которые прибыли сейчас по частичной мобилизации. По мнению Кнутова, они "плохо представляют, что творится на поле боя, поэтому гибель одного-двух человек они воспринимают как гибель всего подразделения".
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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