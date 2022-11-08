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"Деньги на то, чего нет": Домрин изучил финансовый план американской помощи Украине

"Деньги на то, чего нет": Домрин изучил финансовый план американской помощи Украине - 08.11.2022 Украина.ру

"Деньги на то, чего нет": Домрин изучил финансовый план американской помощи Украине

Военная "помощь" Украине – это очень хорошая инвестиция в американскую экономику. Американский президент Джо Байден и другие политики США прекрасно это понимают. И поступают соответствующим образом. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог-американист Александр Домрин

2022-11-08T04:07

2022-11-08T04:07

2022-11-08T04:07

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александр домрин

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Эксперт объяснил, что Вашингтон за большие деньги поставляет Киеву свое старое вооружение, пригодное разве что на выброс, а Пентагону на освободившееся место – новое и современное. Таким образом главный бенефициар – американский ВПК.Он обратил внимание на то, что в этом законе отдельно прописана статья, предполагающая выделение 500 миллионов долларов на документирование военных преступлений России против Украины.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр домрин, американист, финансы, план, помощь, сша, украина