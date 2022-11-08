"Деньги на то, чего нет": Домрин изучил финансовый план американской помощи Украине - 08.11.2022 Украина.ру
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"Деньги на то, чего нет": Домрин изучил финансовый план американской помощи Украине
"Деньги на то, чего нет": Домрин изучил финансовый план американской помощи Украине - 08.11.2022 Украина.ру
"Деньги на то, чего нет": Домрин изучил финансовый план американской помощи Украине
Военная "помощь" Украине – это очень хорошая инвестиция в американскую экономику. Американский президент Джо Байден и другие политики США прекрасно это понимают. И поступают соответствующим образом. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог-американист Александр Домрин
2022-11-08T04:07
2022-11-08T04:07
новости
александр домрин
американист
финансы
план
помощь
сша
украина
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Эксперт объяснил, что Вашингтон за большие деньги поставляет Киеву свое старое вооружение, пригодное разве что на выброс, а Пентагону на освободившееся место – новое и современное. Таким образом главный бенефициар – американский ВПК.Он обратил внимание на то, что в этом законе отдельно прописана статья, предполагающая выделение 500 миллионов долларов на документирование военных преступлений России против Украины.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, александр домрин, американист, финансы, план, помощь, сша, украина
Новости, Александр Домрин, американист, финансы, план, помощь, США, Украина

"Деньги на то, чего нет": Домрин изучил финансовый план американской помощи Украине

04:07 08.11.2022
 
© Фото : goodfon.ruдоллары пачки валюта
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : goodfon.ru
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Военная "помощь" Украине – это очень хорошая инвестиция в американскую экономику. Американский президент Джо Байден и другие политики США прекрасно это понимают. И поступают соответствующим образом. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог-американист Александр Домрин
Эксперт объяснил, что Вашингтон за большие деньги поставляет Киеву свое старое вооружение, пригодное разве что на выброс, а Пентагону на освободившееся место – новое и современное. Таким образом главный бенефициар – американский ВПК.
"В Америке в мае был принят большой закон о военной финансовой помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов. Так вот я детально его изучил: на самом деле из обозначенной суммы только 10% собственно Украине предназначается. И то могут не дойти до нее. Все остальные расходы направлены на поддержание американской экономики, военнослужащих и экспертов", - сказал Домрин.
Он обратил внимание на то, что в этом законе отдельно прописана статья, предполагающая выделение 500 миллионов долларов на документирование военных преступлений России против Украины.
"То есть выделили деньги на то, чего еще нет и скорее всего не будет. А ведь раз финансы есть, их надо освоить. Отсюда нам с вами подсказка: на эти средства все что угодно можно придумать. И грязную бомбу, и Бучу, и Изюм. И опять же все это упадет в копилку американцам, а не Киеву", - подытожил эксперт.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Александр Домрин
4 ноября, 14:30
Александр Домрин: Украина тратит деньги американского народа на "грязную бомбу" и домик в Майами
 
НовостиАлександр ДомринамериканистфинансыпланпомощьСШАУкраина
 
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