https://ukraina.ru/20221108/1040567906.html
"Деньги на то, чего нет": Домрин изучил финансовый план американской помощи Украине
"Деньги на то, чего нет": Домрин изучил финансовый план американской помощи Украине - 08.11.2022 Украина.ру
"Деньги на то, чего нет": Домрин изучил финансовый план американской помощи Украине
Военная "помощь" Украине – это очень хорошая инвестиция в американскую экономику. Американский президент Джо Байден и другие политики США прекрасно это понимают. И поступают соответствующим образом. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог-американист Александр Домрин
2022-11-08T04:07
2022-11-08T04:07
2022-11-08T04:07
новости
александр домрин
американист
финансы
план
помощь
сша
украина
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Эксперт объяснил, что Вашингтон за большие деньги поставляет Киеву свое старое вооружение, пригодное разве что на выброс, а Пентагону на освободившееся место – новое и современное. Таким образом главный бенефициар – американский ВПК.Он обратил внимание на то, что в этом законе отдельно прописана статья, предполагающая выделение 500 миллионов долларов на документирование военных преступлений России против Украины.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр домрин, американист, финансы, план, помощь, сша, украина
Новости, Александр Домрин, американист, финансы, план, помощь, США, Украина
"Деньги на то, чего нет": Домрин изучил финансовый план американской помощи Украине
Военная "помощь" Украине – это очень хорошая инвестиция в американскую экономику. Американский президент Джо Байден и другие политики США прекрасно это понимают. И поступают соответствующим образом. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог-американист Александр Домрин
Эксперт объяснил, что Вашингтон за большие деньги поставляет Киеву свое старое вооружение, пригодное разве что на выброс, а Пентагону на освободившееся место – новое и современное. Таким образом главный бенефициар – американский ВПК.
"В Америке в мае был принят большой закон о военной финансовой помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов. Так вот я детально его изучил: на самом деле из обозначенной суммы только 10% собственно Украине предназначается. И то могут не дойти до нее. Все остальные расходы направлены на поддержание американской экономики, военнослужащих и экспертов", - сказал Домрин.
Он обратил внимание на то, что в этом законе отдельно прописана статья, предполагающая выделение 500 миллионов долларов на документирование военных преступлений России против Украины.
"То есть выделили деньги на то, чего еще нет и скорее всего не будет. А ведь раз финансы есть, их надо освоить. Отсюда нам с вами подсказка: на эти средства все что угодно можно придумать. И грязную бомбу, и Бучу, и Изюм. И опять же все это упадет в копилку американцам, а не Киеву", - подытожил эксперт.
Полностью прочитать интервью можно здесь: