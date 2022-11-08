Военный корреспондент объяснил, почему не все жители хотят эвакуироваться из Херсона - 08.11.2022 Украина.ру
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Военный корреспондент объяснил, почему не все жители хотят эвакуироваться из Херсона
Военный корреспондент объяснил, почему не все жители хотят эвакуироваться из Херсона - 08.11.2022 Украина.ру
Военный корреспондент объяснил, почему не все жители хотят эвакуироваться из Херсона
По официальной информации, на данный момент из Херсона эвакуировалось всего несколько десятков тысяч человек. То есть сейчас в городе продолжает оставаться "добрая половина довоенного состава". Почему люди не хотят уезжать, несмотря на предупреждения, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков
2022-11-08T06:15
2022-11-08T06:15
новости
военкор
херсон
эвакуация
люди
жители
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По его мнению, причина тому – русское авось, надежда, что их пронесет. Однако пример Мариуполя говорит об обратном: местные жители там тоже думали, что боевые действия их не коснутся.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040507995.html
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новости, военкор, херсон, эвакуация, люди, жители
Новости, военкор, Херсон, эвакуация, люди, жители

Военный корреспондент объяснил, почему не все жители хотят эвакуироваться из Херсона

06:15 08.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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По официальной информации, на данный момент из Херсона эвакуировалось всего несколько десятков тысяч человек. То есть сейчас в городе продолжает оставаться "добрая половина довоенного состава". Почему люди не хотят уезжать, несмотря на предупреждения, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков
По его мнению, причина тому – русское авось, надежда, что их пронесет. Однако пример Мариуполя говорит об обратном: местные жители там тоже думали, что боевые действия их не коснутся.

"Война, к сожалению, не щадит в первую очередь гражданских, прежде всего пожилых и больных людей. Ну, такие люди здесь (в Херсоне – ред.) и остались. Поэтому, призываем еще раз уезжать к родственникам или по программам эвакуации российских органов власти. В крайнем случае, перетерпеть неудобства неделю-две, потом уже будет понимание какое-то. Если все будет хорошо — вернуться обратно, сказать: ребята, зачем вы все это сделали, вы нас перепугали… Но это будет лучше, чем если мы увидим второй Мариуполь", - заявил Сапоньков.

Полностью прочитать интервью можно здесь:
Роман Сапоньков интервью
4 ноября, 15:19
Военкор Роман Сапоньков: Никакой катастрофы с флагами в Херсоне нет
 
НовостивоенкорХерсонэвакуациялюдижители
 
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