https://ukraina.ru/20221108/1040557372.html
Военный корреспондент объяснил, почему не все жители хотят эвакуироваться из Херсона
Военный корреспондент объяснил, почему не все жители хотят эвакуироваться из Херсона - 08.11.2022 Украина.ру
Военный корреспондент объяснил, почему не все жители хотят эвакуироваться из Херсона
По официальной информации, на данный момент из Херсона эвакуировалось всего несколько десятков тысяч человек. То есть сейчас в городе продолжает оставаться "добрая половина довоенного состава". Почему люди не хотят уезжать, несмотря на предупреждения, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков
2022-11-08T06:15
2022-11-08T06:15
2022-11-08T06:15
новости
военкор
херсон
эвакуация
люди
жители
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По его мнению, причина тому – русское авось, надежда, что их пронесет. Однако пример Мариуполя говорит об обратном: местные жители там тоже думали, что боевые действия их не коснутся.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040507995.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военкор, херсон, эвакуация, люди, жители
Новости, военкор, Херсон, эвакуация, люди, жители
Военный корреспондент объяснил, почему не все жители хотят эвакуироваться из Херсона
По официальной информации, на данный момент из Херсона эвакуировалось всего несколько десятков тысяч человек. То есть сейчас в городе продолжает оставаться "добрая половина довоенного состава". Почему люди не хотят уезжать, несмотря на предупреждения, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков
По его мнению, причина тому – русское авось, надежда, что их пронесет. Однако пример Мариуполя говорит об обратном: местные жители там тоже думали, что боевые действия их не коснутся.
"Война, к сожалению, не щадит в первую очередь гражданских, прежде всего пожилых и больных людей. Ну, такие люди здесь (в Херсоне – ред.) и остались. Поэтому, призываем еще раз уезжать к родственникам или по программам эвакуации российских органов власти. В крайнем случае, перетерпеть неудобства неделю-две, потом уже будет понимание какое-то. Если все будет хорошо — вернуться обратно, сказать: ребята, зачем вы все это сделали, вы нас перепугали… Но это будет лучше, чем если мы увидим второй Мариуполь", - заявил Сапоньков.
Полностью прочитать интервью можно здесь: