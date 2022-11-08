https://ukraina.ru/20221108/1040557372.html

Военный корреспондент объяснил, почему не все жители хотят эвакуироваться из Херсона

Военный корреспондент объяснил, почему не все жители хотят эвакуироваться из Херсона - 08.11.2022 Украина.ру

Военный корреспондент объяснил, почему не все жители хотят эвакуироваться из Херсона

По официальной информации, на данный момент из Херсона эвакуировалось всего несколько десятков тысяч человек. То есть сейчас в городе продолжает оставаться "добрая половина довоенного состава". Почему люди не хотят уезжать, несмотря на предупреждения, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков

2022-11-08T06:15

2022-11-08T06:15

2022-11-08T06:15

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военкор

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По его мнению, причина тому – русское авось, надежда, что их пронесет. Однако пример Мариуполя говорит об обратном: местные жители там тоже думали, что боевые действия их не коснутся.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221104/1040507995.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военкор, херсон, эвакуация, люди, жители