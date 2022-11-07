"Хватит накачивать Киев оружием": экс-премьер Италии поставил на место главу минобороны страны - 07.11.2022 Украина.ру
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"Хватит накачивать Киев оружием": экс-премьер Италии поставил на место главу минобороны страны
"Хватит накачивать Киев оружием": экс-премьер Италии поставил на место главу минобороны страны - 07.11.2022 Украина.ру
"Хватит накачивать Киев оружием": экс-премьер Италии поставил на место главу минобороны страны
Бывший глава правительства Италии Джузеппе Конте вступил в перепалку из-за Украины с министром обороны Гвидо Кросетто, сообщила газета Il Fatto Quotidiano
2022-11-07T16:29
2022-11-07T16:29
новости
италия
оружие
украина
олег царев
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Руководитель итальянского военного ведомства назвал экс-премьера "соседским хулиганом" за призыв перестать накачивать Украину оружием и вернуть ее власти за стол переговоров."Неприемлемая выходка со стороны министра республики, представляющего страну. Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир, без партийного флага, вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам", — заявил Конте.Он выразил сомнения в том, что поддержка Римом киевских властей легитимна и напомнил, что Кросетто ранее сам выступал против этого.Как отмечал экс-депутат Верховной рады Олег Царев, постоянные поставки странами Запада вооружений киевскому режиму делаются из расчета "на жирный приз в виде Российской Федерации, которую они будут грабить".Для этого на Украину поставляются бывшие в употреблении вооружения, залежавшиеся на складах, заявил Царев в интервью Украина.ру.
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новости, италия, оружие, украина, олег царев
Новости, Италия, оружие, Украина, Олег Царев

"Хватит накачивать Киев оружием": экс-премьер Италии поставил на место главу минобороны страны

16:29 07.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание Европейского Совета
Заседание Европейского Совета - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Бывший глава правительства Италии Джузеппе Конте вступил в перепалку из-за Украины с министром обороны Гвидо Кросетто, сообщила газета Il Fatto Quotidiano
Руководитель итальянского военного ведомства назвал экс-премьера "соседским хулиганом" за призыв перестать накачивать Украину оружием и вернуть ее власти за стол переговоров.
"Неприемлемая выходка со стороны министра республики, представляющего страну. Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир, без партийного флага, вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам", — заявил Конте.
Он выразил сомнения в том, что поддержка Римом киевских властей легитимна и напомнил, что Кросетто ранее сам выступал против этого.
Как отмечал экс-депутат Верховной рады Олег Царев, постоянные поставки странами Запада вооружений киевскому режиму делаются из расчета "на жирный приз в виде Российской Федерации, которую они будут грабить".
Для этого на Украину поставляются бывшие в употреблении вооружения, залежавшиеся на складах, заявил Царев в интервью Украина.ру.
ВСУ NLAW ООС АТО обстрел оружие - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 11:34
Военнопленный рассказал о западном оружии, поступающем в распоряжении ВСУВооружение западного производства, поступившее на вооружение ВСУ, в условиях боевых действий на Украине показало ряд недостатков по сравнению с советским оружием. Об этом 5 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного военнослужащего 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Барляна, находящегося в ЛНР
 
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