https://ukraina.ru/20221107/1040572303.html

"Хватит накачивать Киев оружием": экс-премьер Италии поставил на место главу минобороны страны

"Хватит накачивать Киев оружием": экс-премьер Италии поставил на место главу минобороны страны - 07.11.2022 Украина.ру

"Хватит накачивать Киев оружием": экс-премьер Италии поставил на место главу минобороны страны

Бывший глава правительства Италии Джузеппе Конте вступил в перепалку из-за Украины с министром обороны Гвидо Кросетто, сообщила газета Il Fatto Quotidiano

2022-11-07T16:29

2022-11-07T16:29

2022-11-07T16:29

новости

италия

оружие

украина

олег царев

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Руководитель итальянского военного ведомства назвал экс-премьера "соседским хулиганом" за призыв перестать накачивать Украину оружием и вернуть ее власти за стол переговоров."Неприемлемая выходка со стороны министра республики, представляющего страну. Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир, без партийного флага, вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам", — заявил Конте.Он выразил сомнения в том, что поддержка Римом киевских властей легитимна и напомнил, что Кросетто ранее сам выступал против этого.Как отмечал экс-депутат Верховной рады Олег Царев, постоянные поставки странами Запада вооружений киевскому режиму делаются из расчета "на жирный приз в виде Российской Федерации, которую они будут грабить".Для этого на Украину поставляются бывшие в употреблении вооружения, залежавшиеся на складах, заявил Царев в интервью Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221105/1040518434.html

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2022

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новости, италия, оружие, украина, олег царев