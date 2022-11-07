https://ukraina.ru/20221107/1040562925.html

В Киевской области уничтожили памятную доску Булгакова

В Киевской области уничтожили памятную доску Булгакова - 07.11.2022 Украина.ру

В Киевской области уничтожили памятную доску Булгакова

В Буче Киевской области вандалы при поощрении местных властей уничтожили памятную доску писателю Михаилу Булгакову, сообщает 7 ноября Telegram-канал "Киев сейчас"

2022-11-07T14:11

2022-11-07T14:11

2022-11-07T14:11

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михаил булгаков

киев

буча

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На доске значилась надпись:"В начале ХХ века на этом месте была усадьба и дом семьи выдающегося писателя Михаила Булгакова".Ранее Национальный союз писателей Украины (НСПУ) принял решение о закрытии музея Булгакова в Киеве, на что директор дома-музея Людмила Губианури с иронией предложила сперва исключить его из союза писателей Украины, затем лишить гражданства за антисоветскую деятельность, и только потом закрывать музей в Киеве.Журналисты издания "Страна.ua" провели опрос на улицах украинской столицы и выяснили, что большинство киевлян или выступают против закрытия музея, или относятся к этому с равнодушием.При этом те граждане, которые высказались "за" повторили официальные тезисы украинской комиссии по "деколонизации, дерусификации и декоммунизации" о том, что Булгаков – "рупор колониальной политики Кремля".Позднее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко отказал национальному союзу украинских писателей (НСПУ) в инициативе закрыть музей Булгакова в Киеве.Он подчеркнул, что писатель – украинец и киевлянин.

https://ukraina.ru/20221106/1040532301.html

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новости, михаил булгаков, киев, буча