В Киевской области уничтожили памятную доску Булгакова - 07.11.2022 Украина.ру
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В Киевской области уничтожили памятную доску Булгакова
В Киевской области уничтожили памятную доску Булгакова - 07.11.2022 Украина.ру
В Киевской области уничтожили памятную доску Булгакова
В Буче Киевской области вандалы при поощрении местных властей уничтожили памятную доску писателю Михаилу Булгакову, сообщает 7 ноября Telegram-канал "Киев сейчас"
2022-11-07T14:11
2022-11-07T14:11
новости
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На доске значилась надпись:"В начале ХХ века на этом месте была усадьба и дом семьи выдающегося писателя Михаила Булгакова".Ранее Национальный союз писателей Украины (НСПУ) принял решение о закрытии музея Булгакова в Киеве, на что директор дома-музея Людмила Губианури с иронией предложила сперва исключить его из союза писателей Украины, затем лишить гражданства за антисоветскую деятельность, и только потом закрывать музей в Киеве.Журналисты издания "Страна.ua" провели опрос на улицах украинской столицы и выяснили, что большинство киевлян или выступают против закрытия музея, или относятся к этому с равнодушием.При этом те граждане, которые высказались "за" повторили официальные тезисы украинской комиссии по "деколонизации, дерусификации и декоммунизации" о том, что Булгаков – "рупор колониальной политики Кремля".Позднее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко отказал национальному союзу украинских писателей (НСПУ) в инициативе закрыть музей Булгакова в Киеве.Он подчеркнул, что писатель – украинец и киевлянин.
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новости, михаил булгаков, киев, буча
Новости, Михаил Булгаков, Киев, Буча

В Киевской области уничтожили памятную доску Булгакова

14:11 07.11.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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В Буче Киевской области вандалы при поощрении местных властей уничтожили памятную доску писателю Михаилу Булгакову, сообщает 7 ноября Telegram-канал "Киев сейчас"
На доске значилась надпись:
"В начале ХХ века на этом месте была усадьба и дом семьи выдающегося писателя Михаила Булгакова".
Ранее Национальный союз писателей Украины (НСПУ) принял решение о закрытии музея Булгакова в Киеве, на что директор дома-музея Людмила Губианури с иронией предложила сперва исключить его из союза писателей Украины, затем лишить гражданства за антисоветскую деятельность, и только потом закрывать музей в Киеве.
Журналисты издания "Страна.ua" провели опрос на улицах украинской столицы и выяснили, что большинство киевлян или выступают против закрытия музея, или относятся к этому с равнодушием.
При этом те граждане, которые высказались "за" повторили официальные тезисы украинской комиссии по "деколонизации, дерусификации и декоммунизации" о том, что Булгаков – "рупор колониальной политики Кремля".
Позднее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко отказал национальному союзу украинских писателей (НСПУ) в инициативе закрыть музей Булгакова в Киеве.
Он подчеркнул, что писатель – украинец и киевлянин.
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