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Британцы призвали нового премьера не тратиться на украинцев
Британцы призвали нового премьера не тратиться на украинцев - 07.11.2022 Украина.ру
Британцы призвали нового премьера не тратиться на украинцев
Читатели таблоида The Daily Mail 6 ноября отреагировали на новость о том, что новый премьер Британии Риши Сунак в условиях дефицита бюджета может значительно сократить помощь украинским беженцам
2022-11-07T07:25
2022-11-07T07:25
2022-11-07T07:25
беженцы
украина
британия
новости
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Как ранее отметил обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз, Сунак и глава минфина Джереми Хант нашли в британской казне "черную дыру" в 50 миллиардов фунтов стерлингов, которую "отчаянно" пытаются заполнить.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.Ранее Детский фонд ЮНИСЕФ предупредил о новой волне беженцев из Украины этой зимой, которая может достигнуть 800 тысяч человек. По словам координатора ЮНИСЕФ Дмитрия Третьяка, число прибывающих в западные страны уже увеличивается.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беженцы, украина, британия, новости
беженцы, Украина, Британия, Новости
Британцы призвали нового премьера не тратиться на украинцев
Читатели таблоида The Daily Mail 6 ноября отреагировали на новость о том, что новый премьер Британии Риши Сунак в условиях дефицита бюджета может значительно сократить помощь украинским беженцам
Как ранее отметил обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз, Сунак и глава минфина Джереми Хант нашли в британской казне "черную дыру" в 50 миллиардов фунтов стерлингов, которую "отчаянно" пытаются заполнить.
Публикация вызвала активный отклик
читателей в комментариях.
"Перестаньте пускать наши деньги на ветер", "Между Великобританией и Украиной много безопасных стран", "В Европе полно мест, куда они могут сбежать. Здесь нет места!", "Байден должен их принять", "На самом деле я никогда не понимал, почему Великобритания считает, что она должна поддерживать Украину. Я не вижу никаких связей, альянсов, исторических связей и так далее. Я что-то пропустил?", "Это безумие должно прекратиться. Это не наша проблема: у нас достаточно своих", "Сначала нам нужно разобраться с приоритетами собственной страны", – написали пользователи.
Ранее Детский фонд ЮНИСЕФ предупредил о новой волне беженцев из Украины этой зимой, которая может достигнуть 800 тысяч человек. По словам координатора ЮНИСЕФ Дмитрия Третьяка, число прибывающих в западные страны уже увеличивается.