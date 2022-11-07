Британцы призвали нового премьера не тратиться на украинцев

"Перестаньте пускать наши деньги на ветер", "Между Великобританией и Украиной много безопасных стран", "В Европе полно мест, куда они могут сбежать. Здесь нет места!", "Байден должен их принять", "На самом деле я никогда не понимал, почему Великобритания считает, что она должна поддерживать Украину. Я не вижу никаких связей, альянсов, исторических связей и так далее. Я что-то пропустил?", "Это безумие должно прекратиться. Это не наша проблема: у нас достаточно своих", "Сначала нам нужно разобраться с приоритетами собственной страны", – написали пользователи.