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Военный эксперт рассказал, сколько Россия еще будет терпеть в обороне под Херсоном
Военный эксперт рассказал, сколько Россия еще будет терпеть в обороне под Херсоном - 06.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько Россия еще будет терпеть в обороне под Херсоном
Создав серьезное превосходство в живой силе, украинская армия может дойти до Херсона. Но организовать снабжение группировки, осаждающей Херсон (город не будут сдавать без боя), им будет крайне затруднительно. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T10:22
2022-11-06T10:22
2022-11-06T10:22
новости
россия
херсон
всу
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Ранее Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне.Специалист уверен, что российской армией будут простреливаться все пути сообщения и дошедшая до Херсона группировка ВСУ будет изрядно потрепана.Так что российская армия в любом случае выиграет оборонительное сражение. На это и есть расчет, чтобы завлечь ВСУ в безнадежное наступление, после чего добиться разгрома южной группировки и открыть путь как на Николаев вдоль побережья до Одессы и Приднестровья, так и на днепровский оборонительный рубеж через Кривой Рог с отсечением Запорожья и Днепропетровска от остальной территории Украины, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, херсон, всу
Новости, Россия, Херсон, ВСУ
Военный эксперт рассказал, сколько Россия еще будет терпеть в обороне под Херсоном
Создав серьезное превосходство в живой силе, украинская армия может дойти до Херсона. Но организовать снабжение группировки, осаждающей Херсон (город не будут сдавать без боя), им будет крайне затруднительно. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Ранее Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне.
Специалист уверен, что российской армией будут простреливаться все пути сообщения и дошедшая до Херсона группировка ВСУ будет изрядно потрепана.
"Если украинская сторона будет наступать, она будет наступать по дорогам общего пользования. У них есть вариант прорыва по полевым дорогам, но он закроется через неделю-другую с наступлением осенней распутицы, после чего останутся простреливаемые узкие направления удара по шоссейным дорогам, по которым тяжело наступать в ситуации неподавленной российской артиллерии и господства российской авиации в воздухе", - уточнил Анпилогов.
Так что российская армия в любом случае выиграет оборонительное сражение. На это и есть расчет, чтобы завлечь ВСУ в безнадежное наступление, после чего добиться разгрома южной группировки и открыть путь как на Николаев вдоль побережья до Одессы и Приднестровья, так и на днепровский оборонительный рубеж через Кривой Рог с отсечением Запорожья и Днепропетровска от остальной территории Украины, заключил собеседник издания.