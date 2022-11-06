https://ukraina.ru/20221106/1040531091.html

Перед клеткой с обезьянами. Размышления об информационной войне

Перед клеткой с обезьянами. Размышления об информационной войне - 06.11.2022 Украина.ру

Перед клеткой с обезьянами. Размышления об информационной войне

Украина.ру, 06.11.2022

2022-11-06T10:03

2022-11-06T10:03

2022-11-06T10:03

украина

мнения

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Когда я в детстве был в зоопарке, мне запомнились слова учителя, который сказал, что люди, стоящие перед клеткой с обезьянами и смеющиеся над ними, делают это, потому что отождествляют себя с макаками. С тех пор при визитах в обезьянники я стараюсь сохранять максимальную серьезность.Нет ничего проще, чем месяцами говорить о безумии Джонсона, глупости Лиз Трасс, деменции Байдена и лицемерии Зеленского. Это корм для карикатуристов, который изобилен и всегда поверхностен. Из этого рождается вся шапкозакидательская глупость и смертельно опасное самолюбование.Кроме вышеперечисленных лицедеев мирового балагана, которые совершенно не самостоятельны в решениях, против России сегодня воюет умный, убежденный, расчётливый и глубоко мотивированный враг, все эти трагические месяцы не терявший ни секунды.Помню, какой перелом в советском восприятии войны вызвал великий фильм (язык не поворачивается называть его сериалом) "Семнадцать мгновений весны". После предыдущей традиции показа врага глупыми роботизированными ничтожествовами, наш зритель впервые увидел фашистов, как живых людей, с их проблемами, страстями, мотивацией. У зрителя появился элемент для собственного анализа механизмов расчеловечивания, то, как обычных офисных чиновников и государственных карьеристов соответствующая государственная система естественным путём превращает в военных преступников и монстров. Раньше этот механизм был блестяще описан немецким философом и историком Ханной Арендт в её анализе "Банальности зла".Я думаю, что перед всеми нами стоит очень сложная и срочная задача –одновременно с созданием нового гуманистического проекта завтрашнего мироустройства, кем-то именуемого "идеологией", а кем-то "образом будущего", следует разобраться в основных механизмах столь успешной сегодня медийной манипуляции и научиться объяснять её, чтобы суметь противопоставить ей настоящую информативную и критическую журналистику, рожки да ножки от которой в крупных западных СМИ уже просто не собрать.Здесь возникает еще, как минимум, две проблемы.Первая из них в том, что для многих слишком удобно и просто заниматься рисованием карикатур врага, и понимающие это западные политтехнологи как бы случайно подбрасывают нам пищу для этого, и мы привычно не успеваем следить за руками, но не политических лидеров иностранных империй, которые мало что решают и от Зеленского до Байдена, по сути, являются наемными управляющими правящих миром корпораций и международных финансовых капиталов, а тех, кем проект нашего будущего уже четко определён, и реально принимают решения. BlackRock, Vanguard, State Street Corporation и намногие другие. В открытых сетях реальной информации о них крайне мало, и читатели романтических басен о мнимых или реальных похождениях уже почти литературных персонажей Аль Капоне или Пабло Эскобара мало себе представляют глубину бездны, из которой принимаются сегодняшние государственные решения. Помню, как некоторые украинские журналисты рассказывали мне каким табу уже несколько лет является в украинских медиа имя кампании Monsanto. Когда киевская пресса еще могла критиковать личности Порошенко или Зеленского, упоминание в эфире названия Monsanto, американской корпорации, контролирующей патенты на генетически модифицированную сельскохозяйственными культурами, которые уже много десятилетий успешно уничтожают крестьян, природу, а также продовольственную и государственную независимость десятков стран Америки, Азии, Африки и Европы. Видимая часть этого айсберга, вышедшего в море бизнеса с целью потопления человечества – масса коррупционных скандалов о подкупе государственных чиновников бедных стран, сфера в которой Monsanto – неоспоримый мировой лидер. Но о самом страшном – реальной степени подчинения национальных правительств и предпринимательских групп фирмам, подобным этой, мы можем только догадываться, и боюсь, что, предполагая худший из вариантов, мы окажемся правы. Очевидно только одно – в рамках нынешней системы право демократической критики распространяется на стрелочников – местных управляющих бизнесом – президентов стран, но не на его невидимых и вездесущих хозяев. Необходимо научиться разоблачать и доходчиво описывать это.И вторая проблема – журналистика. Диапазон понимания этого слова. Интересно, что чем влиятельнее на настроения общества в последние десятилетия становились СМИ, тем больше публичного презрения высказывалось в адрес журналистов, причем под раздачу попадали все – как представители прессы, потерявшей последние признаки идентичности и превращенной в приводные ремни системы, так и честные критические журналисты, рабочих мест и бюджетов для которых становилось все меньше. Ярчайшим примером блестящей независимой журналистики последних десятилетий стал проект WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Думаю, нет сегодня лучшего доказательства того, что настоящая пресса может предотвращать военные преступления и спасать жизни. Драматическая судьба Ассанжа – не столько месть правительств США за разоблачение их политики, сколько урок для всех, кто решится пойти против системы, в рамках которой между властями Австралии, Швеции, Великобритании и США не оказалось заметной разницы. Ещё – когда-то мы много и часто спорили о журналистской этике. О роли журналиста на войне, погоне за рейтингом, эксклюзивом и рамках допустимого. Реальность ломает наши умозрительные схемы и уютные сооружения политкорректности. Несколько лет назад в Мексике мне рассказывали, как в дни вооруженного восстания индейцев-сапатистов в начале января 1994 года, один из репортеров снимал умирающего от ран повстанца. Захлебываясь кровью, он успел сказать несколько слов о себе и о целях восстания "потому что мы бедные... у нас отобрали все... на наших землях нет ни школ, ни больниц для наших детей... мы не хотели никого убивать, но мы сами вынуждены принять это решение...". Это шло в прямой эфир и этот репортаж полностью сорвал попытку мексиканского правительства обвинить индейцев в том, что они манипулируемы наркотрафиком или иностранными террористами. Через несколько часов миллионы мексиканцев выходили на улицы с требованием к правительству прекратить огонь и начинать диалог с восставшими. Сейчас эту хронику не найти в социальных сетях, но она достигла своей цели. К счастью, журналист, не успел подумать о рамках этики и просто выполнил свой долг, информируя о главном. Сегодня подобное кажется невозможным.Поэтому сегодня нам так важно не смеяться над чужими ужимками, а самим смелее и чаще подходить к зеркалу, и создавать собственную, ни от кого не зависящую, повестку дня.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

https://ukraina.ru/20220228/1033402956.html

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

украина, мнения