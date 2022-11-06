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Украинские военные повредили газопровод в Горловке - мэр
Украинские военные повредили газопровод в Горловке - мэр - 06.11.2022 Украина.ру
Украинские военные повредили газопровод в Горловке - мэр
В Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск был поврежден газопровод. Об этом рассказал 6 ноября мэр Иван Приходько в своем телеграм-канале
2022-11-06T09:43
2022-11-06T09:43
2022-11-06T09:43
горловка
обстрелы
мэр
новости
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"Украинские боевики подвергают обстрелу горловский поселок Стальсбыт. Жители сообщают о повреждении газопровода по улице Промышленная, 12", — написал глава города.Накануне он заявил, что Горловка подверглась очередному обстрелу, пострадали два мирных жителя. По его словам, им оказали квалифицированную медицинскую помощь.Представительство ДНР в СЦКК в субботу сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны ВСУ с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находится химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
горловка, обстрелы, мэр, новости
Горловка, обстрелы, мэр, Новости
Украинские военные повредили газопровод в Горловке - мэр
В Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск был поврежден газопровод. Об этом рассказал 6 ноября мэр Иван Приходько в своем телеграм-канале
"Украинские боевики подвергают обстрелу горловский поселок Стальсбыт. Жители сообщают о повреждении газопровода по улице Промышленная, 12", — написал
глава города.
Накануне он заявил, что Горловка подверглась очередному обстрелу, пострадали два мирных жителя. По его словам, им оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Представительство ДНР в СЦКК в субботу сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны ВСУ с применением снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находится химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.