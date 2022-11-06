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Украинские военные повредили газопровод в Горловке - мэр

Украинские военные повредили газопровод в Горловке - мэр - 06.11.2022 Украина.ру

Украинские военные повредили газопровод в Горловке - мэр

В Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск был поврежден газопровод. Об этом рассказал 6 ноября мэр Иван Приходько в своем телеграм-канале

2022-11-06T09:43

2022-11-06T09:43

2022-11-06T09:43

горловка

обстрелы

мэр

новости

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"Украинские боевики подвергают обстрелу горловский поселок Стальсбыт. Жители сообщают о повреждении газопровода по улице Промышленная, 12", — написал глава города.Накануне он заявил, что Горловка подверглась очередному обстрелу, пострадали два мирных жителя. По его словам, им оказали квалифицированную медицинскую помощь.Представительство ДНР в СЦКК в субботу сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны ВСУ с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находится химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

горловка, обстрелы, мэр, новости