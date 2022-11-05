https://ukraina.ru/20221105/1040520482.html

Ставший жертвой дезинформации американский наёмник погиб на Украине

Ставший жертвой дезинформации американский наёмник погиб на Украине - 05.11.2022 Украина.ру

Ставший жертвой дезинформации американский наёмник погиб на Украине

23-летний американский наёмник Скайлер Греггс погиб на северо-востоке Украины, когда группа наёмников "Международного легиона" попала под артиллерийский обстрел российских сил. Об этом говорится в статье, опубликованной 4 ноября в американском издании The Daily Beast

2022-11-05T12:45

2022-11-05T12:45

2022-11-05T14:02

новости

потери всу

спецоперация

наёмники

пропаганда

дезинформация

сми

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/05/1040520363_0:77:1035:659_1920x0_80_0_0_f419d1572540f1050b33ed2b33dd46a8.jpg

В статье отмечается, что Греггс приехал на Украину и вступил в ряды "Международного легиона" в апреле. После "непродолжительного и неорганизованного", по словам самого наёмника, курса подготовки, он принял участие в боевых действиях, в июне был ранен и, находясь на излечении в госпитале, дал интервью The Daily Beast.В ходе интервью Греггс рассказал изданию, что на его решение о вступлении в ряды "Международного легиона" повлияла информация о якобы совершённых российскими войсками жестокостях на Украине, и, в частности, видео, в котором якобы российский танк давит гусеницами украинский легковой автомобиль.25 февраля в украинских и западных СМИ было опубликовано видео, на котором бронированная машина зенитного комплекса "Стрела-10" давит гражданскую машину на улице Киева. Водитель автомобиля выжил и был впоследствии извлечён из обломков усилиями группы местных жителей.Мэр Киева Виталий Кличко утверждал, что автомобиль раздавил якобы "российский танк", и многие западные СМИ повторили эту дезинформацию. Впоследствии стало известно, что бронемашина управлялась неадекватными силовиками киевского режима.

https://ukraina.ru/20221005/1039401784.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, потери всу, спецоперация, наёмники, пропаганда, дезинформация, сми, сша