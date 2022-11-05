Ставший жертвой дезинформации американский наёмник погиб на Украине
12:45 05.11.2022 (обновлено: 14:02 05.11.2022)
Скайлер Греггс
23-летний американский наёмник Скайлер Греггс погиб на северо-востоке Украины, когда группа наёмников "Международного легиона" попала под артиллерийский обстрел российских сил. Об этом говорится в статье, опубликованной 4 ноября в американском издании The Daily Beast
В статье отмечается, что Греггс приехал на Украину и вступил в ряды "Международного легиона" в апреле. После "непродолжительного и неорганизованного", по словам самого наёмника, курса подготовки, он принял участие в боевых действиях, в июне был ранен и, находясь на излечении в госпитале, дал интервью The Daily Beast.
В ходе интервью Греггс рассказал изданию, что на его решение о вступлении в ряды "Международного легиона" повлияла информация о якобы совершённых российскими войсками жестокостях на Украине, и, в частности, видео, в котором якобы российский танк давит гусеницами украинский легковой автомобиль.
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