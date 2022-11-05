Ставший жертвой дезинформации американский наёмник погиб на Украине - 05.11.2022 Украина.ру
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Ставший жертвой дезинформации американский наёмник погиб на Украине
Ставший жертвой дезинформации американский наёмник погиб на Украине - 05.11.2022 Украина.ру
Ставший жертвой дезинформации американский наёмник погиб на Украине
23-летний американский наёмник Скайлер Греггс погиб на северо-востоке Украины, когда группа наёмников "Международного легиона" попала под артиллерийский обстрел российских сил. Об этом говорится в статье, опубликованной 4 ноября в американском издании The Daily Beast
2022-11-05T12:45
2022-11-05T14:02
новости
потери всу
спецоперация
наёмники
пропаганда
дезинформация
сми
сша
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В статье отмечается, что Греггс приехал на Украину и вступил в ряды "Международного легиона" в апреле. После "непродолжительного и неорганизованного", по словам самого наёмника, курса подготовки, он принял участие в боевых действиях, в июне был ранен и, находясь на излечении в госпитале, дал интервью The Daily Beast.В ходе интервью Греггс рассказал изданию, что на его решение о вступлении в ряды "Международного легиона" повлияла информация о якобы совершённых российскими войсками жестокостях на Украине, и, в частности, видео, в котором якобы российский танк давит гусеницами украинский легковой автомобиль.25 февраля в украинских и западных СМИ было опубликовано видео, на котором бронированная машина зенитного комплекса "Стрела-10" давит гражданскую машину на улице Киева. Водитель автомобиля выжил и был впоследствии извлечён из обломков усилиями группы местных жителей.Мэр Киева Виталий Кличко утверждал, что автомобиль раздавил якобы "российский танк", и многие западные СМИ повторили эту дезинформацию. Впоследствии стало известно, что бронемашина управлялась неадекватными силовиками киевского режима.
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новости, потери всу, спецоперация, наёмники, пропаганда, дезинформация, сми, сша
Новости, потери ВСУ, Спецоперация, наёмники, пропаганда, дезинформация, СМИ, США

Ставший жертвой дезинформации американский наёмник погиб на Украине

12:45 05.11.2022 (обновлено: 14:02 05.11.2022)
 
Скайлер Греггс
Скайлер Греггс
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23-летний американский наёмник Скайлер Греггс погиб на северо-востоке Украины, когда группа наёмников "Международного легиона" попала под артиллерийский обстрел российских сил. Об этом говорится в статье, опубликованной 4 ноября в американском издании The Daily Beast
В статье отмечается, что Греггс приехал на Украину и вступил в ряды "Международного легиона" в апреле. После "непродолжительного и неорганизованного", по словам самого наёмника, курса подготовки, он принял участие в боевых действиях, в июне был ранен и, находясь на излечении в госпитале, дал интервью The Daily Beast.
В ходе интервью Греггс рассказал изданию, что на его решение о вступлении в ряды "Международного легиона" повлияла информация о якобы совершённых российскими войсками жестокостях на Украине, и, в частности, видео, в котором якобы российский танк давит гусеницами украинский легковой автомобиль.

Скайлер вспомнил, как российский танк наехал на гражданскую машину, что вдохновило его на действия и вступление в борьбу с армией Владимира Путина

The Daily Beast
Американская газета
25 февраля в украинских и западных СМИ было опубликовано видео, на котором бронированная машина зенитного комплекса "Стрела-10" давит гражданскую машину на улице Киева. Водитель автомобиля выжил и был впоследствии извлечён из обломков усилиями группы местных жителей.
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Мэр Киева Виталий Кличко утверждал, что автомобиль раздавил якобы "российский танк", и многие западные СМИ повторили эту дезинформацию. Впоследствии стало известно, что бронемашина управлялась неадекватными силовиками киевского режима.
 
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