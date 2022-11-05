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Отключения электричества в эти дни затронут столицу и семь областей Украины
Отключения электричества в эти дни затронут столицу и семь областей Украины - 05.11.2022 Украина.ру
Отключения электричества в эти дни затронут столицу и семь областей Украины
Отключения электроэнергии на выходных следует ожидать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, сообщает 5 ноября диспетчерский центр "Укрэнерго"
2022-11-05T12:02
2022-11-05T12:02
2022-11-05T12:02
новости
электричество
электроэнергия
укрэнерго
отключение электричества
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В энергетической компании сообщают, что графики составлены операторами распределительных сетей по каждой области отдельно, а ремонтные работы на объектах продолжаются круглосуточно.Первый же комментарий под записью "Укрэнерго" - от жительницы Киева Елены:"Я все понимаю… Но свет отключили в 6 утра, а графики опубликовали в 8.30", - написала она.По информации Украина.ру такая ситуация не редкость.Кроме того, на днях в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский призвал энергетические компании страны "перестать морочить людям головы". По его словам, простому обывателю невозможно разобраться в нескольких одновременно публикуемых графиках отключений и разнице между отключением "энергетической тревоги", "веерным" и "аварийным".По утверждению президента Украины Владимира Зеленского, на Украине повреждено около 40% энергосистемы страны в результате ракетных ударов.
https://ukraina.ru/20221103/1040465165.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, электричество, электроэнергия, укрэнерго, отключение электричества
Отключения электричества в эти дни затронут столицу и семь областей Украины
Отключения электроэнергии на выходных следует ожидать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, сообщает 5 ноября диспетчерский центр "Укрэнерго"
Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить напряжение на сети, обеспечить стабильное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и ударами дронов.
В энергетической компании сообщают, что графики составлены операторами распределительных сетей по каждой области отдельно, а ремонтные работы на объектах продолжаются круглосуточно.
Первый же комментарий под записью "Укрэнерго" - от жительницы Киева Елены:
"Я все понимаю… Но свет отключили в 6 утра, а графики опубликовали в 8.30", - написала она.
По информации Украина.ру такая ситуация не редкость.
Кроме того, на днях в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский призвал энергетические компании страны "перестать морочить людям головы". По его словам, простому обывателю невозможно разобраться в нескольких одновременно публикуемых графиках отключений и разнице между отключением "энергетической тревоги", "веерным" и "аварийным".
По утверждению президента Украины Владимира Зеленского
, на Украине повреждено около 40% энергосистемы страны в результате ракетных ударов.