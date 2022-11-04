"Проверка отношений": Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай - СМИ
Британские СМИ выяснили, что канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение президента Франции Эммануэля Макрона вместе посетить Китай
"Макрон предложил Шольцу отправиться в Пекин вместе, чтобы послать сигнал о единстве ЕС, но Шольц отклонил это предложение", — говорится в публикации.
Автор публикации подчеркивает также, что визит канцлера в Китай состоялся после того, как Берлин дал зеленый свет Пекину на приобретение доли в портовом терминале Гамбурга, несмотря на противодействие партнеров по коалиции и опасения Соединенных Штатов.
При этом директор центра европейских исследований университета Жэньминь Ван Ивэй назвал это "проверкой отношений между Китаем и Германией, Европой, даже Западом". По его мнению, если этот визит будет успешным, Макрон приедет через месяц.
Нынешняя экономическая ситуация в Германии, с исторической инфляцией и надвигающейся рецессией стала причиной визита Шольца в Китай, говорится в публикации издания.
Канцлер Германии 4 ноября встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем и обсудил отношения Берлина и Пекина в условиях нестабильной международной обстановки.
По данным газеты Welt, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Споры между сторонами могут привести к концу идиллии и разрыву отношений.
При этом директор центра европейских исследований университета Жэньминь Ван Ивэй назвал это "проверкой отношений между Китаем и Германией, Европой, даже Западом". По его мнению, если этот визит будет успешным, Макрон приедет через месяц.
Нынешняя экономическая ситуация в Германии, с исторической инфляцией и надвигающейся рецессией стала причиной визита Шольца в Китай, говорится в публикации издания.
Канцлер Германии 4 ноября встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем и обсудил отношения Берлина и Пекина в условиях нестабильной международной обстановки.
По данным газеты Welt, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Споры между сторонами могут привести к концу идиллии и разрыву отношений.
Стороны не могут найти консенсус по предельной цене на газ. К конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.