"Проверка отношений": Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай - СМИ - 04.11.2022 Украина.ру
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"Проверка отношений": Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай - СМИ
"Проверка отношений": Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай - СМИ - 04.11.2022 Украина.ру
"Проверка отношений": Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай - СМИ
Британские СМИ выяснили, что канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение президента Франции Эммануэля Макрона вместе посетить Китай
2022-11-04T12:13
2022-11-04T12:13
новости
эммануэль макрон
олаф шольц
китай
си цзиньпин
визит
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Автор публикации подчеркивает также, что визит канцлера в Китай состоялся после того, как Берлин дал зеленый свет Пекину на приобретение доли в портовом терминале Гамбурга, несмотря на противодействие партнеров по коалиции и опасения Соединенных Штатов.При этом директор центра европейских исследований университета Жэньминь Ван Ивэй назвал это "проверкой отношений между Китаем и Германией, Европой, даже Западом". По его мнению, если этот визит будет успешным, Макрон приедет через месяц.Нынешняя экономическая ситуация в Германии, с исторической инфляцией и надвигающейся рецессией стала причиной визита Шольца в Китай, говорится в публикации издания.Канцлер Германии 4 ноября встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем и обсудил отношения Берлина и Пекина в условиях нестабильной международной обстановки.По данным газеты Welt, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Споры между сторонами могут привести к концу идиллии и разрыву отношений. Стороны не могут найти консенсус по предельной цене на газ. К конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, эммануэль макрон, олаф шольц, китай, си цзиньпин, визит
Новости, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Китай, Си Цзиньпин, визит

"Проверка отношений": Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай - СМИ

12:13 04.11.2022
 
© Украина.руМакрон и Шольц в масках
Макрон и Шольц в масках - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Украина.ру
Читать в
Британские СМИ выяснили, что канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение президента Франции Эммануэля Макрона вместе посетить Китай
"Макрон предложил Шольцу отправиться в Пекин вместе, чтобы послать сигнал о единстве ЕС, но Шольц отклонил это предложение", — говорится в публикации.
Автор публикации подчеркивает также, что визит канцлера в Китай состоялся после того, как Берлин дал зеленый свет Пекину на приобретение доли в портовом терминале Гамбурга, несмотря на противодействие партнеров по коалиции и опасения Соединенных Штатов.

При этом директор центра европейских исследований университета Жэньминь Ван Ивэй назвал это "проверкой отношений между Китаем и Германией, Европой, даже Западом". По его мнению, если этот визит будет успешным, Макрон приедет через месяц.

Нынешняя экономическая ситуация в Германии, с исторической инфляцией и надвигающейся рецессией стала причиной визита Шольца в Китай, говорится в публикации издания.

Канцлер Германии 4 ноября встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем и обсудил отношения Берлина и Пекина в условиях нестабильной международной обстановки.

По данным газеты Welt, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Споры между сторонами могут привести к концу идиллии и разрыву отношений.
Стороны не могут найти консенсус по предельной цене на газ. К конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.
Шольц и Си Дзинпинь - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
09:27
Си Цзиньпин не пожал руку приехавшему к нему ШольцуПредседатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером Германии Олафом Шольцем, куда последний прибыл с однодневным визитом. При этом китайский не пожал своему коллеге из Германии руки. Об этом 4 ноября написало немецкое издание Welt
 
НовостиЭммануэль МакронОлаф ШольцКитайСи Цзиньпинвизит
 
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