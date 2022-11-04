https://ukraina.ru/20221104/1040503155.html

"Проверка отношений": Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай - СМИ

"Проверка отношений": Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай - СМИ - 04.11.2022 Украина.ру

"Проверка отношений": Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай - СМИ

Британские СМИ выяснили, что канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение президента Франции Эммануэля Макрона вместе посетить Китай

2022-11-04T12:13

2022-11-04T12:13

2022-11-04T12:13

новости

эммануэль макрон

олаф шольц

китай

си цзиньпин

визит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/18/1040056814_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_0b935c15a215b58f261c6e53991eec74.jpg

Автор публикации подчеркивает также, что визит канцлера в Китай состоялся после того, как Берлин дал зеленый свет Пекину на приобретение доли в портовом терминале Гамбурга, несмотря на противодействие партнеров по коалиции и опасения Соединенных Штатов.При этом директор центра европейских исследований университета Жэньминь Ван Ивэй назвал это "проверкой отношений между Китаем и Германией, Европой, даже Западом". По его мнению, если этот визит будет успешным, Макрон приедет через месяц.Нынешняя экономическая ситуация в Германии, с исторической инфляцией и надвигающейся рецессией стала причиной визита Шольца в Китай, говорится в публикации издания.Канцлер Германии 4 ноября встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем и обсудил отношения Берлина и Пекина в условиях нестабильной международной обстановки.По данным газеты Welt, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Споры между сторонами могут привести к концу идиллии и разрыву отношений. Стороны не могут найти консенсус по предельной цене на газ. К конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.

https://ukraina.ru/20221104/1040500953.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эммануэль макрон, олаф шольц, китай, си цзиньпин, визит