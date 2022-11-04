https://ukraina.ru/20221104/1040501637.html

"Убьём их всех", возвращение из плена. Главное на Украине на утро 4 ноября

"Убьём их всех", возвращение из плена. Главное на Украине на утро 4 ноября - 04.11.2022 Украина.ру

"Убьём их всех", возвращение из плена. Главное на Украине на утро 4 ноября

Минобороны России опубликовало видео с вернувшимися из плена военнослужащими. Главком ВСУ Валерий Залужный пригрозил российским солдатам смертью

2022-11-04T09:53

2022-11-04T09:53

2022-11-04T09:53

хроники

эксклюзив

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Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный эмоционально отреагировал на взлом одной из своих личных страниц в соцсетях."У циничных тварей нет никаких моральных ограничений. Будучи бессильными против нас на фронте, они бьют по нашим детям и семьям. Самое простое — сломать мой личный Instagram (принадлежит компанииMeta, которая признана экстремистской и деятельность которой запрещена в РФ — Ред.), которій не связан с профессиональной деятельностью, где только дети и семейніе фото. И главное — похвастаться этим. Вместо детей и семьи показать себя — убийц", - написал Залужный на странице, которую ранее взломали.Он призвал уничтожать российских военных."Этот случай в который раз доказывает, что орков нужно уничтожить. Мы убьём их всех! Наши дети их будут знать, к сожалению, не из сказок как абсолютное зло, с которым нужно бороться", - заявил Залужный.С учётом того, что "орками" на Украине называют не только российских военных, но и всех россиян, особенно русских, без исключения, слова Залужного можно оценить и как призыв к геноциду.Ранее страницу главнокомандующего Вооружёнными силами Украины в соцсетях взломали. В описании страницы Залужного в соцсети была размещена ссылка на телеграм-канал хакера "Джокер ДНР". Там же в канале появилось сообщение, подтверждающее причастность хакера к взлому аккаунта. На аватаре Залужного установили фото российского президента Владимира Путина верхом на медведе."Даже Главнокомандующий ВСУ генерал Залужный подтвердил, что мои хакеры взломали DELTA. Главное, чтобы теперь министерство обороны Украины признало ошибки, признало, что обманули американских партнеров и начали исправлять", — сообщил хакер в своём телеграм-канале.Ранее он заявил о взломе системы DELTA, которую украинским военным предоставил Запад, и которая позволяла планировать военные операции. При этом система содержала данные не только о подразделениях ВС РФ, но и о подразделениях ВСУ."Чтобы было понятно, это программа, в которую для управления войсками вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, которые регулярно обновляются с поступлением разведданных", — сообщил несколько дней назад замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.По его словам, получение доступа к системе позволяет российским спецслужбам "знать всё о противнике", а также о том, что украинская сторона сама знает о российских силах и средствах. Также Безсонов сделал репост заявления самого хакера, который пояснил, что российская сторона имеет доступ к программам украинских военных в режиме онлайн, что "очень удобно и экономно".Обмен пленныхВ ночь на 4 ноября Минобороны России у себя в телеграм-канале опубликовало видео с возвращёнными из украинского плена военнослужащими."Самочувствие лучше. У меня отличное самочувствие сейчас, и моральное и даже физическое. Дома ждёт вся семья: мама, брат, жена, дети ждут. Я не могу сказать, насколько я счастлив сейчас", - рассказал освобождённый из плена военнослужащий по имени Анатолий.Другой сразу же передал привет своим родным, призвав их не волноваться."Очень рад, наконец-то на своей земле. Меня ждут мои родные и близкие: брат, три сестры. Наташа, не волнуйся, все хорошо я уже дома", - поделился своими эмоциями Игорь.Ещё один поблагодарил за то, что смог вернуться домой."Эмоции переполняют, что наконец-то попал на Родину. Дома ждут дочки. Все будет хорошо, огромное спасибо, что помогли нам вернуться домой", - выразил слова благодарности военнослужащий по имени Тарас.Первым об обмене пленными сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вээсушников. Из общего количества освобожденных 65 человек – из Донецкой и Луганской Народных Республик. Скоро они смогут обнять своих близких", - заявил Пушилин.Спустя несколько часов он заявил о возвращении из плена 107 человек."В данном обмене из 107 человек удалось возвратить 63 человека из Донецкой и Луганской Народный Республик", - отметил Пушилин.В Луганской Народной Республике уже пообещали помочь вернувшимся."Сегодня пообщались с нашими ребятами, которые вернулись домой… Документы, личные вещи были отобраны. Будем способствовать восстановлению документов", – заявила представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.Также об обмене пленными сообщил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак."Удалось освободить 107 воинов — 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. Это наши парни из ВСУ, ВМС, ТрО, ГПСУ, НПУ, ГССТ, нацгвардейцы. 74 бойца защищали "Азовсталь", - заявил он.Примечательно, что в первоначальном варианте этой записи в телеграм-канале Ермак сообщил, что среди обмененных были боевики запрещённого в РФ полка "Азов". Однако позже Ермак удалил эту информацию.По словам медиаэксперта Анатолия Шария это объясняется тем, что на самом деле Киеву передали не трёх, как изначально писал Ерак, а четырёх "азовцев". При этом сам обмен членов запрещённого полка, по информации Шария, просили не афишировать.При этом среди попавших на обмен не было российских военных лётчиков."Нет. Ни Макса, ни Сергеича, ни Малова. Никого не отдали", - сообщил их коллега в своём телеграм-канале.Как заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, условия пребывания в украинском плену чудовищные."Самое главное для нас – то, что они возвращаются домой. Потому что условия их пребывания в украинском плену чудовищные. То, что мы знаем по открытым источникам, и то, что рассказывали вернувшиеся, долгое время у нас старались даже не цитировать. Потому что это может вызвать естественное озлобление у наших бойцов, чтобы крышу не снесло от той жестокости, того зла, которое причиняют нашим военнопленным. Так что слава богу, что вернулись. Что для этого нужно делать? Все что угодно. Я вспоминаю свою работу на Ближнем Востоке, то, как к этому относятся израильтяне: они выменивали даже тела своих погибших. Я не говорю, что так надо делать всегда и за одного нашего отдавать, условно, 150 украинских боевиков. Я говорю о решимости возвращать наших, которая, безусловно, должна быть", - рассказал он в ночь на 4 ноября в эфире радио "Спутник".За несколько часов до этого было опубликовано интервью с бойцом "Азова" Давидом Касаткиным, известным под позывным "Химик". Касаткин среди прочего был запечатлён на видео убийства украинского военного, пытавшегося сдаться в плен на "Азовстали", но заплутавшего и пойманного "азовцами"."Я добился того, чтобы мне дали адвоката и через этого адвоката я ей (маме — Ред.) написал письмо, в котором рассказал, что со мной всё в порядке, что судят меня за терроризм, сижу в СИЗО, всё нормально. Это было где-то второй или третий месяц плена", - рассказывал Касаткин.Он также сообщил, что в тюрьме перечитал много книг, которые ему приносили из тюремной библиотеки. Так, по словам Касаткина, за один месяц он прочитал 20 книг. При этом в тюрьме его нормально кормили — завтраком, обедом и ужином."В тех условиях, в которых я сидел, меня кормили по закону: завтрак, обед и ужин. И я практически не скинул [вес]", - отметил Касаткин.Таким образом, его интервью свидетельствует о том, что условия пребывания украинских военных в российском плену нормальные.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив