https://ukraina.ru/20221103/1040485860.html

Послу Великобритании предъявили факты подготовки ВСУ к атаке на Черноморский флот

Послу Великобритании предъявили факты подготовки ВСУ к атаке на Черноморский флот - 03.11.2022 Украина.ру

Послу Великобритании предъявили факты подготовки ВСУ к атаке на Черноморский флот

Британия подготовила и снабдила подразделения сил специальных операций Украины всем необходимым для диверсионных операций на море. Факты предоставили послу Великобритании в Москве, заявили 3 ноября в МИД России

2022-11-03T15:33

2022-11-03T15:33

2022-11-03T15:44

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В МИД России выразили решительный протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт в связи с атакой 29 октября на корабли Черноморского флота в Севастополе. Удар был совершен при участии британских военных специалистов, дипломаты предъявили британскому послу соответствующие факты. По версии Москвы, Британия подготовила и снабдила подразделения сил специальных операций Украины всем необходимым для диверсионных операций на море.Дипломаты потребовали прекратить враждебные провокации, так как они чреваты втягиванием Великобритании в конфликт. Ответственность за пагубные последствия в Российско-британских отношениях будет возложена на Лондон. В конце августа в Минобороны Великобритании заявили о передаче 6 подводных беспилотных аппаратов якобы для разминирования подходов к черноморским портам. Британская сторона заявила об обучении десятков украинских военнослужащих по управлению дронами.

https://ukraina.ru/20221102/1040428743.html

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