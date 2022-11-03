https://ukraina.ru/20221103/1040485860.html
Послу Великобритании предъявили факты подготовки ВСУ к атаке на Черноморский флот
Послу Великобритании предъявили факты подготовки ВСУ к атаке на Черноморский флот - 03.11.2022 Украина.ру
Послу Великобритании предъявили факты подготовки ВСУ к атаке на Черноморский флот
Британия подготовила и снабдила подразделения сил специальных операций Украины всем необходимым для диверсионных операций на море. Факты предоставили послу Великобритании в Москве, заявили 3 ноября в МИД России
2022-11-03T15:33
2022-11-03T15:33
2022-11-03T15:44
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В МИД России выразили решительный протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт в связи с атакой 29 октября на корабли Черноморского флота в Севастополе. Удар был совершен при участии британских военных специалистов, дипломаты предъявили британскому послу соответствующие факты. По версии Москвы, Британия подготовила и снабдила подразделения сил специальных операций Украины всем необходимым для диверсионных операций на море.Дипломаты потребовали прекратить враждебные провокации, так как они чреваты втягиванием Великобритании в конфликт. Ответственность за пагубные последствия в Российско-британских отношениях будет возложена на Лондон. В конце августа в Минобороны Великобритании заявили о передаче 6 подводных беспилотных аппаратов якобы для разминирования подходов к черноморским портам. Британская сторона заявила об обучении десятков украинских военнослужащих по управлению дронами.
https://ukraina.ru/20221102/1040428743.html
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Украина.ру
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новости, мид, россия, великобритания, посол
Новости, МИД, Россия, Великобритания, посол
Послу Великобритании предъявили факты подготовки ВСУ к атаке на Черноморский флот
15:33 03.11.2022 (обновлено: 15:44 03.11.2022)
Британия подготовила и снабдила подразделения сил специальных операций Украины всем необходимым для диверсионных операций на море. Факты предоставили послу Великобритании в Москве, заявили 3 ноября в МИД России
В МИД России выразили решительный протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт в связи с атакой 29 октября на корабли Черноморского флота в Севастополе. Удар был совершен при участии британских военных специалистов, дипломаты предъявили британскому послу соответствующие факты.
По версии Москвы, Британия подготовила и снабдила подразделения сил специальных операций Украины всем необходимым для диверсионных операций на море.
"В демарше подчёркивалось, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям", - сообщили в МИД России.
Дипломаты потребовали прекратить враждебные провокации, так как они чреваты втягиванием Великобритании в конфликт. Ответственность за пагубные последствия в Российско-британских отношениях будет возложена на Лондон.
В конце августа в Минобороны Великобритании заявили о передаче 6 подводных беспилотных аппаратов якобы для разминирования подходов к черноморским портам. Британская сторона заявила об обучении десятков украинских военнослужащих по управлению дронами.