Еврокомиссар рассказал о важности кооперации ЕС с Украиной в производстве дронов - 11.09.2026 Украина.ру
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Еврокомиссар рассказал о важности кооперации ЕС с Украиной в производстве дронов
Еврокомиссар рассказал о важности кооперации ЕС с Украиной в производстве дронов - 11.09.2026 Украина.ру
Еврокомиссар рассказал о важности кооперации ЕС с Украиной в производстве дронов
Евросоюзу интересен украинский боевой опыт использования дронов и представляется важной кооперация в их совместном производстве. Об этом 11 сентября заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андриус Кубилиус
2026-09-11T20:49
2026-09-11T20:49
новости
украина
ес
россия
киев
урсула фон дер ляйен
впк
еврокомиссия
дроны
беспилотники
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Договорённости о сотрудничестве производителей беспилотников ЕС и Украины являются "историческим шагом вперед, воплотившим в реальность альянс Европейского союза и Украины", заявил еврокомиссар. Такое заявление он сделал по итогам первого заседания альянса ЕС-Украина по использованию беспилотников. На мероприятии присутствовали 18 членов-учредителей - 9 со стороны Евросоюза и 9 с украинской стороны."Для производителей, новаторов, стартапов и компаний, находящихся на этапе масштабирования, это действительно очень важный шаг вперед, - сказал Кубилиус. - Теперь они займутся согласованными мероприятиями, а второе заседание совета директоров запланировано до конца года".По словам еврокомиссара, проект сотрудничества ЕС с постсоветской республикой в этой сфере был представлен во время 3-го форума ЕС-Украина по оборонной промышленности в Киеве. Он является первым шагом к соглашению между ЕС и Украиной по беспилотникам, объявленном главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 5 июля в рамках соглашения между ЕС и Украиной в области оборонной промышленности."Перед нами стоит задача не только обеспечить технологическое превосходство, но и достичь необходимой скорости и объединить производственные мощности для совместной реализации проекта, - сказал еврокомиссар. - Нам нужны циклы проектирования, занимающие недели, а не месяцы, и контрмеры, которые будут успевать за этим процессом".Альянс ЕС-Украина по использованию беспилотников призван позволит ускорить создание совместных предприятий и кооперировать компании ЕС и Украины при реализации "очень важных проектов", отметил Кубилиус.Он также указал на важность систем защиты от беспилотников, включая дешифраторы, а также масштабирования производства дронов. В процессе сотрудничества удастся сэкономить много времени, усовершенствовать обмен информацией и преодолеть отставание от России. Также от совместной работы предприятий ВПК ЕС и Украины ожидаются разработки способов преодоления проблем, связанных с цепочками поставок компонентов для производства дронов - от микросхем до взрывчатки.По мнению еврокомиссара, важен опыт боевого применения дронов украинской армией - "производство, закупка и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов, имеющих опыт работы на передовой".Евросоюзу также "необходимо ускорить исследования, разработки и закупки, сократить время от момента выдвижения требований до создания прототипа с нескольких лет". В этом тоже будет полезен опыт ВСУ и ВПК Украины, где уже создана инфраструктура для беспилотных систем."В настоящее время предприятия ЕС производят около 1,5 миллиона дронов в год", - сообщил еврокомиссар.При этом, по его словам, российские производственные мощности позволяют ежегодно выпускать до 10 миллионов FPV-дронов, 130 000 реактивных дронов Shaker и 1700 баллистических ракет.Для стимулирование сотрудничества Евросоюз одолжит денег украинским партнёрам."Сегодня Комиссия также официально одобрила выделение Украине 6,1 млрд евро в рамках кредита поддержки Украины на приобретение беспилотников ПВО и ракет", - заявил еврокомиссар.Условия кредитования и сроки возврата долга он не назвал. Однако отметил, что "это решение официально позволяет Украине закупать ракеты PAC-3 для комплексов Patriot".Ранее лидеры ЕС горячо обсуждали условия кредитования военных поставок на Украину. Франция и некоторые другие государства-члены союза настаивали на том, чтобы на одолженные деньги закупались вооружения производства Евросоюза. Киев предлагал расплатиться с долгами после подписания договорённостей с Россией, которая, по убеждению политиков ЕС, должна быть побеждена "на поле боя" и выплатить многомиллиардные репарации. Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ес, россия, киев, урсула фон дер ляйен, впк, еврокомиссия, дроны, беспилотники, кредит
Новости, Украина, ЕС, Россия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, ВПК, Еврокомиссия, дроны, беспилотники, кредит

Еврокомиссар рассказал о важности кооперации ЕС с Украиной в производстве дронов

20:49 11.09.2026
 
© ФотоВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© Фото
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Евросоюзу интересен украинский боевой опыт использования дронов и представляется важной кооперация в их совместном производстве. Об этом 11 сентября заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андриус Кубилиус
Договорённости о сотрудничестве производителей беспилотников ЕС и Украины являются "историческим шагом вперед, воплотившим в реальность альянс Европейского союза и Украины", заявил еврокомиссар.
Такое заявление он сделал по итогам первого заседания альянса ЕС-Украина по использованию беспилотников. На мероприятии присутствовали 18 членов-учредителей - 9 со стороны Евросоюза и 9 с украинской стороны.
"Для производителей, новаторов, стартапов и компаний, находящихся на этапе масштабирования, это действительно очень важный шаг вперед, - сказал Кубилиус. - Теперь они займутся согласованными мероприятиями, а второе заседание совета директоров запланировано до конца года".
По словам еврокомиссара, проект сотрудничества ЕС с постсоветской республикой в этой сфере был представлен во время 3-го форума ЕС-Украина по оборонной промышленности в Киеве. Он является первым шагом к соглашению между ЕС и Украиной по беспилотникам, объявленном главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 5 июля в рамках соглашения между ЕС и Украиной в области оборонной промышленности.
"Перед нами стоит задача не только обеспечить технологическое превосходство, но и достичь необходимой скорости и объединить производственные мощности для совместной реализации проекта, - сказал еврокомиссар. - Нам нужны циклы проектирования, занимающие недели, а не месяцы, и контрмеры, которые будут успевать за этим процессом".
Альянс ЕС-Украина по использованию беспилотников призван позволит ускорить создание совместных предприятий и кооперировать компании ЕС и Украины при реализации "очень важных проектов", отметил Кубилиус.
Он также указал на важность систем защиты от беспилотников, включая дешифраторы, а также масштабирования производства дронов. В процессе сотрудничества удастся сэкономить много времени, усовершенствовать обмен информацией и преодолеть отставание от России.
Также от совместной работы предприятий ВПК ЕС и Украины ожидаются разработки способов преодоления проблем, связанных с цепочками поставок компонентов для производства дронов - от микросхем до взрывчатки.
По мнению еврокомиссара, важен опыт боевого применения дронов украинской армией - "производство, закупка и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов, имеющих опыт работы на передовой".
Евросоюзу также "необходимо ускорить исследования, разработки и закупки, сократить время от момента выдвижения требований до создания прототипа с нескольких лет". В этом тоже будет полезен опыт ВСУ и ВПК Украины, где уже создана инфраструктура для беспилотных систем.
"В настоящее время предприятия ЕС производят около 1,5 миллиона дронов в год", - сообщил еврокомиссар.
При этом, по его словам, российские производственные мощности позволяют ежегодно выпускать до 10 миллионов FPV-дронов, 130 000 реактивных дронов Shaker и 1700 баллистических ракет.
Для стимулирование сотрудничества Евросоюз одолжит денег украинским партнёрам.
"Сегодня Комиссия также официально одобрила выделение Украине 6,1 млрд евро в рамках кредита поддержки Украины на приобретение беспилотников ПВО и ракет", - заявил еврокомиссар.
Условия кредитования и сроки возврата долга он не назвал. Однако отметил, что "это решение официально позволяет Украине закупать ракеты PAC-3 для комплексов Patriot".
Ранее лидеры ЕС горячо обсуждали условия кредитования военных поставок на Украину. Франция и некоторые другие государства-члены союза настаивали на том, чтобы на одолженные деньги закупались вооружения производства Евросоюза. Киев предлагал расплатиться с долгами после подписания договорённостей с Россией, которая, по убеждению политиков ЕС, должна быть побеждена "на поле боя" и выплатить многомиллиардные репарации.
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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