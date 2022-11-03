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Двух депутатов Верховной Рады лишили гражданства и мандатов

Двух депутатов Верховной Рады лишили гражданства и мандатов - 03.11.2022 Украина.ру

Двух депутатов Верховной Рады лишили гражданства и мандатов

Верховная Рада Украины поддержала досрочное сложение полномочий двух депутатов парламента. Об этом 3 ноября в соцсетях сообщил депутат Ярослав Железняк

2022-11-03T15:24

2022-11-03T15:24

2022-11-03T15:24

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Речь идет о Вадиме Рабиновиче, который избирался в Раду от ныне запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь", а также Игоре Васильковском, который представлял в парламенте правящую партию "Слуга народа". За лишение мандатов проголосовали 292 и 304 депутата соответственно. Как уточнил Железняк, Рабинович и Васильковский были лишены гражданства Украины.В середине лета в СМИ появилась информация, согласно которой Владимир Зеленский лишил гражданства Украины нескольких человек, в числе которых были Рабинович, Васильковский, олигарх Игорь Коломойский и бизнесмен Геннадий Корбан, который на тот момент возглавлял оборону Днепра. До сегодняшнего дня эти данные официально не подтверждались, за исключением Корбана, который из-за этого не смог въехать на Украину.

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новости, рада, депутаты, гражданство, рабинович