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Двух депутатов Верховной Рады лишили гражданства и мандатов
Двух депутатов Верховной Рады лишили гражданства и мандатов - 03.11.2022 Украина.ру
Двух депутатов Верховной Рады лишили гражданства и мандатов
Верховная Рада Украины поддержала досрочное сложение полномочий двух депутатов парламента. Об этом 3 ноября в соцсетях сообщил депутат Ярослав Железняк
2022-11-03T15:24
2022-11-03T15:24
2022-11-03T15:24
новости
рада
депутаты
гражданство
рабинович
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Речь идет о Вадиме Рабиновиче, который избирался в Раду от ныне запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь", а также Игоре Васильковском, который представлял в парламенте правящую партию "Слуга народа". За лишение мандатов проголосовали 292 и 304 депутата соответственно. Как уточнил Железняк, Рабинович и Васильковский были лишены гражданства Украины.В середине лета в СМИ появилась информация, согласно которой Владимир Зеленский лишил гражданства Украины нескольких человек, в числе которых были Рабинович, Васильковский, олигарх Игорь Коломойский и бизнесмен Геннадий Корбан, который на тот момент возглавлял оборону Днепра. До сегодняшнего дня эти данные официально не подтверждались, за исключением Корбана, который из-за этого не смог въехать на Украину.
https://ukraina.ru/20220728/1036926005.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рада, депутаты, гражданство, рабинович
Новости, Рада, депутаты, гражданство, Рабинович
Двух депутатов Верховной Рады лишили гражданства и мандатов
Верховная Рада Украины поддержала досрочное сложение полномочий двух депутатов парламента. Об этом 3 ноября в соцсетях сообщил депутат Ярослав Железняк
Речь идет о Вадиме Рабиновиче, который избирался в Раду от ныне запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь", а также Игоре Васильковском, который представлял в парламенте правящую партию "Слуга народа".
За лишение мандатов проголосовали 292 и 304 депутата соответственно.
Как уточнил Железняк, Рабинович и Васильковский были лишены гражданства Украины.
В середине лета в СМИ появилась информация, согласно которой Владимир Зеленский лишил гражданства Украины нескольких человек, в числе которых были Рабинович, Васильковский, олигарх Игорь Коломойский и бизнесмен Геннадий Корбан, который на тот момент возглавлял оборону Днепра.
До сегодняшнего дня эти данные официально не подтверждались, за исключением Корбана, который из-за этого не смог въехать на Украину.