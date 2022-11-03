Двух депутатов Верховной Рады лишили гражданства и мандатов - 03.11.2022 Украина.ру
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Двух депутатов Верховной Рады лишили гражданства и мандатов
Двух депутатов Верховной Рады лишили гражданства и мандатов - 03.11.2022 Украина.ру
Двух депутатов Верховной Рады лишили гражданства и мандатов
Верховная Рада Украины поддержала досрочное сложение полномочий двух депутатов парламента. Об этом 3 ноября в соцсетях сообщил депутат Ярослав Железняк
2022-11-03T15:24
2022-11-03T15:24
новости
рада
депутаты
гражданство
рабинович
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Речь идет о Вадиме Рабиновиче, который избирался в Раду от ныне запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь", а также Игоре Васильковском, который представлял в парламенте правящую партию "Слуга народа". За лишение мандатов проголосовали 292 и 304 депутата соответственно. Как уточнил Железняк, Рабинович и Васильковский были лишены гражданства Украины.В середине лета в СМИ появилась информация, согласно которой Владимир Зеленский лишил гражданства Украины нескольких человек, в числе которых были Рабинович, Васильковский, олигарх Игорь Коломойский и бизнесмен Геннадий Корбан, который на тот момент возглавлял оборону Днепра. До сегодняшнего дня эти данные официально не подтверждались, за исключением Корбана, который из-за этого не смог въехать на Украину.
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новости, рада, депутаты, гражданство, рабинович
Новости, Рада, депутаты, гражданство, Рабинович

Двух депутатов Верховной Рады лишили гражданства и мандатов

15:24 03.11.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в Донецке накануне референдума
Ситуация в Донецке накануне референдума - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Верховная Рада Украины поддержала досрочное сложение полномочий двух депутатов парламента. Об этом 3 ноября в соцсетях сообщил депутат Ярослав Железняк
Речь идет о Вадиме Рабиновиче, который избирался в Раду от ныне запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь", а также Игоре Васильковском, который представлял в парламенте правящую партию "Слуга народа".
За лишение мандатов проголосовали 292 и 304 депутата соответственно.
Как уточнил Железняк, Рабинович и Васильковский были лишены гражданства Украины.
В середине лета в СМИ появилась информация, согласно которой Владимир Зеленский лишил гражданства Украины нескольких человек, в числе которых были Рабинович, Васильковский, олигарх Игорь Коломойский и бизнесмен Геннадий Корбан, который на тот момент возглавлял оборону Днепра.
До сегодняшнего дня эти данные официально не подтверждались, за исключением Корбана, который из-за этого не смог въехать на Украину.
28 июля, 06:16
Корбан как знамя украинского федерализма
 
НовостиРададепутатыгражданствоРабинович
 
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