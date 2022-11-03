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"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации

"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации - 03.11.2022 Украина.ру

"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации

Политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру предположил, как Россия может ответить на подрыв украинской "грязной бомбы"

2022-11-03T13:57

2022-11-03T13:57

2022-11-03T13:57

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"Если они взорвут ядерную бомбу и обвинят Россию, я считаю, тогда в ответ надо шурануть один раз, пусть будет воронка, в конце концов. Причем даже не обязательно ядерной бомбой – стратегической авиацией.<...> Надо так же шурануть, не обязательно по Киеву, лучше по Львову. Заодно, чтобы взрывной волной до поляков докатилось, чтобы им что-нибудь обожгло… Вот это я понимаю – да", - высказался Гаспарян.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, армен гаспарян, бомба