"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040473656.html
"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации
"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации - 03.11.2022 Украина.ру
"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации
Политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру предположил, как Россия может ответить на подрыв украинской "грязной бомбы"
2022-11-03T13:57
2022-11-03T13:57
новости
эксперт
армен гаспарян
бомба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102488/41/1024884113_0:36:3648:2088_1920x0_80_0_0_e65056c2c186dbb2dcc9b0fcd80a0389.jpg
"Если они взорвут ядерную бомбу и обвинят Россию, я считаю, тогда в ответ надо шурануть один раз, пусть будет воронка, в конце концов. Причем даже не обязательно ядерной бомбой – стратегической авиацией.&lt;...&gt; Надо так же шурануть, не обязательно по Киеву, лучше по Львову. Заодно, чтобы взрывной волной до поляков докатилось, чтобы им что-нибудь обожгло… Вот это я понимаю – да", - высказался Гаспарян.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102488/41/1024884113_206:0:3449:2432_1920x0_80_0_0_21661120102f2e6c09ef0d06fbb62e29.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эксперт, армен гаспарян, бомба
Новости, эксперт, Армен Гаспарян, бомба

"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации

13:57 03.11.2022
 
© Владимир Трефиловисторик и писатель Армен Гаспарян
историк и писатель Армен Гаспарян
© Владимир Трефилов
Читать в
Политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру предположил, как Россия может ответить на подрыв украинской "грязной бомбы"
"Если они взорвут ядерную бомбу и обвинят Россию, я считаю, тогда в ответ надо шурануть один раз, пусть будет воронка, в конце концов. Причем даже не обязательно ядерной бомбой – стратегической авиацией.<...> Надо так же шурануть, не обязательно по Киеву, лучше по Львову. Заодно, чтобы взрывной волной до поляков докатилось, чтобы им что-нибудь обожгло… Вот это я понимаю – да", - высказался Гаспарян.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиэкспертАрмен Гаспарянбомба
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:14В Госдуме допустили, что срок службы в армии может быть увеличен
15:13"Вашингтону следует подталкивать Киев к умеренной позиции". Почему в США заговорили о мирных переговорах
15:03Хаски пишет альбом на фронте
15:01"Великолепный век" президента Эрдогана. Астрология и политика
14:58Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России
14:48Адмирал Владимир Комоедов: как беспилотники пробрались в Севастополь и почему нельзя верить Зеленскому
14:21Ищенко: чего боятся США и почему новая мобилизация не нужна? Видео
14:15Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных
14:13Исчезновение российского флага со здания администрации в Херсоне получило объяснение
14:11Царев объяснил, когда в украинской энергетике может произойти резкий обвал
13:57"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации
13:45В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох
13:38Секретарь Совбеза Белоруссии предложил немедленно "остановить бойню" на Украине
13:15Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке
12:57"Дьявольский заговор": Бутусов высказался по Украине
12:53За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
12:39Здесь работают патриоты. Анна Москалец о журналистах в российском Запорожье
12:38"Негативные последствия": Кулеба высказал угрозы в адрес Ирана
12:35Владимир Ераносян о теракте на газопроводах: боевые пловцы могут высаживаться с любого судна
12:34Российский экспорт не разблокировали после возврата РФ в зерновую сделку - Лавров
Лента новостейМолния