https://ukraina.ru/20221103/1040473656.html
"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации
"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации - 03.11.2022 Украина.ру
"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации
Политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру предположил, как Россия может ответить на подрыв украинской "грязной бомбы"
2022-11-03T13:57
2022-11-03T13:57
2022-11-03T13:57
новости
эксперт
армен гаспарян
бомба
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"Если они взорвут ядерную бомбу и обвинят Россию, я считаю, тогда в ответ надо шурануть один раз, пусть будет воронка, в конце концов. Причем даже не обязательно ядерной бомбой – стратегической авиацией.<...> Надо так же шурануть, не обязательно по Киеву, лучше по Львову. Заодно, чтобы взрывной волной до поляков докатилось, чтобы им что-нибудь обожгло… Вот это я понимаю – да", - высказался Гаспарян.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, армен гаспарян, бомба
Новости, эксперт, Армен Гаспарян, бомба
"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации
Политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру предположил, как Россия может ответить на подрыв украинской "грязной бомбы"
"Если они взорвут ядерную бомбу и обвинят Россию, я считаю, тогда в ответ надо шурануть один раз, пусть будет воронка, в конце концов. Причем даже не обязательно ядерной бомбой – стратегической авиацией.<...> Надо так же шурануть, не обязательно по Киеву, лучше по Львову. Заодно, чтобы взрывной волной до поляков докатилось, чтобы им что-нибудь обожгло… Вот это я понимаю – да", - высказался Гаспарян.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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