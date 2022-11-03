Киев не взял на себя новых обязательств по зерновой сделке - МИД Украины - 03.11.2022 Украина.ру
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Киев не взял на себя новых обязательств по зерновой сделке - МИД Украины
Киев не взял на себя новых обязательств по зерновой сделке - МИД Украины - 03.11.2022 Украина.ру
Киев не взял на себя новых обязательств по зерновой сделке - МИД Украины
Украинская сторона не взяла на себя новых обязательств в рамках зерновой сделки о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции из украинских портов по Черному морю. Об этом 3 ноября сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в соцсети
2022-11-03T11:56
2022-11-03T11:56
новости
украина
мид
зерновая сделка
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Украинская сторона не взяла на себя новых обязательств по зерновой сделке, заявил Николенко. По словам Николенко, Турция вынудила Россию вернуться к зерновой сделке "с позиции силы". Ранее президент России Владимир Путин заявил о возвращении России в Черноморскую зерновую инициативу после получения письменных гарантий Украины при посредничестве Турции. Если Украина нарушит условия, Россия оставляет за собой право выйти из соглашений и безвозмездно экспортировать российское зерно в нуждающиеся страны.Зерновая сделка, заключенная в июле 2022 года, предполагала экспорт зерна из украинских портов по Черному морю через Турцию. Взамен российская сторона рассчитывала разблокировать экспорт российских зерна и удобрений. По словам Владимира Путина, Москва не смогла вывезти ни одного судна с сельскохозяйственной продукцией из России в рамках сделки. На прошлой неделе, 29 октября Россия приостановила участие в зерновой сделке из-за атаки беспилотными аппаратами по кораблям Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности морского гуманитарного коридора.
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новости, украина, мид, зерновая сделка, россия
Новости, Украина, МИД, зерновая сделка, Россия

Киев не взял на себя новых обязательств по зерновой сделке - МИД Украины

11:56 03.11.2022
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
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Украинская сторона не взяла на себя новых обязательств в рамках зерновой сделки о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции из украинских портов по Черному морю. Об этом 3 ноября сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в соцсети
Украинская сторона не взяла на себя новых обязательств по зерновой сделке, заявил Николенко.
"Никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало. Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана", - написал Николенко.
По словам Николенко, Турция вынудила Россию вернуться к зерновой сделке "с позиции силы".
Ранее президент России Владимир Путин заявил о возвращении России в Черноморскую зерновую инициативу после получения письменных гарантий Украины при посредничестве Турции. Если Украина нарушит условия, Россия оставляет за собой право выйти из соглашений и безвозмездно экспортировать российское зерно в нуждающиеся страны.
Зерновая сделка, заключенная в июле 2022 года, предполагала экспорт зерна из украинских портов по Черному морю через Турцию. Взамен российская сторона рассчитывала разблокировать экспорт российских зерна и удобрений. По словам Владимира Путина, Москва не смогла вывезти ни одного судна с сельскохозяйственной продукцией из России в рамках сделки.
На прошлой неделе, 29 октября Россия приостановила участие в зерновой сделке из-за атаки беспилотными аппаратами по кораблям Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности морского гуманитарного коридора.
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Заголовок открываемого материала
13:15Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке
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12:53За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
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12:35Владимир Ераносян о теракте на газопроводах: боевые пловцы могут высаживаться с любого судна
12:34Российский экспорт не разблокировали после возврата РФ в зерновую сделку - Лавров
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11:56Киев не взял на себя новых обязательств по зерновой сделке - МИД Украины
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