Учебники с искаженной советской историей спонсируют США – Патрушев - 03.11.2022 Украина.ру
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Учебники с искаженной советской историей спонсируют США – Патрушев
Учебники с искаженной советской историей спонсируют США – Патрушев - 03.11.2022 Украина.ру
Учебники с искаженной советской историей спонсируют США – Патрушев
США финансируют подготовку учебников для СНГ, где дается искаженное понимание истории СССР, заявил 3 ноября на встрече секретарей советов безопасности СНГ секретарь Совбеза России Николай Патрушев
2022-11-03T11:04
2022-11-03T11:04
новости
патрушев
фальсификация
ссср
учебники
сша
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По его словам, попытки фальсификации истории и реабилитации или возрождения фашизма являются "крайне опасной угрозой из арсенала западных гибридных инструментов".Кроме того, подчеркнул Патрушев, с подачи Западных стран Украина в наши дни превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма.Фальсификация истории Великой Отечественной войны сыграла в этом процессе, безусловно, не последнюю роль.
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Новости
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новости, патрушев, фальсификация, ссср, учебники, сша
Новости, Патрушев, фальсификация, СССР, учебники, США

Учебники с искаженной советской историей спонсируют США – Патрушев

11:04 03.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов
Президент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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США финансируют подготовку учебников для СНГ, где дается искаженное понимание истории СССР, заявил 3 ноября на встрече секретарей советов безопасности СНГ секретарь Совбеза России Николай Патрушев
Такая работа ведется Западом фактически с момента окончания Второй мировой войны с целью принизить роль советского народа, а на сегодня это народов СНГ, в победе над фашизмом. Учебники и учебные курсы для стран СНГ, финансируемые Вашингтоном, дают крайне извращенное понимание истории СССР, роли России в развитии государств Центральной Азии и Закавказья.
По его словам, попытки фальсификации истории и реабилитации или возрождения фашизма являются "крайне опасной угрозой из арсенала западных гибридных инструментов".
Кроме того, подчеркнул Патрушев, с подачи Западных стран Украина в наши дни превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма.
Фальсификация истории Великой Отечественной войны сыграла в этом процессе, безусловно, не последнюю роль.
- РИА Новости, 1920, 03.11.2022
09:52
Патрушев: англосаксы используют Украину для дробления и искоренения русского народаЗапад не желает искать пути диалога с Россией, и пытается ее изолировать. Украину используют для подготовки прецедента для дробления и искоренения русского этноса, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 ноября на встрече секретарей совбезов стран СНГ
 
НовостиПатрушевфальсификацияСССРучебникиСША
 
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