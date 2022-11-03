Учебники с искаженной советской историей спонсируют США – Патрушев
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов
США финансируют подготовку учебников для СНГ, где дается искаженное понимание истории СССР, заявил 3 ноября на встрече секретарей советов безопасности СНГ секретарь Совбеза России Николай Патрушев
Такая работа ведется Западом фактически с момента окончания Второй мировой войны с целью принизить роль советского народа, а на сегодня это народов СНГ, в победе над фашизмом. Учебники и учебные курсы для стран СНГ, финансируемые Вашингтоном, дают крайне извращенное понимание истории СССР, роли России в развитии государств Центральной Азии и Закавказья.
По его словам, попытки фальсификации истории и реабилитации или возрождения фашизма являются "крайне опасной угрозой из арсенала западных гибридных инструментов".
Кроме того, подчеркнул Патрушев, с подачи Западных стран Украина в наши дни превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма.
Фальсификация истории Великой Отечественной войны сыграла в этом процессе, безусловно, не последнюю роль.
09:52Патрушев: англосаксы используют Украину для дробления и искоренения русского народаЗапад не желает искать пути диалога с Россией, и пытается ее изолировать. Украину используют для подготовки прецедента для дробления и искоренения русского этноса, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 ноября на встрече секретарей совбезов стран СНГ