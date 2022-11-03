https://ukraina.ru/20221103/1040463944.html

Учебники с искаженной советской историей спонсируют США – Патрушев

Учебники с искаженной советской историей спонсируют США – Патрушев - 03.11.2022 Украина.ру

Учебники с искаженной советской историей спонсируют США – Патрушев

США финансируют подготовку учебников для СНГ, где дается искаженное понимание истории СССР, заявил 3 ноября на встрече секретарей советов безопасности СНГ секретарь Совбеза России Николай Патрушев

2022-11-03T11:04

2022-11-03T11:04

2022-11-03T11:04

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патрушев

фальсификация

ссср

учебники

сша

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По его словам, попытки фальсификации истории и реабилитации или возрождения фашизма являются "крайне опасной угрозой из арсенала западных гибридных инструментов".Кроме того, подчеркнул Патрушев, с подачи Западных стран Украина в наши дни превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма.Фальсификация истории Великой Отечественной войны сыграла в этом процессе, безусловно, не последнюю роль.

https://ukraina.ru/20221103/1040457621.html

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новости, патрушев, фальсификация, ссср, учебники, сша