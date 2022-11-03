"Укрэнерго" начала веерные отключения электроэнергии в нескольких областях - 03.11.2022 Украина.ру
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"Укрэнерго" начала веерные отключения электроэнергии в нескольких областях
"Укрэнерго" начала веерные отключения электроэнергии в нескольких областях - 03.11.2022 Украина.ру
"Укрэнерго" начала веерные отключения электроэнергии в нескольких областях
"Укрэнерго" вечером 2 ноября дала команду на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области
2022-11-03T09:00
2022-11-03T09:05
свет
электроэнергия
украина
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Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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свет, электроэнергия, украина
свет, электроэнергия, Украина

"Укрэнерго" начала веерные отключения электроэнергии в нескольких областях

09:00 03.11.2022 (обновлено: 09:05 03.11.2022)
 
© Фото : CC0, PixabayСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : CC0, Pixabay
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"Укрэнерго" вечером 2 ноября дала команду на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
 
светэлектроэнергияУкраина
 
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