Блинкен объяснил, кому навредит провал зерновой сделки - 03.11.2022 Украина.ру
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Блинкен объяснил, кому навредит провал зерновой сделки
Блинкен объяснил, кому навредит провал зерновой сделки - 03.11.2022 Украина.ру
Блинкен объяснил, кому навредит провал зерновой сделки
Провал зерновой сделки может навредить наиболее уязвимым регионам мира, заявил 2 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter
2022-11-03T08:17
2022-11-03T08:30
энтони блинкен
зерно
сделка
новости
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"Мы призываем всех участников (зерновой сделки) возобновить инициативу. Провал в этом мог бы навредить наиболее уязвимым в мире", - написал Блинкен.Госсекретарь также выразил признательность ООН и "турецким союзникам" за содействие в возвращении России к черноморской зерновой инициативе.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США приветствуют восстановление зерновой сделки и "сфокусированы" на ее продлении в ноябре. По оценкам госдепа, зерновая сделка позволила вывести на мировой рынок почти 10 миллионов тонн зерна, из которых, согласно американским подсчетам, пятая часть предназначена для беднейших стран.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.Президент Турции Тайип Эрдоган накануне сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
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энтони блинкен, зерно, сделка, новости
Энтони Блинкен, зерно, сделка, Новости

Блинкен объяснил, кому навредит провал зерновой сделки

08:17 03.11.2022 (обновлено: 08:30 03.11.2022)
 
© Фото : Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Пресс-служба МИД РФ
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Провал зерновой сделки может навредить наиболее уязвимым регионам мира, заявил 2 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter
"Мы призываем всех участников (зерновой сделки) возобновить инициативу. Провал в этом мог бы навредить наиболее уязвимым в мире", - написал Блинкен.
Госсекретарь также выразил признательность ООН и "турецким союзникам" за содействие в возвращении России к черноморской зерновой инициативе.
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США приветствуют восстановление зерновой сделки и "сфокусированы" на ее продлении в ноябре.
По оценкам госдепа, зерновая сделка позволила вывести на мировой рынок почти 10 миллионов тонн зерна, из которых, согласно американским подсчетам, пятая часть предназначена для беднейших стран.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Президент Турции Тайип Эрдоган накануне сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
 
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