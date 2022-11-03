https://ukraina.ru/20221103/1040430031.html

Я один спасся: ВСУшник рассказал, как попал в плен

Я один спасся: ВСУшник рассказал, как попал в плен - 03.11.2022 Украина.ру

Я один спасся: ВСУшник рассказал, как попал в плен

Стрелок, рядовой ВСУ Владимир Жданюк рассказал при каких обстоятельствах попал в плен, и что случилось с другими украинскими военными в его блиндаже

2022-11-03T07:38

2022-11-03T07:38

2022-11-03T07:38

новости

всу

плен

украина

блиндажи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/16/1040037474_0:220:1280:940_1920x0_80_0_0_8929332ba6c4452f30fe4eda5ad453db.jpg

Жданюк рассказал, что утром 16 октября находился в блиндаже на позиции под названием "Патрон", где отдыхал после ночного дежурства."Начался миномётный обстрел. Нас было четверо в блиндаже и двое на наблюдательном пункте. Потом послышалось, что гранаты стали лететь в нашу сторону, взрывы, загорелся блиндаж. Я почувствовал, что я получил ранение, товарищи все тоже получили ранения. Всё загорелось, поднялся дым. Я сказал – "Надо выходить, кто живой – выходим!". В итоге вышел только я один. Товарищи остались в блиндаже, только я остался. Кроме меня никто не вышел", - рассказал Жданюк.Уроженец Луцка Волынской области Владимир Жданюк был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года в качестве стрелка. По словам ВСУшника, мобилизовали его против воли и несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В интервью изданию Украина.ру Жданюк заявил, что оказавшись на поле боя перед угрозой гибели, он принял единственное верное решение - сдаться в плен союзным войскам.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221030/1040276431.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, плен, украина, блиндажи