Я один спасся: ВСУшник рассказал, как попал в плен - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040430031.html
Я один спасся: ВСУшник рассказал, как попал в плен
Я один спасся: ВСУшник рассказал, как попал в плен - 03.11.2022 Украина.ру
Я один спасся: ВСУшник рассказал, как попал в плен
Стрелок, рядовой ВСУ Владимир Жданюк рассказал при каких обстоятельствах попал в плен, и что случилось с другими украинскими военными в его блиндаже
2022-11-03T07:38
2022-11-03T07:38
новости
всу
плен
украина
блиндажи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/16/1040037474_0:220:1280:940_1920x0_80_0_0_8929332ba6c4452f30fe4eda5ad453db.jpg
Жданюк рассказал, что утром 16 октября находился в блиндаже на позиции под названием "Патрон", где отдыхал после ночного дежурства."Начался миномётный обстрел. Нас было четверо в блиндаже и двое на наблюдательном пункте. Потом послышалось, что гранаты стали лететь в нашу сторону, взрывы, загорелся блиндаж. Я почувствовал, что я получил ранение, товарищи все тоже получили ранения. Всё загорелось, поднялся дым. Я сказал – "Надо выходить, кто живой – выходим!". В итоге вышел только я один. Товарищи остались в блиндаже, только я остался. Кроме меня никто не вышел", - рассказал Жданюк.Уроженец Луцка Волынской области Владимир Жданюк был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года в качестве стрелка. По словам ВСУшника, мобилизовали его против воли и несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В интервью изданию Украина.ру Жданюк заявил, что оказавшись на поле боя перед угрозой гибели, он принял единственное верное решение - сдаться в плен союзным войскам.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221030/1040276431.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/16/1040037474_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b06cb5ab545f62ad47a3ec510c436ec8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, плен, украина, блиндажи
Новости, ВСУ, плен, Украина, блиндажи

Я один спасся: ВСУшник рассказал, как попал в плен

07:38 03.11.2022
 
© Фото : Вячеслав Гладков / Telegramпоследствия обстрела ВСУ Мурома
последствия обстрела ВСУ Мурома - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Вячеслав Гладков / Telegram
Читать в
Стрелок, рядовой ВСУ Владимир Жданюк рассказал при каких обстоятельствах попал в плен, и что случилось с другими украинскими военными в его блиндаже
Жданюк рассказал, что утром 16 октября находился в блиндаже на позиции под названием "Патрон", где отдыхал после ночного дежурства.
"Начался миномётный обстрел. Нас было четверо в блиндаже и двое на наблюдательном пункте. Потом послышалось, что гранаты стали лететь в нашу сторону, взрывы, загорелся блиндаж. Я почувствовал, что я получил ранение, товарищи все тоже получили ранения. Всё загорелось, поднялся дым. Я сказал – "Надо выходить, кто живой – выходим!". В итоге вышел только я один. Товарищи остались в блиндаже, только я остался. Кроме меня никто не вышел", - рассказал Жданюк.
Уроженец Луцка Волынской области Владимир Жданюк был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года в качестве стрелка. По словам ВСУшника, мобилизовали его против воли и несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В интервью изданию Украина.ру Жданюк заявил, что оказавшись на поле боя перед угрозой гибели, он принял единственное верное решение - сдаться в плен союзным войскам.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Пленный ВСУ Жданюк Владимир
30 октября, 07:31
"В плену к нам относятся по-человечески". ВСУшник о том, как ему врали украинские командиры
 
НовостиВСУпленУкраинаблиндажи
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:45"Глубина ни о чем не говорит": командир аппарата "Мир-2" прокомментировал повреждения "Северных потоков"
07:43Пригласивший Путина конгрессмен США обвинил ООН в молчании по украинскому конфликту
07:40Посол Лабецкий: Бразилия при Луле сохранит позицию неприятия санкций против России
07:38Я один спасся: ВСУшник рассказал, как попал в плен
07:36Российские военные получат новые снайперские винтовки
07:30"Купились на дезу": Алёхин объяснил, почему Киев так и не решился на обещанное наступление на Херсон
07:28Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина
07:27Байден объяснил, за что будет сражаться на предстоящих выборах
07:22"Это наше окно в Европу": политолог объяснил, зачем России нужна Турция
07:15ВСУшник рассказал, как с ним обращаются в плену
07:10Президент Турции объяснил мировым лидерам, как общаться с Путиным
07:07Россия неплохо заработает на бесплатных поставках зерна беднейшим странам - Зубец
07:00Военный эксперт Алёхин рассказал о том, как изменились действия России в СВО после назначения Суровикина
06:45Республиканцы или демократы? Кубинский разведчик ответил, кто выгоднее Москве
06:36Андрей Перла: Россия могла бы получить группу поддержки в Израиле
06:36Гангстеры, а не герои Дюма: Жарихин рассказал, как западные политики обманывают Россию
06:30"Вторая Украина" или "третья Грузия": эксперт объяснил, что ждет Ереван в случае ухудшения отношений с РФ
06:27Алексей Зубец: Это не трусость, а расчет. Почему Россия возобновила зерновую сделку
06:15"Сейчас идёт некий торг": эксперт рассказал, при каком условии может возобновиться зерновая сделка
06:10Главное на 3 ноября: в России и в мире
Лента новостейМолния