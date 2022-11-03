Глубоководник с мировым именем рассказал, почему Запад медлил с допуском России до "Северных потоков" - 03.11.2022 Украина.ру
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Глубоководник с мировым именем рассказал, почему Запад медлил с допуском России до "Северных потоков"
Глубоководник с мировым именем рассказал, почему Запад медлил с допуском России до "Северных потоков" - 03.11.2022 Украина.ру
Глубоководник с мировым именем рассказал, почему Запад медлил с допуском России до "Северных потоков"
Взрывы на "Северных потоках" произошли в конце сентября. Почему только сейчас Россия получила доступ к месту аварии? На этот вопрос в беседе с изданием Украина.ру ответил Герой России, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев
2022-11-03T06:06
2022-11-03T06:06
новости
запад
россия
северный поток
взрывы
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Он добавил, что все то время, что Россию не допускали к газопроводу, западные специалисты работали на месте провокации самостоятельно, подчищая "следы": убирали обломки и перетаскивали трубы.Ранее в интервью изданию Украина.ру эту ситуацию прокомментировал журналист, политолог, историк Василий Стоякин. По его мнению, допуск "Газпрома" является "жестом доброй воли" по отношению к России, поскольку среди европейцев еще есть те, кто помнит, что газ в ЕС поступает из России.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Обнаружили повреждения в течение нескольких часов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".В понедельник, 31 октября, российский лидер объявил о том, что специалисты "Газпром" допустили к обследованию места взрывов. Путин рассказал о первых результатах осмотра газопровода и заключил, что это "очевидный теракт".Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221101/1040388318.html
https://ukraina.ru/20221101/1040389825.html
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новости, запад, россия, северный поток, взрывы
Новости, Запад, Россия, Северный поток, взрывы

Глубоководник с мировым именем рассказал, почему Запад медлил с допуском России до "Северных потоков"

06:06 03.11.2022
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
Читать в
Взрывы на "Северных потоках" произошли в конце сентября. Почему только сейчас Россия получила доступ к месту аварии? На этот вопрос в беседе с изданием Украина.ру ответил Герой России, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев
"Когда компанию допускают к месту диверсии на трубопроводе не сразу после аварии, а спустя какое-то время, понятно, что мы будем иметь не совсем реальные данные. Опустили концы в воду, а потом допустили? Так что ли?" - сказал специалист.
Он добавил, что все то время, что Россию не допускали к газопроводу, западные специалисты работали на месте провокации самостоятельно, подчищая "следы": убирали обломки и перетаскивали трубы.
Ранее в интервью изданию Украина.ру эту ситуацию прокомментировал журналист, политолог, историк Василий Стоякин. По его мнению, допуск "Газпрома" является "жестом доброй воли" по отношению к России, поскольку среди европейцев еще есть те, кто помнит, что газ в ЕС поступает из России.
Утечка газа Северный поток
1 ноября, 15:52
Политолог объяснил, почему Европа передумала о допуске России к "Северным потокам"Компания "Газпром" была допущена к обследованию места взрывов на "Северных потоках". И это несмотря на то, что Москву категорически не хотели подпускать к месту провокации. Почему Европа изменила решение изданию Украина.ру рассказал журналист, политолог, историк Василий Стоякин
Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Обнаружили повреждения в течение нескольких часов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
В понедельник, 31 октября, российский лидер объявил о том, что специалисты "Газпром" допустили к обследованию места взрывов. Путин рассказал о первых результатах осмотра газопровода и заключил, что это "очевидный теракт".
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Евгений Черняев интервью - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 16:52
Герой России Евгений Черняев о взрывах на "Северных потоках": Улики доказывают, что диверсию планировали
 
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