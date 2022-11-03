https://ukraina.ru/20221103/1040418700.html

Глубоководник с мировым именем рассказал, почему Запад медлил с допуском России до "Северных потоков"

Глубоководник с мировым именем рассказал, почему Запад медлил с допуском России до "Северных потоков" - 03.11.2022 Украина.ру

Глубоководник с мировым именем рассказал, почему Запад медлил с допуском России до "Северных потоков"

Взрывы на "Северных потоках" произошли в конце сентября. Почему только сейчас Россия получила доступ к месту аварии? На этот вопрос в беседе с изданием Украина.ру ответил Герой России, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев

2022-11-03T06:06

2022-11-03T06:06

2022-11-03T06:06

новости

запад

россия

северный поток

взрывы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_70ff410ef686101892ba2d936c36d480.jpg

Он добавил, что все то время, что Россию не допускали к газопроводу, западные специалисты работали на месте провокации самостоятельно, подчищая "следы": убирали обломки и перетаскивали трубы.Ранее в интервью изданию Украина.ру эту ситуацию прокомментировал журналист, политолог, историк Василий Стоякин. По его мнению, допуск "Газпрома" является "жестом доброй воли" по отношению к России, поскольку среди европейцев еще есть те, кто помнит, что газ в ЕС поступает из России.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Обнаружили повреждения в течение нескольких часов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".В понедельник, 31 октября, российский лидер объявил о том, что специалисты "Газпром" допустили к обследованию места взрывов. Путин рассказал о первых результатах осмотра газопровода и заключил, что это "очевидный теракт".Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221101/1040388318.html

https://ukraina.ru/20221101/1040389825.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, северный поток, взрывы