https://ukraina.ru/20221102/1040435491.html

ВСУ обстреляли населенный пункт Курской области, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли населенный пункт Курской области, есть пострадавшие - 02.11.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли населенный пункт Курской области, есть пострадавшие

Украинские вооруженные силы из артиллерии обстреляли село Гусево Суджанского района Курской области, об этом 2 ноября сообщил губернатор региона Роман Старовойт

2022-11-02T16:09

2022-11-02T16:09

2022-11-02T16:09

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По словам губернатора, в поврежденных зданиях разбиты окна и перебиты провода, населенный пункт обесточен.Он заверил, что ремонтные бригады отремонтируют все в ближайшее время.Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Козинка Грайворонского городского округа. Пострадал один человек.В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру заявлял, что в ответ на обстрелы и теракты в РФ Россия могла бы нанести удары по центрам принятия решений на Украине. Но "удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане", он должен нести четкий сигнал и быть осуществлен с максимальной эффективностью, полагает эксперт.

https://ukraina.ru/20221102/1040433649.html

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новости, обстрелы, курская область, всу