В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота - 02.11.2022 Украина.ру
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В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота
В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота - 02.11.2022 Украина.ру
В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота
Британского посла вызовут в МИД России после атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, из-за чего Россия временно выходила из зерновой сделки. Об этом 2 ноября на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2022-11-02T14:18
2022-11-02T14:18
новости
захарова
мид
россия
зерновая сделка
великобритания
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Посла Великобритании в России вызовут в МИД России после срыва зерновой сделки из-за атаки беспилотниками по кораблям Черноморского флота в Севастополе. Военной операцией руководили британские специалисты, заявили ранее в Минобороны России. "В ближайшее время в Министерство иностранных дел России будет вызван британский посол, - сообщила Захарова. - Как уже отмечало Минобороны России, после этого нападения мы не можем гарантировать безопасность движения сухогрузов с украинским зерном, поэтому приостановили участие в зерновой сделке".Дальнейшее обсуждение зерновой сделки возможно только после получения гарантий Киева о том, что Украина не будет использовать гуманитарный коридор для боевых действий против России. По словам Захаровой, под гарантиями Киева подразумевают также гарантии в сферах противодействия экстремизму и терроризму. В то же время в Минобороны России заявили о получении письменных гарантий от Украины. Россия возобновила участие в зерновой сделке.
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новости, захарова, мид, россия, зерновая сделка, великобритания
Новости, Захарова, МИД, Россия, зерновая сделка, Великобритания

В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота

14:18 02.11.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Британского посла вызовут в МИД России после атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, из-за чего Россия временно выходила из зерновой сделки. Об этом 2 ноября на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Посла Великобритании в России вызовут в МИД России после срыва зерновой сделки из-за атаки беспилотниками по кораблям Черноморского флота в Севастополе. Военной операцией руководили британские специалисты, заявили ранее в Минобороны России.
"В ближайшее время в Министерство иностранных дел России будет вызван британский посол, - сообщила Захарова. - Как уже отмечало Минобороны России, после этого нападения мы не можем гарантировать безопасность движения сухогрузов с украинским зерном, поэтому приостановили участие в зерновой сделке".
Дальнейшее обсуждение зерновой сделки возможно только после получения гарантий Киева о том, что Украина не будет использовать гуманитарный коридор для боевых действий против России. По словам Захаровой, под гарантиями Киева подразумевают также гарантии в сферах противодействия экстремизму и терроризму.
В то же время в Минобороны России заявили о получении письменных гарантий от Украины. Россия возобновила участие в зерновой сделке.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
13:30
Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФМинистерство обороны РФ 2 ноября сообщило о возобновлении участия России в черноморской зерновой инициативе
 
НовостиЗахароваМИДРоссиязерновая сделкаВеликобритания
 
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