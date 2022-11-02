https://ukraina.ru/20221102/1040428743.html
В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота
В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота - 02.11.2022 Украина.ру
В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота
Британского посла вызовут в МИД России после атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, из-за чего Россия временно выходила из зерновой сделки. Об этом 2 ноября на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2022-11-02T14:18
2022-11-02T14:18
2022-11-02T14:18
новости
захарова
мид
россия
зерновая сделка
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102413/70/1024137067_0:0:2930:1649_1920x0_80_0_0_b592ac05b2668e75b10a6aa71be07f86.jpg.webp
Посла Великобритании в России вызовут в МИД России после срыва зерновой сделки из-за атаки беспилотниками по кораблям Черноморского флота в Севастополе. Военной операцией руководили британские специалисты, заявили ранее в Минобороны России. "В ближайшее время в Министерство иностранных дел России будет вызван британский посол, - сообщила Захарова. - Как уже отмечало Минобороны России, после этого нападения мы не можем гарантировать безопасность движения сухогрузов с украинским зерном, поэтому приостановили участие в зерновой сделке".Дальнейшее обсуждение зерновой сделки возможно только после получения гарантий Киева о том, что Украина не будет использовать гуманитарный коридор для боевых действий против России. По словам Захаровой, под гарантиями Киева подразумевают также гарантии в сферах противодействия экстремизму и терроризму. В то же время в Минобороны России заявили о получении письменных гарантий от Украины. Россия возобновила участие в зерновой сделке.
https://ukraina.ru/20221102/1040424550.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102413/70/1024137067_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_546197bac659129ecedab5abd326a9ec.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, захарова, мид, россия, зерновая сделка, великобритания
Новости, Захарова, МИД, Россия, зерновая сделка, Великобритания
В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота
Британского посла вызовут в МИД России после атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, из-за чего Россия временно выходила из зерновой сделки. Об этом 2 ноября на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Посла Великобритании в России вызовут в МИД России после срыва зерновой сделки из-за атаки беспилотниками по кораблям Черноморского флота в Севастополе. Военной операцией руководили британские специалисты, заявили ранее в Минобороны России.
"В ближайшее время в Министерство иностранных дел России будет вызван британский посол, - сообщила Захарова. - Как уже отмечало Минобороны России, после этого нападения мы не можем гарантировать безопасность движения сухогрузов с украинским зерном, поэтому приостановили участие в зерновой сделке".
Дальнейшее обсуждение зерновой сделки возможно только после получения гарантий Киева о том, что Украина не будет использовать гуманитарный коридор для боевых действий против России. По словам Захаровой, под гарантиями Киева подразумевают также гарантии в сферах противодействия экстремизму и терроризму.
В то же время в Минобороны России заявили о получении письменных гарантий от Украины. Россия возобновила участие в зерновой сделке.