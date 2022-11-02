https://ukraina.ru/20221102/1040428743.html

В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота

В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота - 02.11.2022 Украина.ру

В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота

Британского посла вызовут в МИД России после атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, из-за чего Россия временно выходила из зерновой сделки. Об этом 2 ноября на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2022-11-02T14:18

2022-11-02T14:18

2022-11-02T14:18

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захарова

мид

россия

зерновая сделка

великобритания

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Посла Великобритании в России вызовут в МИД России после срыва зерновой сделки из-за атаки беспилотниками по кораблям Черноморского флота в Севастополе. Военной операцией руководили британские специалисты, заявили ранее в Минобороны России. "В ближайшее время в Министерство иностранных дел России будет вызван британский посол, - сообщила Захарова. - Как уже отмечало Минобороны России, после этого нападения мы не можем гарантировать безопасность движения сухогрузов с украинским зерном, поэтому приостановили участие в зерновой сделке".Дальнейшее обсуждение зерновой сделки возможно только после получения гарантий Киева о том, что Украина не будет использовать гуманитарный коридор для боевых действий против России. По словам Захаровой, под гарантиями Киева подразумевают также гарантии в сферах противодействия экстремизму и терроризму. В то же время в Минобороны России заявили о получении письменных гарантий от Украины. Россия возобновила участие в зерновой сделке.

https://ukraina.ru/20221102/1040424550.html

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новости, захарова, мид, россия, зерновая сделка, великобритания