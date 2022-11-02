https://ukraina.ru/20221102/1040365485.html

Эксперт: дальнейшая судьба зерновой сделки зависит от Черноморского флота

Эксперт: дальнейшая судьба зерновой сделки зависит от Черноморского флота - 02.11.2022 Украина.ру

Эксперт: дальнейшая судьба зерновой сделки зависит от Черноморского флота

После выхода из зерновой сделки Москвы Анкара попытается реализовать проект "Украина-Турция-ООН". Но в этом случае мяч окажется на стороне Черноморского флота, который может блокировать зерновозы, а может дать им пройти. Значит ли это, что Россию загнали в "зерновой угол" Украина.ру ответил специалист по Турции и Кавказу Станислав Тарасов

2022-11-02T05:30

2022-11-02T05:30

2022-11-02T05:30

новости

зерновая сделка

черноморский флот

россия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102016/69/1020166943_0:180:3322:2048_1920x0_80_0_0_2e378001a5cf9348d1dbce6c4f0645ab.jpg

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:1 Испания - 1,8 млн тонн,2 Турция - 1,3 млн тонн,3 Италия - 860 тысяч тонн,4 Китай - 842 тысячи тонн,5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,6 Египет - 422 тысячи тонны,7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,8 Румыния - 253 тысячи тонн,9 Израиль - 235 тысяч тонн,10 Германия - 223 тысячи тонн.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221031/1040344478.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зерновая сделка, черноморский флот, россия, турция