https://ukraina.ru/20221102/1040365485.html
Эксперт: дальнейшая судьба зерновой сделки зависит от Черноморского флота
Эксперт: дальнейшая судьба зерновой сделки зависит от Черноморского флота - 02.11.2022 Украина.ру
Эксперт: дальнейшая судьба зерновой сделки зависит от Черноморского флота
После выхода из зерновой сделки Москвы Анкара попытается реализовать проект "Украина-Турция-ООН". Но в этом случае мяч окажется на стороне Черноморского флота, который может блокировать зерновозы, а может дать им пройти. Значит ли это, что Россию загнали в "зерновой угол" Украина.ру ответил специалист по Турции и Кавказу Станислав Тарасов
2022-11-02T05:30
2022-11-02T05:30
2022-11-02T05:30
новости
зерновая сделка
черноморский флот
россия
турция
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В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:1 Испания - 1,8 млн тонн,2 Турция - 1,3 млн тонн,3 Италия - 860 тысяч тонн,4 Китай - 842 тысячи тонн,5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,6 Египет - 422 тысячи тонны,7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,8 Румыния - 253 тысячи тонн,9 Израиль - 235 тысяч тонн,10 Германия - 223 тысячи тонн.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221031/1040344478.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, черноморский флот, россия, турция
Эксперт: дальнейшая судьба зерновой сделки зависит от Черноморского флота
После выхода из зерновой сделки Москвы Анкара попытается реализовать проект "Украина-Турция-ООН". Но в этом случае мяч окажется на стороне Черноморского флота, который может блокировать зерновозы, а может дать им пройти. Значит ли это, что Россию загнали в "зерновой угол" Украина.ру ответил специалист по Турции и Кавказу Станислав Тарасов
"Вопрос не стоит "загнали – не загнали". Сделка была противоречивой и сложной с самого начала. На что мы вышли в результате развития событий – увидим в ближайшие дни. Если мы пойдем на блокирование пути для судов, это будет игра на обострение. Если мы закроем глаза, то значит… наши сценарные подходы к ситуации меняются", - утверждает эксперт.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.
Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.
По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.
К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:
1 Испания - 1,8 млн тонн,
3 Италия - 860 тысяч тонн,
4 Китай - 842 тысячи тонн,
5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,
6 Египет - 422 тысячи тонны,
7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,
8 Румыния - 253 тысячи тонн,
9 Израиль - 235 тысяч тонн,
10 Германия - 223 тысячи тонн.
Полностью прочитать интервью можно здесь: