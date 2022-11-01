https://ukraina.ru/20221101/1040386801.html

ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт

ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт - 01.11.2022 Украина.ру

ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт

Массированным ударом ВКС российские военные значительно затруднили перевозки резервов ВСУ в районы боевых действий, сообщает Минобороны РФ 1 ноября

2022-11-01T15:17

2022-11-01T15:17

2022-11-01T15:17

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Уточняется, что речь идет о перевозках железнодорожным транспортом.Сообщается также, что на Николаево-Криворожском были пресечены все попытки наступления подразделений украинской армии в направлениях Мылового, Суханово, Брусникинского, Костромки и Зеленый Гай.Силы ВСУ были отброшены на исходные рубежи, заверили в военном ведомстве.Накануне пресс-служба "Укрзалізниці" сообщила, что в связи с ударами по объектам энергетики была обесточена часть железнодорожных веток.В частности, были задержаны несколько пассажирских поездов в Киеве, Краматорске, Ужгороде и Днепре (Днепропетровске).

https://ukraina.ru/20221101/1040384575.html

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новости, железная дорога, всу, вкс, минобороны рф