https://ukraina.ru/20221101/1040386801.html
ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт
ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт - 01.11.2022 Украина.ру
ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт
Массированным ударом ВКС российские военные значительно затруднили перевозки резервов ВСУ в районы боевых действий, сообщает Минобороны РФ 1 ноября
2022-11-01T15:17
2022-11-01T15:17
2022-11-01T15:17
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железная дорога
всу
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Уточняется, что речь идет о перевозках железнодорожным транспортом.Сообщается также, что на Николаево-Криворожском были пресечены все попытки наступления подразделений украинской армии в направлениях Мылового, Суханово, Брусникинского, Костромки и Зеленый Гай.Силы ВСУ были отброшены на исходные рубежи, заверили в военном ведомстве.Накануне пресс-служба "Укрзалізниці" сообщила, что в связи с ударами по объектам энергетики была обесточена часть железнодорожных веток.В частности, были задержаны несколько пассажирских поездов в Киеве, Краматорске, Ужгороде и Днепре (Днепропетровске).
https://ukraina.ru/20221101/1040384575.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, железная дорога, всу, вкс, минобороны рф
Новости, железная дорога, ВСУ, ВКС, Минобороны РФ
ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт
Массированным ударом ВКС российские военные значительно затруднили перевозки резервов ВСУ в районы боевых действий, сообщает Минобороны РФ 1 ноября
Уточняется, что речь идет о перевозках железнодорожным транспортом.
Сообщается также, что на Николаево-Криворожском были пресечены все попытки наступления подразделений украинской армии в направлениях Мылового, Суханово, Брусникинского, Костромки и Зеленый Гай.
Силы ВСУ были отброшены на исходные рубежи, заверили в военном ведомстве.
Накануне пресс-служба "Укрзалізниці" сообщила, что в связи с ударами по объектам энергетики была обесточена часть железнодорожных веток.
В частности, были задержаны несколько пассажирских поездов в Киеве, Краматорске, Ужгороде и Днепре (Днепропетровске).