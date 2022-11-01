ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт - 01.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221101/1040386801.html
ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт
ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт - 01.11.2022 Украина.ру
ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт
Массированным ударом ВКС российские военные значительно затруднили перевозки резервов ВСУ в районы боевых действий, сообщает Минобороны РФ 1 ноября
2022-11-01T15:17
2022-11-01T15:17
новости
железная дорога
всу
вкс
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102647/30/1026473087_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_d2e4e498452241634112e4fa6c2a2d51.jpg
Уточняется, что речь идет о перевозках железнодорожным транспортом.Сообщается также, что на Николаево-Криворожском были пресечены все попытки наступления подразделений украинской армии в направлениях Мылового, Суханово, Брусникинского, Костромки и Зеленый Гай.Силы ВСУ были отброшены на исходные рубежи, заверили в военном ведомстве.Накануне пресс-служба "Укрзалізниці" сообщила, что в связи с ударами по объектам энергетики была обесточена часть железнодорожных веток.В частности, были задержаны несколько пассажирских поездов в Киеве, Краматорске, Ужгороде и Днепре (Днепропетровске).
https://ukraina.ru/20221101/1040384575.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102647/30/1026473087_370:0:3099:2047_1920x0_80_0_0_58bb1cb543ebba8274bb11c47428ceb9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, железная дорога, всу, вкс, минобороны рф
Новости, железная дорога, ВСУ, ВКС, Минобороны РФ

ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт

15:17 01.11.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрибытие поезда "Киев-Москва" на Киевский вокзал
Прибытие поезда Киев-Москва на Киевский вокзал - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Массированным ударом ВКС российские военные значительно затруднили перевозки резервов ВСУ в районы боевых действий, сообщает Минобороны РФ 1 ноября
Уточняется, что речь идет о перевозках железнодорожным транспортом.
Сообщается также, что на Николаево-Криворожском были пресечены все попытки наступления подразделений украинской армии в направлениях Мылового, Суханово, Брусникинского, Костромки и Зеленый Гай.
Силы ВСУ были отброшены на исходные рубежи, заверили в военном ведомстве.
Накануне пресс-служба "Укрзалізниці" сообщила, что в связи с ударами по объектам энергетики была обесточена часть железнодорожных веток.
В частности, были задержаны несколько пассажирских поездов в Киеве, Краматорске, Ужгороде и Днепре (Днепропетровске).
Геннадий Алехин интервью
14:40
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ купились на хитрую уловку России
 
Новостижелезная дорогаВСУВКСМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45Дмитрий Дробницкий о том, кто влияет на выборы в США и когда уйдет администрация Байдена
16:38Евгений Черняев: кто он
16:00Безуспешные атаки, потери в рядах националистов, отставка Витренко. Главное на Украине на 16:00 1 ноября
15:54Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину
15:52Политолог объяснил, почему Европа передумала о допуске России к "Северным потокам"
15:50Хакер "Джокер ДНР" подтвердил взлом системы управления ВСУ DELTA
15:36Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ
15:17ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт
15:16"Листопадовый Чин". Как украинцы захватили Львов и создали народную республику
15:04Одесса и конец зерновой сделки
14:52В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам"
14:40Полковник Геннадий Алехин: ВСУ купились на хитрую уловку России
14:33Ударят по России голодом в… Африке. "Зерновая сделка" требует от Москвы определенности
14:30"Без тепла и света на многие месяцы". Какой будет зима для Украины
14:25"Приперли к стенке": Марков объяснил причину выхода России из зерновой сделки
14:20Заседание Совбеза ООН: Россия застала Запад врасплох фактами об ударах по Крыму
14:16Шойгу назвал количество мобилизованных, отправленных в зону боевых действий
14:08Песков поставил точку в вопросе указа о завершении мобилизации
14:06Пугачева и Ротару вошли в список лучших певиц года в России
13:58Российские войска уничтожили около 200 наемников на Украине за две недели
Лента новостейМолния